Telkom (TLKM) Gelar RUPSLB Bulan Depan, Agenda Rombak Susunan Komisaris

Bisnis.com, JAKARTA - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mengumumkan pemanggilan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang akan dilaksanakan pada awal September 2025.
Dilansir dari keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (12/8/2025), disebutkan RUPSLB digelar pada Rabu (3/9/2025) pukul 14.00 WIB hingga selesai.
"Rapat akan diadakan dengan mata acara sebagai berikut: Perubahan Pengurus Perseroan," tulis manajemen Telkom.
Dalam penjelasan juga disebutkan mata acara tersebut dilaksanakan berdasarkan sejumlah ketentuan, yaitu PP No. 45 Tahun 2025; POJK No. 33/POJK.04/2014; Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023; dan Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), dan pasal 23 ayat (6) huruf b Anggaran Dasar Perseroan.
Sementara, menilik penjelasan mata acara RUPSLB yang diunggah dalam situs resmi perseroan terungkap dalam rapat tersebut akan dilakukan penyesuaian anggota dewan komisaris.
Hal tersebut berdasarkan Pasal 20 ayat 3 POJK 33/2014 dalam hal dewan komisaris lebih dari dua orang, maka jumlah komisaris independen paling kurang adalah 30% dari total keseluruhan dewan komisaris.
"Namun demikian, jumlah komisaris independen perseroan pada saat ini kurang dari 30% sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 33/2014, sehingga perlu dilakukan penyesuaian susunan anggota dewan komisaris dalam rangka memenuhi ketentuan komposisi komisaris independen berdasarkan POJK 33/2014," demikian penjelasan TLKM.
Saat ini, Telkom memiliki 8 komisaris dan 9 direksi. Dari 8 komisaris tersebut, terdapat 2 komisaris independen. Adapun, berikut susunan lengkap dewan komisaris dan direksi Telkom saat ini:
Komisaris:
Komisaris Utama: Angga Raka Prabowo
Komisaris Independen: Yohanes Surya
Komisaris Independen: Deswandhy Agusman
Komisaris: Ismail
Komisaris: Silmy Karim
Komisaris: Rizal Mallarangeng
Komisaris: Rionald Silaban
Komisaris: Ossy Dermawan
Direksi:
Direktur Utama: Dian Siswarini
Wakil Direktur Utama: Muhammad Awaluddin
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Arthur Angelo
Direktur Entreprise & Business Service: Veranita Yosephine
Direktur of Network: Nanang Hendarno
Direktur Strategic Business Development & Portofolio: Seno Soemadji
Direktur Human Capital Management: Henry Christiadi
Direktur IT Digital: Faizal Rochmad
Direktur Wholesale & International: Honesti Basyir