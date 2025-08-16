Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Telkom (TLKM) Gelar RUPSLB Bulan Depan, Agenda Rombak Susunan Komisaris

Telkom (TLKM) akan menggelar RUPSLB pada 3 September 2025 dengan mata acara perubahan pengurus perseroan.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 13:41
Share
Gedung Telkom berada di Jakarta/Telkom
Gedung Telkom berada di Jakarta/Telkom
Ringkasan Berita
  • PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) akan mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 3 September 2025 untuk membahas perubahan pengurus perseroan.
  • RUPSLB ini bertujuan untuk menyesuaikan susunan dewan komisaris agar memenuhi ketentuan bahwa minimal 30% dari total komisaris harus merupakan komisaris independen, sesuai dengan POJK 33/2014.
  • Saat ini, Telkom memiliki 8 komisaris dengan 2 di antaranya adalah komisaris independen, sehingga diperlukan penyesuaian untuk memenuhi persyaratan tersebut.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mengumumkan pemanggilan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang akan dilaksanakan pada awal September 2025.

Dilansir dari keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (12/8/2025), disebutkan RUPSLB digelar pada Rabu (3/9/2025) pukul 14.00 WIB hingga selesai.

"Rapat akan diadakan dengan mata acara sebagai berikut: Perubahan Pengurus Perseroan," tulis manajemen Telkom.

Baca Juga : Telkom, WIFI, Sinar Mas dan XLSMART Masuk Babak Baru Lelang 1,4 GHz

Dalam penjelasan juga disebutkan mata acara tersebut dilaksanakan berdasarkan sejumlah ketentuan, yaitu PP No. 45 Tahun 2025; POJK No. 33/POJK.04/2014; Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023; dan Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), dan pasal 23 ayat (6) huruf b Anggaran Dasar Perseroan.

Sementara, menilik penjelasan mata acara RUPSLB yang diunggah dalam situs resmi perseroan terungkap dalam rapat tersebut akan dilakukan penyesuaian anggota dewan komisaris. 

Hal tersebut berdasarkan Pasal 20 ayat 3 POJK 33/2014 dalam hal dewan komisaris lebih dari dua orang, maka jumlah komisaris independen paling kurang adalah 30% dari total keseluruhan dewan komisaris.

Telkom Indonesia (Persero) Tbk. - TradingView

"Namun demikian, jumlah komisaris independen perseroan pada saat ini kurang dari 30% sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 33/2014, sehingga perlu dilakukan penyesuaian susunan anggota dewan komisaris dalam rangka memenuhi ketentuan komposisi komisaris independen berdasarkan POJK 33/2014," demikian penjelasan TLKM.

Saat ini, Telkom memiliki 8 komisaris dan 9 direksi. Dari 8 komisaris tersebut, terdapat 2 komisaris independen. Adapun, berikut susunan lengkap dewan komisaris dan direksi Telkom saat ini:

Komisaris:

Komisaris Utama: Angga Raka Prabowo

Komisaris Independen: Yohanes Surya

Komisaris Independen: Deswandhy Agusman

Komisaris: Ismail

Komisaris: Silmy Karim

Komisaris: Rizal Mallarangeng

Komisaris: Rionald Silaban

Komisaris: Ossy Dermawan

Direksi:

Direktur Utama: Dian Siswarini

Wakil Direktur Utama: Muhammad Awaluddin

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Arthur Angelo

Direktur Entreprise & Business Service: Veranita Yosephine

Direktur of Network: Nanang Hendarno

Direktur Strategic Business Development & Portofolio: Seno Soemadji

Direktur Human Capital Management: Henry Christiadi

Direktur IT Digital: Faizal Rochmad

Direktur Wholesale & International: Honesti Basyir

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Sulistyo Rini
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Alasan JP Morgan Revisi Turun Rating Emiten Semen Indocement (INTP)
Premium
18 menit yang lalu

Alasan JP Morgan Revisi Turun Rating Emiten Semen Indocement (INTP)

Happy Hapsoro-Affiliated Stock Rallies and Corporate Actions: RATU, BUVA, Others
Premium
4 jam yang lalu

Happy Hapsoro-Affiliated Stock Rallies and Corporate Actions: RATU, BUVA, Others

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

TLKM and ISAT Step Up Drive to Boost B2B Segment

TLKM and ISAT Step Up Drive to Boost B2B Segment

Telkom Kebut Bisnis Enterprise, Fokus Dorong AI dan Cloud

Telkom Kebut Bisnis Enterprise, Fokus Dorong AI dan Cloud

TLKM, MTEL Cs Jawara Saham BUMN, Berikan Return Dobel Digit Sebulan

TLKM, MTEL Cs Jawara Saham BUMN, Berikan Return Dobel Digit Sebulan

Telkom (TLKM) Bidik Kontribusi Bisnis B2B Tembus 30%

Telkom (TLKM) Bidik Kontribusi Bisnis B2B Tembus 30%

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027

Telkom's Subsidiary, Mitratel (MTEL) Maintains Solid Performance in H1

Telkom's Subsidiary, Mitratel (MTEL) Maintains Solid Performance in H1

RUPS MD Entertainment (FILM) Rombak Susunan Pengurus, Simak Struktur Terbarunya

RUPS MD Entertainment (FILM) Rombak Susunan Pengurus, Simak Struktur Terbarunya

Jejak Karier Sanjay Kumar Vaghasia, Direktur Baru XLSMART (EXCL)

Jejak Karier Sanjay Kumar Vaghasia, Direktur Baru XLSMART (EXCL)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Telkom (TLKM) Gelar RUPSLB Bulan Depan, Agenda Rombak Susunan Komisaris
Korporasi
6 menit yang lalu

Telkom (TLKM) Gelar RUPSLB Bulan Depan, Agenda Rombak Susunan Komisaris

Berbagi Nasib Kinerja RAJA Hapsoro & PTRO Prajogo di Tengah Akuisisi Grup Hafar
Korporasi
9 menit yang lalu

Berbagi Nasib Kinerja RAJA Hapsoro & PTRO Prajogo di Tengah Akuisisi Grup Hafar

Kinerja Lesu Emiten Migas MEDC, ESSA Cs saat Prabowo Genjot Target Lifting 2026
Korporasi
1 jam yang lalu

Kinerja Lesu Emiten Migas MEDC, ESSA Cs saat Prabowo Genjot Target Lifting 2026

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia
Korporasi
2 jam yang lalu

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia

Grup Bakrie (BUMI) Terbitkan Obligasi Rp721,61 Miliar, Kupon Tembus 9,25%
Korporasi
2 jam yang lalu

Grup Bakrie (BUMI) Terbitkan Obligasi Rp721,61 Miliar, Kupon Tembus 9,25%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 16 Agustus Turun di Bawah Rp2 Juta

3

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

4

Akuisisi Grup Hafar, Emiten Afiliasi Prajogo Pangestu (PTRO) Rogoh Kocek Nyaris Rp400 Miliar

5

Ada Transaksi Crossing Jumbo Saham MR DIY (MDIY) Senilai Rp13,13 Triliun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 15 Agustus dan Besaran Pajaknya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 15 Agustus dan Besaran Pajaknya

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Kopi Asal Gunung Halu Perluas Pasar Ekspor
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 16 Agustus Turun di Bawah Rp2 Juta

3

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

4

Akuisisi Grup Hafar, Emiten Afiliasi Prajogo Pangestu (PTRO) Rogoh Kocek Nyaris Rp400 Miliar

5

Ada Transaksi Crossing Jumbo Saham MR DIY (MDIY) Senilai Rp13,13 Triliun