Harga Emas Meledak! Simak Cara Cek Antam Asli atau Tidak 2025

Harga emas Antam naik, cek keaslian emas dengan melihat fisik, gunakan aplikasi Certieye, gigit, atau gosok. Pastikan beli di toko resmi.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari
Kamis, 21 Agustus 2025 | 11:48
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah cara cek emas Antam asli atau tidak, bisa secara online atau dengan melakukan beberapa hal lain.

Sebagaimana diketahui, harga emas Antam melejit Rp24.000 per gram pada perdagangan hari ini, Kamis (21/8) dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam pada pukul 08.24 WIB, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual sebesar Rp1.914.000. 

Emas berukuran terkecil 0,5 gram dijual seharga Rp1.007.000. Sementara itu, harga emas dengan ukuran terbesar 1.000 gram mencapai Rp1.854.600.000.

Namun jika Anda hendak membeli emas, pastikan Anda membeli emas di toko resmi seperti Pegadaian, Butik Logam Mulia, hingga toko emas.

Sebab belakangan, isu emas tidak asli muncul dan membuat investor resah.

Akan tetapi Anda tak perlu khawatir sebab ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengecek emas asli atau tidak.

Waspada, Begini Cara Cek Emas Asli atau Tidak 2025

1. Cek Fisiknya

Salah satu cara cek keaslian emas Fine Gold yang paling mudah adalah dengan melihat fisik Emas batangan tersebut secara saksama.

Emas murni sudah pasti memiliki cap yang menampilkan kadar kemurnian atau disebut juga dengan fineness dan bobot gram dari Emas tersebut.

Untuk emas Antam, maka akan ada cap logo perusahaan PT. ANTAM Tbk lengkap dengan jumlah kadar Emas murni sebesar 999.9% pada permukaan Emas tersebut.

2. Cek dengan Aplikasi Certieye

Cara kedua yakni dengan scan di aplikasi Certieye. Namun, cara ini hanya berlaku untuk emas Antam certicard (dengan kemasan) bukan Antam Retro/Klasik.

Caranya cukup yakni unduh dan gunakan aplikasi CertiEye yang bisa diunduh secara gratis baik di App Store ataupun Play Store.

Kemudian, pindai QR Code yang ada pada bagian bawah kemasan CertiCard ANTAM LM. Nantinya, akan muncul keterangan bahwa emas tersebut teregistrasi di Antam.

Sedangkan untuk produk ANTAM LM yang klasik atau retro Anda dapat menyinari sertifikatnya menggunakan Sinar UV yang mana akan muncul hologram khusus.

3. Gigit Emas jika Itu Retro atau Klasik

Cara ketiga adalah dengan mengigit emas. Sebagaimana diketahui, Emas murni merupakan logam mulia yang bersifat lunak dan mudah berubah bentuk.

Nah, apabila bekas gigitan muncul pada bagian yang digigit, maka hal itu menjadi indikasi bahwa Emas yang Anda miliki benar-benar merupakan Emas dengan kadar murni atau 999.9%

4. Gosok Emas

Cara lain yang bisa Anda lakukan untuk mengecek keaslian Emas adalah dengan menggosoknya menggunakan kain atau dengan tangan.

Hal ini bertujuan untuk mengecek apakah warna Emas tersebut merupakan warna asli dari logam itu atau merupakan lapisan saja.

Produk logam mulia Emas yang asli sudah tentu tidak akan berubah warna setelah digosok. Berbeda dengan jenis logam lapis Emas yang biasanya akan terlihat lebih pudar atau bahkan berubah warna.

Itulah beberapa cara cek emas Antam asli atau tidak yang perlu Anda ketahui.

 

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

