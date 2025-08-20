Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Grup Harita (TIRT) Akhiri Bisnis Kayu, Tarik Pinjaman Pemegang Saham Rp200 Miliar untuk Pivot

Grup Harita mengubah bisnis PT Tirta Mahakam dari kayu lapis ke pelayaran, didukung pinjaman Rp200 miliar. Transformasi ini karena pasar kayu lesu dan permintaan pelayaran naik.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 13:10
Share
Suasana penggalian tambang nikel milik Harita Nickel di Pulau Obi, Maluku Utara. Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Suasana penggalian tambang nikel milik Harita Nickel di Pulau Obi, Maluku Utara. Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, Jakarta – Konglomerasi Harita Group yang kuat di bisnis tambang nikel hingga bauksit, memutuskan mengubah bidang usaha salah satu entitas perusahaannya yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia, PT Tirta Mahakam Resources Tbk. (TIRT). 

Kendaraan grup Harita dalam bisnis industri kayu lapis itu akan meninggalkan bisnis yang sempat membesarkan perusahaan dan beralih ke sektor pelayaran. Dalam keterbukaan perusahaan yang dikutip hari ini, Rabu, (20/8/2025), perusahaan yang dikendalikan Grup Harita melalui Harita Jayaraya ((73,54%) itu akan mengubah kegiatan usaha utama menjadi jasa angkutan laut dalam negeri untuk barang umum dan barang khusus, serta aktivitas penunjang pertambangan.

"Perseroan berencana untuk melakukan perubahan kegiatan usaha utama dengan mengganti seluruh kegiatan usaha yang sudah dijalankan yaitu di bidang industri dan penjualan kayu lapis dan produkproduk kayu sejenis menjadi kegiatan usaha yang baru yaitu kegiatan usaha di bidang industri angkutan laut dalam negeri untuk barang umum dan barang khusus (KBLI 50131 dan KBLI 50133) serta aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900)," tulis perusahaan dalam keterbukaan informasi.

Disebutkan, aksi peralihan bisnis itu akan dimintakan persetujuan pemegang saham pada RUPSLB yang diselenggarakan 25 September 2025 mendatang. Pivot bisnis ini akan didukung melalui penyuntikan dana dari pemegang saham pengendali PT Harita Jayaraya sebesar Rp200 miliar. Dana tersebut terdiri atas Rp180 miliar untuk pembelian aset kapal dan Rp20 miliar untuk modal kerja.

Dijelaskan, TIRT berencana mengakuisisi 20 unit kapal tunda (tugboat) dan tongkang (barge) dengan nilai Rp162,1 miliar dari tiga perusahaan afiliasi, yakni PT Lima Srikandi Jaya, PT Mitra Kemakmuran Line, dan PT Antar Sarana Rekasa. Seluruh kapal berada dalam kondisi siap operasi, sehingga perseroan bisa langsung menjalankan bisnis pelayaran tanpa menunggu proses pengadaan baru.

"Sumber pendanaan perseroan untuk Rencana Pembelian Aset adalah berasal dari fasilitas pinjaman dari HJR, pemegang saham pengendali perseroan, yang telah dimiliki oleh Perseroan," tertulis dalam keterbukaan.

Baca Juga

Manajemen menyebut transformasi ini dilakukan karena pasar kayu lapis global belum pulih, sementara kebutuhan pengangkutan komoditas sumber daya alam seperti batubara dan bauksit terus meningkat. Grup Harita sendiri memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di sektor pelayaran, yang akan diintegrasikan untuk mendukung perubahan bisnis Tirta Mahakam.

Berdasarkan proyeksi manajemen, Tirta Mahakam diperkirakan membukukan pendapatan Rp29,2 miliar dengan laba bersih Rp9,9 miliar pada semester II/2025 setelah transaksi berjalan. Pada 2026, pendapatan diproyeksikan naik menjadi Rp104 miliar dengan laba bersih Rp33,8 miliar. 

Tirta Mahakam Resources Tbk - TradingView

Kinerja Keuangan TIRT

Perusahaan ini relatif sudah kosong. Tirta Mahakam hanya mencatat penjualan Rp33,06 juta pada paruh pertama 2025. Namun, beban usaha membuat perseroan menderita rugi kotor Rp10,42 miliar. Alhasil, rugi bersih periode berjalan membengkak menjadi Rp26,43 miliar, lebih dalam dibandingkan kerugian Rp14,04 miliar pada periode sama tahun lalu. Rugi per saham juga naik menjadi -Rp26,12 dari -Rp13,87 pada semester I/2024.

Berdasarkan kinerja keuangan interim per 30 Juni 2025, perseroan membukukan total aset Rp164,15 miliar, turun dari Rp179,89 miliar pada akhir 2024.

Penurunan aset terutama terjadi pada pos aset lancar yang merosot menjadi Rp1,39 miliar dari sebelumnya Rp14,75 miliar. Sementara itu, aset tidak lancar turun tipis menjadi Rp162,76 miliar dari Rp165,13 miliar.

Di sisi kewajiban, liabilitas jangka pendek naik signifikan menjadi Rp2,83 miliar dari Rp90,42 juta. Liabilitas jangka panjang juga meningkat menjadi Rp863,45 miliar dari Rp855,46 miliar. Dengan demikian, total liabilitas perseroan mencapai Rp866,28 miliar. Kondisi tersebut membuat ekuitas Tirta Mahakam kembali mencatatkan posisi negatif sebesar Rp702,13 miliar, memburuk dibandingkan negatif Rp675,66 miliar pada akhir 2024.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Investor Grab & GOTO Lirik Intel, Strategi Baru SoftBank Bangun Jembatan Asia– AS?
Premium
4 menit yang lalu

Investor Grab & GOTO Lirik Intel, Strategi Baru SoftBank Bangun Jembatan Asia– AS?

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)
Premium
1 jam yang lalu

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Indeks Bisnis-27 Dibuka Hijau, Ditopang Penguatan Saham CTRA, BMRI & INKP

Indeks Bisnis-27 Dibuka Hijau, Ditopang Penguatan Saham CTRA, BMRI & INKP

Saham ZBRA Milik Kakak Hary Tanoe & LIFE Disuspensi Bursa, MINA Milik Hapsoro Kembali Diperdagangkan

Saham ZBRA Milik Kakak Hary Tanoe & LIFE Disuspensi Bursa, MINA Milik Hapsoro Kembali Diperdagangkan

Kontraktor Tambang Northstar (DOID) Batal Akuisisi Perusahaan Batu Bara di Australia

Kontraktor Tambang Northstar (DOID) Batal Akuisisi Perusahaan Batu Bara di Australia

Geliat Eastspring Indonesia Genjot AUM, Incar Peluang di Reksa Dana Syariah

Geliat Eastspring Indonesia Genjot AUM, Incar Peluang di Reksa Dana Syariah

Diterpa Isu Bakal Diakuisisi Danantara, Saham Bank BCA (BBCA) Anjlok

Diterpa Isu Bakal Diakuisisi Danantara, Saham Bank BCA (BBCA) Anjlok

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan

Kipas-Kipas Aguan kala PANI dan CBDK Cetak Kinerja Positif

Kipas-Kipas Aguan kala PANI dan CBDK Cetak Kinerja Positif

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kontraktor Tambang Northstar (DOID) Batal Akuisisi Perusahaan Batu Bara di Australia
Korporasi
9 menit yang lalu

Kontraktor Tambang Northstar (DOID) Batal Akuisisi Perusahaan Batu Bara di Australia

Geliat Eastspring Indonesia Genjot AUM, Incar Peluang di Reksa Dana Syariah
Obligasi & Reksadana
33 menit yang lalu

Geliat Eastspring Indonesia Genjot AUM, Incar Peluang di Reksa Dana Syariah

Diterpa Isu Bakal Diakuisisi Danantara, Saham Bank BCA (BBCA) Anjlok
Bursa & Saham
44 menit yang lalu

Diterpa Isu Bakal Diakuisisi Danantara, Saham Bank BCA (BBCA) Anjlok

Grup Harita (TIRT) Akhiri Bisnis Kayu, Tarik Pinjaman Pemegang Saham Rp200 Miliar untuk Pivot
Korporasi
54 menit yang lalu

Grup Harita (TIRT) Akhiri Bisnis Kayu, Tarik Pinjaman Pemegang Saham Rp200 Miliar untuk Pivot

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025
Kurs
59 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

3

Kinerja Sektor Saham Kesehatan yang Diburu Konglomerat, Prospek Investasi Jangka Panjang

4

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Dibanderol Rp1.890.000 per Gram

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Dibanderol Rp1.890.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Dibanderol Rp1.890.000 per Gram

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Percepatan Operasionalisasi Dan Pengembangan Koperasi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

3

Kinerja Sektor Saham Kesehatan yang Diburu Konglomerat, Prospek Investasi Jangka Panjang

4

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Dibanderol Rp1.890.000 per Gram