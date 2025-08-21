Bisnis Indonesia Premium
Tips Buyback Emas Biar Cuan Maksimal

Tips buyback emas agar cuan maksimal: jual di kantor pusat Antam untuk harga tinggi, atau gunakan marketplace untuk harga lebih baik dibanding toko emas.
Kamis, 21 Agustus 2025 | 11:41
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah tips buyback emas agar tetap cuan maksimal. 

Sebagaimana diketahui, harga emas Antam pada hari ini, Kamis (21/8/2025), terpantau melonjak signifikan, dengan dibanderol Rp1.914.000 per gram.

Emas batangan Antam termurah berukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp1.007.000.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp1.007.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini  naik Rp12.000 dibandingkan perdagangan kemarin Rp995.000.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.914.000 pada hari ini, melejit Rp24.000 dibandingkan harga kemarin Rp1.890.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.345.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp18.635.000.

Sementara harga buyback emas Antam hari ini, Kamis 21 Agustus 2025 adalah Rp1.760.000.

Jika Anda sebelumnya membeli emas di bawah harga buyback hari ini tersebut, maka sejatinya Anda sudah untung.

Namun agar emas Antam Anda dihargai mahal, simak beberapa tempat terbaik untuk buyback logam mulia Antam berikut ini.

1. Kantor Pusat Antam

Jika Anda ingin mendapatkan cuan dari buyback Antam, silahkan jual ke kantor pusat Antam di Jakarta. Sebab di sini, biasanya emas akan dihargai tinggi sekitar hingga 90%.

2. Toko emas

Toko emas bisa memberikan uang tunai dengan cepat, tetapi harga buyback yang ditawarkan biasanya lebih rendah (sekitar 70%–80%) dan proses transaksinya relatif rumit.

3. Marketplace end-user

Anda juga bisa memanfaatkan aplikasi marketplace atau langsung menawarkan ke end user yang dapat memberikan harga jual lebih tinggi.

Biasanya, harganya tak jauh beda dari harga beli Antam saat ini. Misal saat ini harga jual Antam di angka Rp1.914.000 maka di marketplace Anda bisa menjualnya Rp1.850.000 atau bahkan lebih.

 

