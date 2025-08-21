Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000

Harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025 turun, termurah ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.030.000. Harga 1 gram dibanderol Rp1.957.000.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 07:37
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Rabu, 20 Agustus 2025 terpantau mengalami penurunan. Pegadaian menetapkan harga jual emas Antam 24 karat di level 1.957.000 per gram. Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam di Pegadaian berada di posisi 1.743.000 per gram.

Berdasarkan data Galeri 24 Pegadaian, harga emas Antam paling murah dibanderol seharga 1.030.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini turun Rp4.000 dibandingkan perdagangan kemarin Rp1.034.000.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga 1.957.000 pada hari ini, turn Rp7.000 dibandingkan harga kemarin Rp1.964.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar 9.548.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol 19.039.000.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga 47.468.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga 94.853.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga 189.625.000. Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah 947.357.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol 1.894.671.000.

Harga buyback emas Antam berlaku untuk transaksi dengan membawa bukti pembelian. Nilai buyback tersebut belum memperhitungkan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Harga Emas Antam di Pegadaian, Hari Ini Kamis 21 Agustus 2025:

Berat (gram) Harga Jual (Rp) Harga Buyback (Rp)
0,5 1.030.000 871.000
1 1.957.000 1.743.000
2 3.851.000 3.487.000
3 5.750.000 5.231.000
5 9.548.000 8.719.000
10 19.039.000 17.439.000
25 47.468.000 43.384.000
50 94.853.000 86.768.000
100 189.625.000 173.537.000
250 473.787.000 431.706.000
500 947.357.000 863.413.000
1000 1.894.671.000 1.726.827.000
 

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

