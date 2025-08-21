Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000

Harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025 turun, termurah ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.030.000. Harga 1 gram dibanderol Rp1.957.000.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Rabu, 20 Agustus 2025 terpantau mengalami penurunan. Pegadaian menetapkan harga jual emas Antam 24 karat di level 1.957.000 per gram. Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam di Pegadaian berada di posisi 1.743.000 per gram.

Berdasarkan data Galeri 24 Pegadaian, harga emas Antam paling murah dibanderol seharga 1.030.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini turun Rp4.000 dibandingkan perdagangan kemarin Rp1.034.000.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga 1.957.000 pada hari ini, turn Rp7.000 dibandingkan harga kemarin Rp1.964.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar 9.548.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol 19.039.000.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga 47.468.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga 94.853.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga 189.625.000. Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah 947.357.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol 1.894.671.000.

Harga buyback emas Antam berlaku untuk transaksi dengan membawa bukti pembelian. Nilai buyback tersebut belum memperhitungkan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Harga Emas Antam di Pegadaian, Hari Ini Kamis 21 Agustus 2025: