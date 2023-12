Deretan 10 Saham IPO 2023 Paling Boncos, Ambles di Bawah Gocap

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah saham yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) alias IPO pada 2023 ini menorehkan kinerja lesu dengan menempati top losers. Beberapa saham di antaranya ambles 59% hingga 88% dalam kurun waktu kurang dari setahun.

Memang, jika ditilik secara nilai, BEI mencatat sepanjang 2023 ada sebanyak 79 emiten yang melantai dengan nilai penggalangan dana dihimpun sebesar Rp54,14 triliun. Jumlah itu melesat signifikan dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 59 emiten dengan dana yang dihimpun Rp33,06 triliun.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, rata-rata emiten baru di tahun ini melakukan listing di rentang harga Rp100-Rp200 per saham. Tercatat, hanya 4 dari 79 perusahaan yang mencatatkan sahamnya dengan harga penawaran di atas Rp1.000.

Keempat emiten tersebut yakni PT Hillcon Tbk. (HILL), PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL), PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN), dan PT Mastersystm Infotama Tbk. (MSTI).

Sementara itu, beberapa emiten baru di rentang harga IPO Rp100-Rp200 mencatatkan penurunan harga saham bahkan hingga ke bawah Rp50 alias gocap. Dari 79 emiten baru, sebanyak 51 saham mencatatkan penurunan, sedangkan 28 sisanya mencatatkan kenaikan harga saham sejak IPO.

Penurunan terdalam dibukukan oleh emiten bimbingan belajar atau bimbel, PT Lavender Bina Cendikia Tbk. (BMBL) yang ambles 88,83% dari harga IPO Rp188 per saham pada 11 Januari 2023 ke level Rp21 per saham per Jumat, (22/12/2023).

Selanjutnya, PT Menn Teknologi Indonesia Tbk. (MENN) mencatatkan penurunan 84,62% sejak IPO pada 18 April 2023 di harga Rp78 per saham menjadi Rp12 per saham. Diikuti oleh PT Hassana Boga Sejahtera Tbk. (NAYZ) yang turun 82% dari harga IPO Rp100 ke level Rp18 per saham.

PT Mitra Tirta Buwana Tbk. (SOUL) yang IPO pada 6 Januari 2023 di harga Rp110 per saham juga ambles 81,82% ke level Rp20 per saham per 22 Desember 2023.

Kemudian, saham PT Solusi Kemasan Digital Tbk. (PACK) juga ambles 80,25% dari harga IPO Rp162 per saham ke posisi Rp32 per saham. Disusul saham PT Widiant Jaya Krenindo Tbk. (WIDI) yang merosot 79% ke level Rp21 per saham, dari harga IPO Rp100 per saham.

Berturut-turut, emiten IPO terboncos pada 2023 selanjutnya yakni MSIE yang anjlok 74%, RELF turun 72,22%, KOKA turun 60,94%, dan HBAT merosot 59,26% sejak IPO.

Kendati banyak emiten baru yang membukukan kinerja saham negatif, BEI mengakui belum berencana untuk mengevaluasi atau memperketat syarat untuk calon emiten yang akan melantai di Bursa melalui penawaran umum perdana saham atau IPO pada tahun depan.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, target IPO yang ditetapkan pada 2024 sebanyak 62 emiten atau lebih rendah dibandingkan capaian tahun ini sebanyak sebesar 77 emiten per 10 November 2023. Sehingga, pihaknya belum berencana memperketat syarat emiten IPO.

"Tidak, belum ada [pengetatan syarat IPO]. Untuk listing belum ada setahu saya," ujar Iman kepada wartawan di Gedung OJK pada Senin, (13/11/2023).

10 Saham IPO Paling Boncos 2023:

No Kode Nama Emiten Tanggal IPO Harga IPO Harga per Jumat (22/12) Perubahan 1. BMBL PT Lavender Bina Cendikia Tbk 11 Januari 2023 Rp188 Rp21 -88,83% 2. MENN PT Menn Teknologi Indonesia Tbk 18 April 2023 Rp78 Rp12 -84,62% 3. NAYZ PT Hassana Boga Sejahtera Tbk 6 Februari 2023 Rp100 Rp18 -82% 4. SOUL PT Mitra Tirta Buwana Tbk 6 Januari 2023 Rp110 Rp20 -81,82% 5. PACK PT Solusi Kemasan Digital Tbk 8 Februari 2023 Rp162 Rp32 -80,25% 6. WIDI PT Widiant Jaya Krenindo Tbk 10 Juli 2023 Rp100 Rp21 -79% 7. MSIE PT Multisarana Intan Eduka Tbk 10 Agustus 2023 Rp100 Rp26 -74% 8. RELF PT Graha Mitra Asia Tbk 22 Juni 2023 Rp90 Rp25 -72,22% 9. KOKA PT Koka Indonesia Tbk 11 Oktober 2023 Rp128 Rp50 -60,94% 10. HBAT PT Minahasa Membangun Hebat Tbk 7 Agustus 2023 Rp108 Rp44 -59,26%

