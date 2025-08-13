Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta

Harga emas Antam turun, 0,5 gram Rp1.008.500, 1 gram Rp1.917.000. Buyback Rp1.763.000. Pajak berlaku sesuai PMK No. 34/PMK.10/2017.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce
Rabu, 13 Agustus 2025 | 08:57
Warga menunjukan emas logam mulia di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Warga menunjukan emas logam mulia di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas Antam hari ini, Rabu (13/8/2025) kembali turun. Investor kini dapat membeli emas Antam senilai Rp1.917.000 untuk ukuran satu gram, sementara banderol termurah Rp1.008.500 untuk pecahan 0,5 gram.

 Berdasarkan informasi dari laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas pecahan 0,5 gram ini turun dibandingkan dengan harga kemarin yang dijual Rp1.012.000 per kepingnya.

Sementara itu, untuk ukuran 1 gram, harga emas saat ini mencapai Rp1.917.000 atau menurun sebesar Rp7.000 dari banderol kemarin yakni Rp1.924.000.

Adapun harga untuk ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.360.000, sementara ukuran 10 gram dibanderol Rp18.665.000. Ukuran 25 gram dijual Rp46.537.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp92.995.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp185.912.000. Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp928.820.000, sedangkan emas  1.000 gram dibanderol Rp1.857.600.000.

Harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.763.000 per gram, turun Rp7.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

 

Berikut ini harga emas 24 karat Antam hari ini, 13 Agustus 2025:

Berat (gram)

Harga dasar emas batangan

0,5

Rp1.008.500

1

Rp1.917.000

2

Rp3.774.000

3

Rp5.636.000

5

Rp9.360.000

10

Rp18.665.000

25

Rp46.537.000

50

Rp92.995.000

100

Rp185.912.000

250

Rp464.515.000

500

Rp928.820.000

1.000

Rp1.857.600.000

 

--------------------

 

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Anggara Pernando

