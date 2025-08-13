Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tren Bullish Pasar Saham, Cek Target IHSG dari KISI Sekuritas

IHSG berpotensi menggapai level 7.900 pada akhir 2025 didorong oleh meredanya ketidakpastian global, laporan keuangan bigcaps yang moncer, dan IPO mercusuar.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 10:11
Share
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Senin (14/7/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Senin (14/7/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan membidik level 7.900 dalam jangka pendek didorong oleh sentimen eksternal, termasuk data inflasi Amerika Serikat (AS) dan dinamika geopolitik. 

Pada perdagangan kemarin, Selasa (12/8/2025), IHSG melonjak 2,44% menuju level 7.791,69. Tercatat, sebanyak 382 saham menguat, 249 saham turun, dan 170 saham stagnan. Adapun kapitalisasi pasar tembus Rp14.043 triliun.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan pendorong IHSG kemarin ialah aksi beli bersih investor asing yang mencapai Rp2,2 triliun. 

"Masih ada upside untuk jangka pendek, tetapi ada potensi koreksi jangka menengah sekitar akhir Agustus atau awal September karena valuasi IHSG saat ini enggak murah juga sekitar 15-16 kali P/E," katanya kepada Bisnis, Selasa (12/8/2025).

Risiko koreksi itu, kata Wafi, dapat diminimalisir apabila ada kejutan positif dari laporan keuangan emiten-emiten big caps.

Baca Juga : IHSG Hari Ini Rabu, 13 Agustus Dibuka Menguat Dekati Rekor ATH Ditopang Saham LQ45

"Target akhir tahun IHSG masih tetap di 7.800. Ada potensi kenaikan jika ada tambahan lighthouse IPO lagi yang bisa dorong EPS IHSG, maka TP [target price] akhir tahun bisa terdorong ke sekitar 7.900," ujarnya.

Terpisah, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa support IHSG untuk perdagangan Rabu (13/8/2025) berada di 7.659 dan 7.680, sedangkan resistance diperkirakan mencapai 7,823 dan 7.854. 

“Pasar masih akan fokus pada data US Consumer Price Index (CPI) dan Core CPI yang diperkirakan akan menunjukkan kenaikan tahunan dibandingkan bulan sebelumnya,” ujar Nafan kepada Bisnis

Meski tekanan inflasi masih ada, dia meyakini The Fed tetap berkomitmen melanjutkan kebijakan pelonggaran moneter sesuai June’s Dot Plot, yang menunjukkan kemungkinan dua kali pemotongan suku bunga pada 2025. 

“Para analis memperkirakan penurunan suku bunga The Fed bisa terjadi secepatnya pada September, dengan gelombang kedua pada Desember. Ini menjadi salah satu faktor krusial yang akan menentukan arah pasar,” tuturnya.

Baca Juga : Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Selain itu, perhatian pasar juga tertuju pada perkembangan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan berlangsung di Alaska. Pertemuan tersebut dinilai memiliki potensi memberikan sentimen positif bagi pasar saham. 

Menurut Nafan, pertemuan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan komprehensif yang dapat meredam ketegangan politik, khususnya terkait dengan tarif antara Rusia dan Ukraina.

Sentimen positif dari negosiasi tarif dan meredanya tensi geopolitik dinilai dapat menjadi katalis bagi pergerakan IHSG dalam jangka pendek.

“Secara teknikal, IHSG masih dalam fase bullish dan uptrend yang kuat. Hal tersebut memberikan peluang optimisme bagi investor,” pungkas Nafan.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi
Premium
35 menit yang lalu

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan
Premium
1 jam yang lalu

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham TLKM, AKRA & BRIS

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham TLKM, AKRA & BRIS

IHSG Hari Ini Rabu, 13 Agustus Dibuka Menguat Dekati Rekor ATH Ditopang Saham LQ45

IHSG Hari Ini Rabu, 13 Agustus Dibuka Menguat Dekati Rekor ATH Ditopang Saham LQ45

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BBCA Topang Aliran Dana Asing yang Menguap dari Emiten Grup Djarum
Bursa & Saham
4 menit yang lalu

BBCA Topang Aliran Dana Asing yang Menguap dari Emiten Grup Djarum

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025
Emas
20 menit yang lalu

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025

BUMN Karya PTPP Kantongi Kontrak Baru Rp11,79 Triliun per Juli 2025
Korporasi
52 menit yang lalu

BUMN Karya PTPP Kantongi Kontrak Baru Rp11,79 Triliun per Juli 2025

ADRO, ADMR hingga AADI Buka Suara Usai Direktur Dipanggil Kejagung
Korporasi
56 menit yang lalu

ADRO, ADMR hingga AADI Buka Suara Usai Direktur Dipanggil Kejagung

Tren Bullish Pasar Saham, Cek Target IHSG dari KISI Sekuritas
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Tren Bullish Pasar Saham, Cek Target IHSG dari KISI Sekuritas

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

2

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

4

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

IHSG Ditarget 8.000 pada HUT ke-80 RI, Reliance Sebut Kunci Realisasinya

IHSG Ditarget 8.000 pada HUT ke-80 RI, Reliance Sebut Kunci Realisasinya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Mahasiwa Kampanyekan Nasionalisme Melalui Mural
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

2

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

4

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025