Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IHSG Hari Ini Potensi ATH: Saham BBNI, RATU hingga RAJA Jadi Pilihan

IHSG berpotensi cetak ATH baru, saham BBNI, RATU, dan RAJA jadi pilihan utama. Sentimen positif dari penundaan tarif impor AS-China dan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed mendukung penguatan.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 08:15
Share
Karyawan beraktivitas di depan layar monitor yang menampilkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (09/04/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan beraktivitas di depan layar monitor yang menampilkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (09/04/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • IHSG diperkirakan mencetak rekor all time high (ATH) baru dengan saham BBNI, RATU, dan RAJA menjadi pilihan utama.
  • Penguatan IHSG didukung oleh sentimen positif seperti penundaan tarif impor AS-China, ekspektasi penurunan suku bunga The Fed, dan aksi korporasi emiten.
  • Indikator teknikal menunjukkan potensi bullish dengan IHSG berpeluang menguji level tertinggi di 7.910.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan mencetak rekor all time high (ATH) baru hari ini, Rabu (13/8/2025). Sejumlah saham seperti BBNI, RATU, hingga RAJA menjadi top picks hari ini.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menuturkan IHSG kemarin ditutup menguat pada level 7.791,70 atau naik 2,44%. 

Beberapa sentimen positif yang menopang penguatan indeks di antaranya diperpanjangnya penundaan tarif impor AS terhadap China selama 90 hari lagi, ekspektasi penurunan suku bunga The Fed, optimisme akan membaiknya ekonomi domestik serta maraknya aksi korporasi emiten seperti merger dan akuisisi.

“Sentimen rebalancing indeks MSCI disinyalir juga masih berpengaruh terhadap pergerakan IHSG,” tulis Phintraco Sekuritas.

Secara teknikal, lanjut Phintraco Sekuritas, indikator MACD membentuk golden cross dan indikator stochastic RSI mengindikasikan bullish reversal. IHSG juga berhasil keluar dari area konsolidasi dengan didukung volume. 

“Sehingga diperkirakan IHSG berpeluang menguji level tertinggi di 7.910,” kata Phintraco Sekuritas. 

Baca Juga

Dari global, investor mencermati data wholesale prices Jerman bulan Juli yang diperkirakan stabil di level 0,2% MoM. Investor juga akan menantikan data GDP growth rate preliminary dari Inggris untuk kuartal II/2025, yang diperkirakan melambat menjadi 0,1% QoQ dari 0,7% QoQ di kuartal I/2025. 

Sementara itu, secara YoY diperkirakan melambat menjadi 1% YoY dari 1,3% YoY di kuartal I/2025. Selain itu, investor juga menantikan data PPI AS bulan Juli 2025 (14/8/2025), yang diperkirakan naik menjadi 0,2% MoM dari 0% di Juni 2025.

Adapun top picks dari Phintraco Sekuritas hari ini adalah saham BBNI, BBRI, RATU, RAJA, dan BRIS.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound
Premium
1 jam yang lalu

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound

Fenomena Konglomerat Asia Tumpuk Portofolio Emas, Kapan Pesta Harga Usai?
Premium
3 jam yang lalu

Fenomena Konglomerat Asia Tumpuk Portofolio Emas, Kapan Pesta Harga Usai?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham TLKM, AKRA & BRIS

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham TLKM, AKRA & BRIS

IHSG Hari Ini Rabu, 13 Agustus Dibuka Menguat Dekati Rekor ATH Ditopang Saham LQ45

IHSG Hari Ini Rabu, 13 Agustus Dibuka Menguat Dekati Rekor ATH Ditopang Saham LQ45

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

Investor Asing Belanja Rp2,2 Triliun di BEI Hari Ini (12/8), Borong BBRI hingga RAJA

Investor Asing Belanja Rp2,2 Triliun di BEI Hari Ini (12/8), Borong BBRI hingga RAJA

Menggali Cuan Saham Semester II/2025, Cermati Sektor Teknologi hingga Perbankan

Menggali Cuan Saham Semester II/2025, Cermati Sektor Teknologi hingga Perbankan

IHSG Melesat Dekati Level 8.000, Efek Rebalancing MSCI Mulai Terasa?

IHSG Melesat Dekati Level 8.000, Efek Rebalancing MSCI Mulai Terasa?

Ini Saham Top Gainers saat IHSG Melaju Kencang, Ada PPRE hingga ARTO

Ini Saham Top Gainers saat IHSG Melaju Kencang, Ada PPRE hingga ARTO

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Dirut GOTO Patrick Walujo Jadi CEO Terbaik Asia 2025 Versi Extel
Korporasi
5 menit yang lalu

Dirut GOTO Patrick Walujo Jadi CEO Terbaik Asia 2025 Versi Extel

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025
Kurs
7 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham TLKM, AKRA & BRIS
Bursa & Saham
8 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham TLKM, AKRA & BRIS

Rupiah Dibuka Menguat ke Rp16.260 saat Indeks Dolar AS Melemah
Kurs
10 menit yang lalu

Rupiah Dibuka Menguat ke Rp16.260 saat Indeks Dolar AS Melemah

IHSG Hari Ini Rabu, 13 Agustus Dibuka Menguat Dekati Rekor ATH Ditopang Saham LQ45
Bursa & Saham
11 menit yang lalu

IHSG Hari Ini Rabu, 13 Agustus Dibuka Menguat Dekati Rekor ATH Ditopang Saham LQ45

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

3

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

4

Bel S.A Borong Saham Mulia Boga (KEJU) Harga Bawah, Kuasai Saham 22,5%

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

IHSG Ditarget 8.000 pada HUT ke-80 RI, Reliance Sebut Kunci Realisasinya

IHSG Ditarget 8.000 pada HUT ke-80 RI, Reliance Sebut Kunci Realisasinya

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Produksi Ikan Nasional Meningkat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

3

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

4

Bel S.A Borong Saham Mulia Boga (KEJU) Harga Bawah, Kuasai Saham 22,5%

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025