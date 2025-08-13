IHSG Hari Ini Potensi ATH: Saham BBNI, RATU hingga RAJA Jadi Pilihan

IHSG berpotensi cetak ATH baru, saham BBNI, RATU, dan RAJA jadi pilihan utama. Sentimen positif dari penundaan tarif impor AS-China dan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed mendukung penguatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan mencetak rekor all time high (ATH) baru hari ini, Rabu (13/8/2025). Sejumlah saham seperti BBNI, RATU, hingga RAJA menjadi top picks hari ini.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menuturkan IHSG kemarin ditutup menguat pada level 7.791,70 atau naik 2,44%.

Beberapa sentimen positif yang menopang penguatan indeks di antaranya diperpanjangnya penundaan tarif impor AS terhadap China selama 90 hari lagi, ekspektasi penurunan suku bunga The Fed, optimisme akan membaiknya ekonomi domestik serta maraknya aksi korporasi emiten seperti merger dan akuisisi.

“Sentimen rebalancing indeks MSCI disinyalir juga masih berpengaruh terhadap pergerakan IHSG,” tulis Phintraco Sekuritas.

Secara teknikal, lanjut Phintraco Sekuritas, indikator MACD membentuk golden cross dan indikator stochastic RSI mengindikasikan bullish reversal. IHSG juga berhasil keluar dari area konsolidasi dengan didukung volume.

“Sehingga diperkirakan IHSG berpeluang menguji level tertinggi di 7.910,” kata Phintraco Sekuritas.

Dari global, investor mencermati data wholesale prices Jerman bulan Juli yang diperkirakan stabil di level 0,2% MoM. Investor juga akan menantikan data GDP growth rate preliminary dari Inggris untuk kuartal II/2025, yang diperkirakan melambat menjadi 0,1% QoQ dari 0,7% QoQ di kuartal I/2025.

Sementara itu, secara YoY diperkirakan melambat menjadi 1% YoY dari 1,3% YoY di kuartal I/2025. Selain itu, investor juga menantikan data PPI AS bulan Juli 2025 (14/8/2025), yang diperkirakan naik menjadi 0,2% MoM dari 0% di Juni 2025.

Adapun top picks dari Phintraco Sekuritas hari ini adalah saham BBNI, BBRI, RATU, RAJA, dan BRIS.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.