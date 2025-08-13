Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

Harga emas Antam di Pegadaian turun per Rabu, 13 Agustus 2025. Emas 1 gram dijual Rp1.992.000, buyback Rp1.773.000. Harga berlaku di semua gerai.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan produksi Antam di Pegadaian hari ini Rabu, 13 Agustus 2025, tercatat turun dibandingkan perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data resmi, harga jual emas ukuran 1 gram berada di level Rp1.992.000, sedangkan harga buyback atau pembelian kembali emas Antam di Pegadaian dipatok Rp1.773.000 per gram.

Dikutip dari laman Galeri 24 milik Pegadaian, emas Antam untuk pecahan terkecil, yakni 0,5 gram, dijual seharga Rp1.048.000 dan buyback Rp886.000.

Adapun untuk pecahan terbesar 1 kilogram, harga jual berada di Rp1.929.861.000, sementara harga buyback sebesar Rp1.755.824.000.

Harga emas Antam berlaku di seluruh gerai resmi dan mitra penjualan, belum termasuk pajak dan biaya cetak yang berlaku.