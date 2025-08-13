Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

Harga emas Antam di Pegadaian turun per Rabu, 13 Agustus 2025. Emas 1 gram dijual Rp1.992.000, buyback Rp1.773.000. Harga berlaku di semua gerai.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 07:13
Karyawan menunjukan emas Antam di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan menunjukan emas Antam di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Harga emas Antam di Pegadaian pada Rabu, 13 Agustus 2025, mengalami penurunan dengan harga jual 1 gram di Rp1.992.000 dan buyback di Rp1.773.000 per gram.
  • Emas Antam pecahan terkecil 0,5 gram dijual seharga Rp1.048.000 dan buyback Rp886.000, sementara pecahan terbesar 1 kilogram dijual Rp1.929.861.000 dan buyback Rp1.755.824.000.
  • Harga emas Antam berlaku di seluruh gerai resmi dan mitra penjualan, belum termasuk pajak dan biaya cetak.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan produksi Antam di Pegadaian hari ini Rabu, 13 Agustus 2025, tercatat turun dibandingkan perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data resmi, harga jual emas ukuran 1 gram berada di level Rp1.992.000, sedangkan harga buyback atau pembelian kembali emas Antam di Pegadaian dipatok Rp1.773.000 per gram.

Dikutip dari laman Galeri 24 milik Pegadaian, emas Antam untuk pecahan terkecil, yakni 0,5 gram, dijual seharga Rp1.048.000 dan buyback Rp886.000.

Adapun untuk pecahan terbesar 1 kilogram, harga jual berada di Rp1.929.861.000, sementara harga buyback sebesar Rp1.755.824.000.

Harga emas Antam berlaku di seluruh gerai resmi dan mitra penjualan, belum termasuk pajak dan biaya cetak yang berlaku.

Berikut tabel harga emas Antam di Pegadaian per Rabu, 13 Agustus 2025:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.048.000 Rp886.000
1 Rp1.992.000 Rp1.773.000
2 Rp3.921.000 Rp3.546.000
3 Rp5.855.000 Rp5.319.000
5 Rp9.724.000 Rp8.866.000
10 Rp19.391.000 Rp17.732.000
25 Rp48.347.000 Rp44.112.000
50 Rp96.613.000 Rp88.225.000
100 Rp193.144.000 Rp176.451.000
250 Rp482.585.000 Rp438.956.000
500 Rp964.952.000 Rp877.912.000
1.000 Rp1.929.861.000 Rp1.755.824.000
Sumber: Galeri 24, per 13 Agustus 2025
 

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

