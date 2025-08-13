Dirut GOTO Patrick Walujo Jadi CEO Terbaik Asia 2025 Versi Extel

Patrick Walujo, CEO GoTo, dinobatkan sebagai CEO terbaik Asia 2025 oleh Extel, berkat transformasi dan peningkatan profitabilitas perusahaan di sektor internet.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan global penyedia data dan survei tata kelola perusahaan publik global, Extel, resmi memasukkan nama Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Patrick Walujo sebagai salah satu jajaran teratas The Best CEO untuk kategori sektor internet di kawasan Asia (ex-China).

Hasil penilaian itu berdasarkan survei yang dilakukan Extel terhadap 6.300 investor, pengelola dana dan analis dari 1.324 perusahaan keuangan.

Extel juga menobatkan GoTo sebagai Most Honored Company atau perusahaan paling dihormati di Asia (Ex-China) untuk kategori sektor internet. Hal ini juga menunjukkan apresiasi dari pelaku pasar atas kinerja GOTO yang konsisten tumbuh dan meningkat profitabilitasnya.

Tak hanya itu, dalam survei yang sama, Direktur Keuangan GoTo, Simon Tak Leung Ho, pun masuk menjadi salah satu The Best CFO (Chief Financial Officer) untuk kategori sektor internet di kawasan Asia (di luar China).

Menurut keterangan Extel dalam situsnya, Patrick dinilai telah melakukan sederet transformasi penting untuk perseroan terutama dalam hal capaian profitabilitas.

Patrick resmi menjabat sebagai Direktur Utama dan CEO GoTo sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 30 Juni 2023. Selama 2 tahun kepemimpinannya, kinerja keuangan induk Gojek dan GoTo Financial ini mengalami perbaikan signifikan.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, GoTo mencatatkan EBITDA Grup yang disesuaikan positif sebesar Rp313 miliar pada 2024 dan melampaui pedoman yang telah ditetapkan oleh perseroan untuk mencapai titik EBITDA Grup yang disesuaikan impas di tahun tersebut.

Pada tahun ini, di kuartal I-2025, perseroan kembali mencatatkan EBITDA Grup yang disesuaikan positif sebesar Rp393 miliar, yang merupakan capaian tertinggi baru atau rekor tertinggi dalam sejarah.

Perseroan menggunakan metrik kinerja EBITDA Grup yang disesuaikan karena lebih merefleksikan model bisnis GoTo dan mencerminkan arus kas dari aktivitas operasional mengingat pendapatan lainnya tidak selalu bersifat kas dan berulang (non-recurring).

Berdasarkan keterangan resmi, sebelum memimpin GoTo, Patrick turut mendirikan Northstar Group pada 2003. Sebelum mendirikan Northstar, ia adalah Wakil Presiden Senior Pacific Century Ventures Ltd. di Tokyo dari 2000 hingga 2003, di mana ia memainkan peran kunci dalam merger, akuisisi, dan pengembangan bisnis perusahaan.

Lulusan Cornell University ini memulai kariernya di Goldman Sachs & Co. di London dan New York (1997-2000). Saat ini, Patrick juga menjabat sebagai komisaris PT Indosat Tbk dan PT Duta Intidaya Tbk.

Patrick juga anggota Dewan Penasihat Internasional Council on Foreign Relations dan juga berada di jajaran kepengurusan Kadin Indonesia di bagian Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi. Pada 2009, Patrick juga dianugerahi penghargaan 'Pengusaha Muda Terbaik Tahun Ini' dari Ernst & Young. Pada 2021 ia dinobatkan sebagai ‘Businessman of the Year’ oleh Forbes Indonesia.

Untuk diketahui, GOTO menyampaikan pedoman kinerja untuk tahun fiskal 2025 dengan EBITDA Grup yang disesuaikan positif sebesar Rp1,4-1,6 triliun. Perseroan akan menyelenggarakan paparan kinerja kuartal II 2025 pada 13 Agustus 2025.