Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025

Harga buyback emas Antam 24 karat turun Rp7.000 jadi Rp1.763.000/gram pada 13 Agustus 2025. Berlaku di seluruh butik emas Antam di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Laman Logam Mulia Antam menetapkan harga buyback emas batangan 24 karat di level Rp1.763.000 per gram pada hari ini, Rabu (13/8/2025).

Angka buyback emas Antam ini turun Rp7.000 dibandingkan posisi sebelumnya. Harga buyback merupakan nilai yang ditawarkan Antam kepada konsumen yang menjual kembali emas batangan mereka.

Buyback emas Antam merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan kepada Antam sebagai penerbit.

Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam yang dapat dibeli kembali memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) yang diterbitkan perusahaan. Emas batangan ANTAM LM diakui secara global dengan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga jual kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi.

Harga buyback sendiri berlaku di seluruh jaringan butik emas Antam di Indonesia.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Simulasi Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025

Berat (gram) Taksiran Buyback PPH 22 Meterai Perkiraan Hasil Penjualan Total 0,5 Rp881.500 - - Rp881.500 1 Rp1.763.000 - - Rp1.763.000 2 Rp3.526.000 - - Rp3.526.000 5 Rp8.815.000 - Rp10.000 Rp8.805.000 10 Rp17.630.000 Rp264.000 Rp10.000 Rp17.356.000 50 Rp88.150.000 Rp1.322.000 Rp10.000 Rp86.818.000 100 Rp176.300.000 Rp2.645.000 Rp10.000 Rp173.645.000 500 Rp881.500.000 Rp13.223.000 Rp10.000 Rp868.267.000 1000 Rp1.763.000.000 Rp26.445.000 Rp10.000 Rp1.736.545.000

Sumber: Logam Mulia, Diolah.