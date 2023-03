Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, 6 Maret 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah hari ini akan terpengaruhi sentimen global terutama data ekonomi China dan Amerika Serikat.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan rupiah diperdagangkan melemah sekitar 0,13 persen menjadi Rp15.300 per dolar AS pada akhir pekan lalu meskipun data ekonomi China mengangkat sentimen risk-on di pasar Asia. Rupiah masih dipengaruhi oleh data klaim pengangguran AS karena dibuka lebih lemah hingga mencapai Rp15.318 per dolar AS.

“Selama sepekan lalu, rupiah bergerak sideways di tengah rilis data ekonomi China dan AS. Rupiah diperdagangkan lebih lemah sebesar 0,49 persen secara mingguan,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (6/3/2023).

Sementara itu, kata Josua, mayoritas imbal hasil atau yield Surat Utang Negara (SUN) acuan tercatat naik 1-2 basis poin karena tren pelemahan rupiah. Pekan lalu, yield SUN 10 tahun naik sebesar 18 bps menjadi 6,98 persen.

Volume perdagangan obligasi pemerintah mencatat rata-rata Rp14,46 triliun minggu lalu, lebih tinggi dari volume perdagangan minggu sebelumnya sejumlah Rp11,09 triliun. Adapun hari ini nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada di rentang Rp15.250-Rp15.350 per dolar AS.

Sebagai catatan, pemerintah Tiongkok menetapkan target pertumbuhan ekonomi moderat sekitar 5 persen untuk tahun ini, dengan para pemimpin tertinggi negara ini membatasi pemberian stimulus besar untuk memacu pemulihan yang digerakkan oleh konsumen. Hal ini mengisyaratkan sedikitnya dorongan pertumbuhan untuk ekonomi dunia yang sedang melemah.

Meskipun demikian, lanjut Josua, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diperkirakan sekitar 5 persen pada tahun ini memberikan dampak positif bagi negara-negara Asean termasuk Indonesia yang memiliki hubungan dagang yang erat dengan Tiongkok.

“Kondisi tersebut diperkirakan akan tetap menjaga momentum permintaan volume ekspor dari negara-negara Asean,” jelasnya.

15:13 WIB Rupiah ditutup perkasa Rp15.295 Rupiah ditutup menguat 0,10 persen atau 16 poin ke Rp15.295 per dolar AS pada akhir perdagangan. Adapun indeks dolar AS melemah 0,09 persen atau 0,09 poin ke 104,43. 14:43 WIB Jelang penutupan, rupiah perkasa Menjelang penutupan, rupiah menguat 0,05 persen atau 7 poin ke Rp15.304,00 per dolar AS pada 14.44 WIB. Indeks dolar AS melemah 0,13 persen atau 0,13 poin ke 104,39. 12:56 WIB Rupiah perkasa Rp15.297 Rupiah menguat 0,09 persen atau 13,50 poin ke Rp15.297,50 per dolar AS pada 12.50 WIB. Adapun indeks dolar AS melemah 0,05 persen atau 0,06 persen ke 104,47. 10:45 WIB Rupiah menguat Rp15.293 Rupiah berbalik menguat 0,12 persen atau 18 poin ke Rp15.293 per dolar AS pada 10.38 WIB. Adapun indeks dolar AS melemah 0,08 persen atau 0,08 poin ke 104,44. 09:18 WIB Rupiah melemah di Rp15.314 Rupiah melemah tipis 0,02 persen atau 3 poin ke Rp15.314 per dolar AS pada 09.13 WIB. Adapun indeks dolar AS menguat 0,06 persen atau 0,07 poin ke 104,58.

