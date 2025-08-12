XLSmart (EXCL) Resmi Angkat Sanjay Vaghasia Jadi Direktur Baru Perseroan

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) mengangkat Sanjay Vaghasia sebagai direktur baru melalui RUPSLB pada 12 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) resmi mengangkat Sanjay Kumar Gordhan A Vaghasia sebagai direktur baru perseroan. Keputusan ini diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Selasa (12/8/2025) di XLSMART Tower, Jakarta Selatan.

Berdasarkan ringkasan risalah rapat, Sanjay akan menjabat sebagai direktur hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2029, dengan tetap mengacu pada ketentuan bahwa RUPS dapat memberhentikan sewaktu-waktu.

Dalam RUPSLB tersebut, sebanyak 99,957% pemegang saham yang hadir menyatakan setuju atas pengangkatan Sanjay. Jumlah suara setuju mencapai 14,176 miliar saham dari total 14,182 miliar saham yang mewakili 82,916% dari seluruh saham perseroan setelah dikurangi saham buyback.

Presiden Direktur & CEO XLSMART, Rajeev Sethi, menyatakan pengangkatan direktur baru menjadi langkah strategis perusahaan untuk memastikan proses integrasi berjalan efektif dan menghasilkan sinergi yang optimal.

“Pasca-merger, kami memiliki skala komersial yang lebih besar dan basis pelanggan yang luas. Untuk itu, penting bagi kami memperkuat tim kepemimpinan guna memastikan agenda integrasi dilakukan secara terarah, terukur, dan sejalan dengan strategi jangka panjang Perseroan,” ujar Rajeev Sethi dalam rilis resmi, Selasa (12/8/2025).

Sebelum bergabung dengan XLSMART, Sanjay menjabat sebagai Chief Integration Officer di Indosat Ooredoo Hutchison (2021–2024). Ia juga pernah memegang jabatan penting di Ooredoo Maldives, Banglalink Digital Ltd. Bangladesh, serta Ooredoo Myanmar. Sejak 1 Juli 2025, Sanjay telah menjalankan peran sebagai Chief Integration Officer di XLSMART.

Latar belakang pendidikannya sebagai Sarjana Teknik Komunikasi dan Elektronika dari Northumbria University, Inggris, turut memperkuat kompetensi teknisnya dalam mendukung transformasi bisnis perusahaan.

Dengan disetujuinya pengangkatan Sanjay K. G. A. Vaghasia, susunan Direksi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. per 12 Agustus 2025 adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur & CEO: Rajeev Sethi

Direktur: Antony Susilo

Direktur: David Arcelus Oses

Direktur: Andrijanto Muljono

Direktur: Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek

Direktur: Shurish Subbramaniam

Direktur: Yessie Dianty Yosetya

Direktur: Merza Fachys

Direktur: Jeremiah Ratadhi Setiadharma

Direktur: Sanjay Kumar Gordhan A Vaghasia

Selain itu, RUPSLB juga memberikan kuasa kepada direksi untuk melaksanakan keputusan rapat, termasuk mengurus administrasi ke pihak notaris maupun otoritas berwenang.

