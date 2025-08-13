Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Investor Asing Comeback Guyur Rp2,2 Triliun, Akankah Berlanjut Hari Ini?

Investor asing kembali mengalirkan dana Rp2,2 triliun ke pasar saham Indonesia, dipimpin oleh saham perbankan seperti BBRI dan BBCA. Apakah akan berlanjut?
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 08:00
Share
Mahasiswi beraktivitas di dekat layar pergerakan saham di gedung PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (5/2/2025)./JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha
Mahasiswi beraktivitas di dekat layar pergerakan saham di gedung PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (5/2/2025)./JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Investor asing mencatatkan net buy sebesar Rp2,2 triliun di pasar saham Indonesia, meskipun secara keseluruhan masih ada net sell sebesar Rp58,8 triliun sejak awal tahun.
  • Saham-saham perbankan seperti BBRI, BBCA, dan BMRI menjadi favorit investor asing, dengan kenaikan harga saham yang signifikan seiring derasnya aliran dana masuk.
  • Prospek saham perbankan dinilai masih menarik dengan potensi pemangkasan suku bunga dan faktor makroekonomi yang stabil, meskipun ada tekanan dari kebijakan suku bunga tinggi dan pertumbuhan kredit yang melambat.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Aliran dana investor asing kembali deras masuk ke Indonesia usai mencatat net buy Rp2,2 triliun pada Selasa (12/8/2025). Apakah tren tersebut bisa berlanjut di hari ini?

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat net buy asing mencapai Rp2,2 triliun di pasar saham kemarin. Meskipun, pasar saham Indonesia masih mencatatkan nilai jual bersih atau net sell asing sebesar Rp58,8 triliun sejak awal tahun. 

Hal tersebut sejalan dengan laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang parkir di zona hijau dengan penguatan sebesar 2,44% ke level 7.791,7. Nilai transaksi yang diperdagangkan mencapai Rp19,57 triliun, volume transaksi 29,6 miliar lembar, dan frekuensi transaksi 2,21 juta kali.

Adapun, market cap pasar modal Indonesia mencapai Rp14.013 triliun. IHSG makin kokoh di zona hijau, menguat 10,05% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) atau sejak perdagangan perdana 2025.

Terpantau, sejumlah saham menjadi favorit asing usai mencatatkan nilai beli bersih atau net buy asing tinggi, seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) hingga PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA).

Saham BBRI misalnya mencatatkan net buy asing terbesar yakni Rp718,81 miliar. Bank jumbo lainnya PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) masing-masing mencatatkan net buy asing sebesar Rp569,31 miliar dan Rp511,51 miliar.

Baca Juga

Lalu, PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) mencatatkan net buy asing sebesar Rp343,88 miliar dan RAJA mencatatkan net buy asing Rp130,45 miliar pada perdagangan hari ini. Selain itu, PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) mencatatkan net buy asing sebesar Rp111,08 miliar.

Seiring dengan derasnya dana asing masuk, harga sahamnya pun terkerek. Harga saham BBRI naik 6,3%, BBCA naik 3,51%, dan BMRI naik 4,03%.

Harga saham TLKM pun menguat 6,35%, dan RAJA melonjak 18,01%. Sementara, AMMN menguat 2,11% pada perdagangan hari ini.

Saham Bank Jadi Penopang

Kinerja saham perbankan jumbo seperti BBRI dan BBCA dinilai bisa menjadi pendongkrak aliran dana asing masuk ke pasar saham Indonesia.

Investment Analyst Capital Asset Management Martin Aditya menjelaskan perbaikan kinerja keuangan perbankan bisa turut mengerek kinerja IHSG untuk bisa menyentuh rekor baru pada akhir tahun ini.

"Karena satu-satunya pendongkrak indeks yang big caps masih finansial perbankan," katanya, Senin (11/8/2025).

Sementara itu, VP Equity Retail Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi mengatakan saham bank jumbo telah menghadapi tekanan pada tahun ini dipicu oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah kebijakan suku bunga tinggi yang berimbas pada laju pertumbuhan kredit.

Selain itu, tekanan terhadap kinerja fundamental juga turut membebani. Sepanjang semester I/2025, laba bersih BBCA tumbuh 8% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp29 triliun. Di sisi lain, BRI mencatatkan kontraksi laba sebesar 11,53% yoy menjadi Rp26,28 triliun.

"Terlihat juga hanya BBCA yang memiliki pertumbuhan kredit double digit atau 12,9% yoy dan lainnya single digit," ujarnya.

Meski saham-saham perbankan belum memberikan dorongan signifikan terhadap IHSG, Oktavianus menilai prospeknya masih menarik, terutama dengan potensi pemangkasan suku bunga yang terbuka hingga akhir tahun.

Dia menambahkan bahwa faktor lain seperti daya beli yang masih terjaga, stabilitas geopolitik global, serta terbatasnya dampak kebijakan tarif AS juga mendukung prospek saham perbankan.

“Selain itu, ekonomi makro dalam negeri masih solid dengan pertumbuhan PDB di atas 5%. Nilai rupiah juga menguat hingga faktor konsumsi yang masih resilient," pungkasnya.

Di sisi lain, sentimen rebalancing indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI disebut menambah kepercayaan investor asing untuk mengalirkan uang ke Indonesia.

Head of Research Retail MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan di sisi lain investor juga akan mencermati iklim investasi di Indonesia, baik dari sisi kebijakan dan data makro yang ada. 

“Kami perkirakan, dengan adanya rebalancing ini diharapkan dapat meningkatkan minat investor terhadap pasar modal Indonesia, sehingga dapat meningkatkan inflow ke pasar,” kata Herditya pada beberapa waktu lalu. 

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound
Premium
7 menit yang lalu

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound

Fenomena Konglomerat Asia Tumpuk Portofolio Emas, Kapan Pesta Harga Usai?
Premium
1 jam yang lalu

Fenomena Konglomerat Asia Tumpuk Portofolio Emas, Kapan Pesta Harga Usai?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Saham Incaran Investor Asing: ANTM, TLKM, hingga AMMN Catat Net Buy Jumbo

Saham Incaran Investor Asing: ANTM, TLKM, hingga AMMN Catat Net Buy Jumbo

ANTM, BRIS hingga RATU: Saham Favorit Asing saat Net Sell Kian Deras

ANTM, BRIS hingga RATU: Saham Favorit Asing saat Net Sell Kian Deras

Prospek Saham Bank BBCA hingga BBRI Saat Investor Asing Kembali

Prospek Saham Bank BBCA hingga BBRI Saat Investor Asing Kembali

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank Jumbo BBCA, BBRI, BMRI Bangkit, Arus Dana Asing Mulai Mengalir

Saham Bank Jumbo BBCA, BBRI, BMRI Bangkit, Arus Dana Asing Mulai Mengalir

Rapor Hijau Bank Asal Negeri Jiran (BNGA, NISP Cs), Bagaimana Rekomendasi Sahamnya?

Rapor Hijau Bank Asal Negeri Jiran (BNGA, NISP Cs), Bagaimana Rekomendasi Sahamnya?

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Investor Asing Belanja Rp2,2 Triliun di BEI Hari Ini (12/8), Borong BBRI hingga RAJA

Investor Asing Belanja Rp2,2 Triliun di BEI Hari Ini (12/8), Borong BBRI hingga RAJA

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Investor Asing Comeback Guyur Rp2,2 Triliun, Akankah Berlanjut Hari Ini?
Bursa & Saham
7 menit yang lalu

Investor Asing Comeback Guyur Rp2,2 Triliun, Akankah Berlanjut Hari Ini?

IHSG Ditarget 8.000 pada HUT ke-80 RI, Reliance Sebut Kunci Realisasinya
Bursa & Saham
29 menit yang lalu

IHSG Ditarget 8.000 pada HUT ke-80 RI, Reliance Sebut Kunci Realisasinya

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas
Emas
39 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus
Emas
53 menit yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

Cuan Jumbo Pelican Tinggalkan Grup Garuda Food (KEJU & GOOD) Milik Konglomerat Sudhamek
Korporasi
1 jam yang lalu

Cuan Jumbo Pelican Tinggalkan Grup Garuda Food (KEJU & GOOD) Milik Konglomerat Sudhamek

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

3

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

4

Bel S.A Borong Saham Mulia Boga (KEJU) Harga Bawah, Kuasai Saham 22,5%

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

IHSG Ditarget 8.000 pada HUT ke-80 RI, Reliance Sebut Kunci Realisasinya

IHSG Ditarget 8.000 pada HUT ke-80 RI, Reliance Sebut Kunci Realisasinya

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

Investor Asing Belanja Rp2,2 Triliun di BEI Hari Ini (12/8), Borong BBRI hingga RAJA

Investor Asing Belanja Rp2,2 Triliun di BEI Hari Ini (12/8), Borong BBRI hingga RAJA

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Whatsapp Business Summit Indonesia 2025
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

3

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

4

Bel S.A Borong Saham Mulia Boga (KEJU) Harga Bawah, Kuasai Saham 22,5%

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025