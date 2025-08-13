Bisnis Indonesia Premium
Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Berikut prediksi dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (13/8/2025).
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 06:35
Karyawan memperlihatkan uang rupiah dan dolar AS di salah satu tempat penukaran uang asing di Jakarta, Rabu (7/5/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan melanjutkan pelemahan dengan ditutup di rentang Rp16.280 hingga Rp16.330 pada perdagangan, Rabu (13/8/2025).

Berdasarkan data Bloomberg pukul 15.05 WIB, Selasa (12/8/2025), rupiah terkontraksi 0,06% menjadi Rp16.289,50 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS juga mengalami penurunan 0,07% di level 98,45.

Senasib dengan rupiah, beberapa mata uang negara Asia yang turun antara lain adalah yen Jepang yang melemah 0,09%, dolar Taiwan terkoreksi 0,27%, peso Filipina turun 0,04%, dan yuan Tiongkok koreksi 0,01%.

Sebaliknya, mata uang negara Asia yang menguat terhadap dolar AS antara lain adalah dolar Singapura yang menguat 0,10%, won Korea Selatan naik 0,18%, rupee India naik 0,05%, ringgit Malaysia menguat 0,05%, dan baht Thailand yang naik 0,09%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada perdagangan hari ini akan melanjutkan pelemahan terhadap dolar AS.

"Untuk perdagangan hari ini mata uang rupiah fluktuatif, tetapi ditutup melemah di rentang Rp16.280 sampai Rp16.330," katanya.

Dia menjelaskan sentimen global dan domestik yang akan mempengaruhi pergerakan rupiah terhadap dolar AS. Pertama, keputusan AS dan China yang memperpanjang gencatan perjanjian tarif mereka pada hari Senin selama 90 hari lagi.

Kedua, perkembangan perundingan antara AS dan Rusia yang membahas kelanjutan konflik Ukraina. Ketiga, pengenaan tarif tinggi AS terhadap India dan China dapat berdampak pada pasokan minyak global terhambat.

Sementara itu, sentimen dari domestik yang mempengaruhi pergerakan rupiah antara lain proyeksi Bank Indonesia bahwa kinerja penjualan eceran meningkat pada Juli 2025. Indeks Penjualan Riil (IPR) Juli 2025 diprediksi mengalami pertumbuhan sebesar 4,8% year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya, sehingga mencapai level 222,5.

Pada Juni 2025, IPR tercatat sebesar 231,9 atau secara tahunan tumbuh sebesar 1,3% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Mei 2025 sebesar 1,9% (yoy).

Adapun, secara bulanan diperkirakan penjualan eceran pada Juli 2025 akan mengalami pelemahan sebesar 4,0% (mtm), dipengaruhi oleh penurunan penjualan kelompok peralatan informasi dan komunikasi serta makanan, minuman, dan tembakau. 

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Rio Sandy Pradana

