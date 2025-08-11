Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Saham Incaran Investor Asing: ANTM, TLKM, hingga AMMN Catat Net Buy Jumbo

Investor asing memborong saham ANTM, TLKM, dan AMMN dengan net buy besar pada 1-8 Agustus 2025, meski secara tahunan mencatat net sell Rp61,85 triliun.
Ana Noviani
Ana Noviani - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 18:21
Share
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Investor asing tercatat membukukan beli bersih dengan nilai yang minim sepanjang 1—8 Agustus 2025. Di tengah kondisi tersebut, saham ANTM, TLKM, hingga AMMN masih diborong asing.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), investor asing membukukan arus modal yang bervariasi secara month-to-date (MtD). Investor asing tercatat net sell sebesar Rp73,66 miliar pada 1 Agustus dan Rp1,01 triliun pada 4 Agustus 2025.

Pada 3 hari perdagangan berikutnya, investor asing berturut-turut mencatatkan beli bersih atau net buy. BEI mencatat net buy investor asing sebesar Rp552,4 miliar pada 4 Agustus, Rp433,74 miliar pada 6 Agustus, dan Rp666,13 miliar pada 7 Agustus 2025. 

Menjelang akhir pekan, investor asing berbalik jual bersih sebesar Rp510,92 miliar pada Jumat (8/8/2025). Dengan catatan tersebut, investor asing secara akumulasi membukukan beli bersih Rp50,56 miliar secara MtD.

Merujuk data BRI Danareksa Sekuritas, terdapat 10 saham yang menjadi incaran investor asing sepanjang 1-8 Agustus 2025. Saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam mengisi posisi teratas. Saham ANTM menghimpun beli bersih investor asing sebesar Rp379,8 miliar sepanjang 1-8 Agustus 2025.

Baca Juga : HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, BEI Tunjuk Pioneer Liquidity Provider Saham

Pada periode yang sama, net buy saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) sebesar Rp309,5 miliar, PT MD Entertainment Tbk. (FILM) Rp277,4 miliar, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) Rp244,7 miliar, dan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) sebesar Rp159,2 miliar.

Selanjutnya, saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) mencatat net buy Rp125,8 miliar, PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) Rp117,5 miliar, PT United Tractors Tbk. (UNTR) Rp107,1 miliar, saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) Rp89 miliar, dan saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) net buy Rp83 miliar secara MtD).

Meski demikian, investor asing mengakumulasi jual bersih atau net sell jumbo sepanjang tahun berjalan 2025 dengan nilai Rp61,85 triliun hingga 8 Agustus 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan. Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan bahwa net sell asing di pasar saham merupakan bagian dari dinamika rotasi portofolio global seiring dengan penyesuaian terhadap sentimen eksternal, seperti kebijakan tarif, arah kebijakan suku bunga global, geopolitik, maupun rebalancing aset ke safe haven atau kepada instrumen yang berisiko lebih rendah.

"Jadi itu merupakan bagian dari strategi yang dilakukan oleh portfolio global," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (4/8/2025).

Dari sisi yang lain, lanjutnya, Inarno memaparkan bahwa investor asing justru masih mencatatkan capital inflow di pasar obligasi (Surat Berharga Negara/SBN).

"Ini mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia masih tetap terjaga dan Indonesia tetap dipandang sebagai destinasi investasi yang cukup atraktif dalam jangka menengah dan panjang."

Arus Masuk dan Keluar Investor Asing

1 Agustus -Rp73,66 miliar
4 Agustus -Rp1.017,13 miliar
5 Agustus Rp552,4 miliar
6 Agustus Rp433,74 miliar
7 Agustus Rp666,13 miliar
8 Agustus -Rp510,92 miliar

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ana Noviani
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HEAL and MIKA Maintain Healthy Performance
Premium
25 menit yang lalu

HEAL and MIKA Maintain Healthy Performance

Strategi Suksesi Grup Djarum & Seni Bertahan di Lintas Generasi Konglomerat
Premium
55 menit yang lalu

Strategi Suksesi Grup Djarum & Seni Bertahan di Lintas Generasi Konglomerat

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Modal Asing Rp9,24 Triliun Masuk ke RI Pekan Ini, SBN dan SRBI Paling Diincar Investor

Modal Asing Rp9,24 Triliun Masuk ke RI Pekan Ini, SBN dan SRBI Paling Diincar Investor

Masuk MSCI Global, Saham DSSA & CUAN Jadi Magnet Baru Investor Asing

Masuk MSCI Global, Saham DSSA & CUAN Jadi Magnet Baru Investor Asing

Rebalancing MSCI Bukan Satu-satunya Pemicu Inflow Asing, Ini Kata Analis

Rebalancing MSCI Bukan Satu-satunya Pemicu Inflow Asing, Ini Kata Analis

Pembagian Dividen Tembus Rp407 Triliun Tahun Ini, Sektor Finansial Paling Royal

Pembagian Dividen Tembus Rp407 Triliun Tahun Ini, Sektor Finansial Paling Royal

Saham Emiten Happy Hapsoro (BUVA) Masuk Papan Pemantauan Khusus FCA Mulai Besok (12/8)

Saham Emiten Happy Hapsoro (BUVA) Masuk Papan Pemantauan Khusus FCA Mulai Besok (12/8)

Lo Kheng Hong Cs Kuasai Nilai Aset Rp986,28 Triliun di Pasar Modal

Lo Kheng Hong Cs Kuasai Nilai Aset Rp986,28 Triliun di Pasar Modal

Indeks Bisnis-27 Ditutup Hijau, Saham Bank BBCA, BBRI & BRIS Kompak Melaju

Indeks Bisnis-27 Ditutup Hijau, Saham Bank BBCA, BBRI & BRIS Kompak Melaju

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Saham Incaran Investor Asing: ANTM, TLKM, hingga AMMN Catat Net Buy Jumbo
Bursa & Saham
19 menit yang lalu

Saham Incaran Investor Asing: ANTM, TLKM, hingga AMMN Catat Net Buy Jumbo

Pembagian Dividen Tembus Rp407 Triliun Tahun Ini, Sektor Finansial Paling Royal
Bursa & Saham
53 menit yang lalu

Pembagian Dividen Tembus Rp407 Triliun Tahun Ini, Sektor Finansial Paling Royal

Saham Emiten Happy Hapsoro (BUVA) Masuk Papan Pemantauan Khusus FCA Mulai Besok (12/8)
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Saham Emiten Happy Hapsoro (BUVA) Masuk Papan Pemantauan Khusus FCA Mulai Besok (12/8)

Lo Kheng Hong Cs Kuasai Nilai Aset Rp986,28 Triliun di Pasar Modal
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Cs Kuasai Nilai Aset Rp986,28 Triliun di Pasar Modal

Indeks Bisnis-27 Ditutup Hijau, Saham Bank BBCA, BBRI & BRIS Kompak Melaju
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

Indeks Bisnis-27 Ditutup Hijau, Saham Bank BBCA, BBRI & BRIS Kompak Melaju

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

3

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

4

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

5

Prospek Saham yang Masuk MSCI Sebelum Efektif di Akhir Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Komitmen Anti Korupsi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

3

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

4

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

5

Prospek Saham yang Masuk MSCI Sebelum Efektif di Akhir Agustus 2025