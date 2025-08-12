Bisnis Indonesia Premium
Ini Saham Top Gainers saat IHSG Melaju Kencang, Ada PPRE hingga ARTO

IHSG mencapai level tertinggi 2025 di 7.760, dipicu oleh kenaikan saham seperti PPRE yang melonjak 34,18%. Sentimen positif datang dari geopolitik dan aksi beli asing.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 14:07
Karyawan beraktivitas di dekat layar pergerakan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Selasa (24/9/2024)./JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Karyawan beraktivitas di dekat layar pergerakan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Selasa (24/9/2024)./JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah saham mencatatkan kinerja yang melesat mendorong lonjakan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada sesi I perdagangan hari ini, Selasa (12/8/2025).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang sesi pertama perdagangan, IHSG melesat ke level tertingginya sepanjang tahun berjalan 2025 di level 7.745,73. Kenaikan itu terus berlanjut hingga pukul 13.45 WIB menyentuh level 7.760.

Sejumlah saham lapis dua turut mencatatkan kinerja yang melesat pada perdagangan sesi pertama hari ini. Jajaran top gainers dipimpin oleh PT PP Presisi Tbk. (PPRE) yang melonjak hingga 34,18% ke Rp106 per lembar. Posisi ini sekaligus menjadi posisi tertinggi PPRE sepanjang 2025, naik 92,73% year to date (YtD).

PP Presisi Tbk. - TradingView

Posisi kedua top gainers diisi oleh PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. (TNCA) yang menguat 30,43% ke Rp180 per lembar. Kenaikan ini memperkecil koreksi TNCA sepanjang tahun berjalan 2025, menjadi hanya 8,63%, dibandingkan koreksi 30,96% pada perdagangan akhir pekan lalu.

Selanjutnya, PT Cipta Sarana Medika Tbk. (DKHH) turut menguat 30,72% ke Rp102 per lembar. Kendati menguat, emiten yang baru saja melakukan aksi pencatatan saham pada pertengahan 2025 ini masih tertekan 22,73% sejak melantai di Bursa.

PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) juga turut melesat 25% ke Rp825 per lembar. Dengan begitu, IMPC telah terapresiasi sebanyak 65% dalam sepekan perdagangan. Mengekor di belakangnya, PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) menguat 24,06% ke Rp825.

Sejumlah saham perbankan kecil juga turut menguat pada paruh pertama perdagangan hari ini. Sebut saja PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) yang menguat 22,22% ke Rp352. Sepanjang tahun berjalan, saham BBYB naik 60,55% berkat kenaikan ini.

Selain itu, ada pula saham PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) yang menguat 15,60% ke Rp252 dan PT Bank Jago Tbk. (ARTO) yang menguat 14,00% ke Rp2.280.

Bank Jago Tbk. - TradingView

Sebelumnya, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menerangkan, kenaikan IHSG pada sesi pertama perdagangan hari ini menunjukkan korelasi yang positif antara kondisi geopolitik dengan pasar modal dalam negeri.

Nafan menerangkan, perpanjangan gencatan tarif AS–China hingga 90 hari menjadi salah satu katalis bertumbuhnya IHSG hari ini. Selain itu, rencana pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 15 Agustus mendatang turut memberikan sentimen positif terhadap kondisi pasar dalam negeri.

“Di sisi lain, pelaku pasar menantikan data Consumer Price Index AS yang diprediksi naik seiring dengan kebijakan tarif Trump,” katanya saat dihubungi, Selasa (12/8/2025).

Selain itu, Nafan menerangkan, aksi beli asing juga telah mulai terjadi secara harian ketika memasuki Agustus 2025. Menurutnya, secara historis, aksi net foreign buy memang biasanya mulai terjadi pada paruh kedua 2025.

“Biasanya semester kedua 2025, net foreign buy mulai terjadi secara daily. Apalagi memanfaatkan potensi IHSG sepanjang Agustus, yang kalau kita lihat secara lima tahun terakhir, masih dalam keadaan bullish,” tambahnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Dwi Nicken Tari

