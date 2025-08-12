Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Saham PP Presisi (PPRE) Sentuh ARA Usai Kontrak Baru Tumbuh 60%

Saham PP Presisi (PPRE) melonjak 34,18% setelah kontrak baru tumbuh 60% di semester I/2025, mencapai Rp3,2 triliun, dengan dominasi sektor pertambangan dan konstruksi.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 12:56
Share
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — PT PP Presisi Tbk. (PPRE) memuncaki daftar saham paling cuan atau top gainers pada sesi pertama perdagangan hari ini usai melaporkan realisasi kontrak baru tumbuh 60% pada semester I/2025. 

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PPRE menembus auto rejection atas (ARA) dengan kenaikan sebesar 34,18% ke level Rp106 per saham hingga sesi pertama perdagangan Selasa (12/8/2025). 

Harga saham itu juga mencerminkan kenaikan sebesar 92,73% sejak awal tahun (year to date/YtD) dan menguat 85,95% dalam sepekan terakhir. 

Pada hari ini, total volume saham PPRE yang diperdagangkan mencapai 130,23 juta saham dengan nilai turnover sebesar Rp13,22 miliar. Adapun total kapitalisasi pasar atau market cap perseroan tembus Rp1,08 triliun.  

Sebelumnya, PPRE melaporkan telah meraih nilai kontrak baru sebesar Rp3,2 triliun hingga akhir kuartal II/2025. Capaian tersebut meningkat 60% dibandingkan periode sama tahun lalu yang meraih Rp2 triliun. 

Baca Juga : IHSG Sesi I Menguat ke 7.745 Dekati All Time High, Saham PPRE, DKHH & IMPC Top Gainers

Direktur Utama PPRE Rizki Dianugrah mengatakan kontrak baru yang diperoleh perseroan didominasi segmen jasa pertambangan dan konstruksi dengan kontribusi mencapai 89,58% dari total nilai kontrak baru. 

“Perseroan juga terus menjajaki peluang kemitraan strategis guna memperluas cakupan bisnis, khususnya di sektor pertambangan," kata Rizki dalam keterbukaan informasi, Senin (11/8/2025). 

Seiring dengan kenaikan nilai kontrak baru, kinerja keuangan emiten konstruksi ini disebut makin kokoh. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, perseroan mencatat pendapatan sebesar Rp1,6 triliun dengan segmen pertambangan dan konstruksi memberikan kontribusi terbesar hingga 97,6%.  

Jika dikomparasikan dengan capaian tahun sebelumnya yang meraih Rp1,81 triliun, pendapatan tersebut mengalami koreksi sebesar 10,36% YoY.  

Namun, perseroan dapat mengerek laba bersih tahun berjalan sebesar 13,64% YoY menjadi Rp75 miliar dari tahun sebelumnya Rp66 miliar. Gross margin juga naik menjadi 19,50%, dibandingkan 18,05% pada kuartal II/2024. 

“Peningkatan margin ini menjadi indikator membaiknya kinerja operasional dan kontrol biaya yang semakin optimal,” ujar Rizki. 

Adapun, rasio leverage PPRE mengalami perbaikan tercermin dari debt to equity ratio (DER) yang turun menjadi 1,12x dari 1,17x pada periode sebelumnya.  

Sementara itu, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik menjadi Rp4,62 miliar dari periode yang sama tahun lalu Rp1,06 miliar.  

“Kami terus mendorong peningkatan pendapatan dan kontrak baru melalui strategi yang adaptif dan fokus pada efisiensi operasional,” kata Rizki. 

PP Presisi Tbk. - TradingView

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered
Premium
8 menit yang lalu

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered

Raja Batu Bara Rajin Borong Saham BYAN, Seberapa Murah?
Premium
38 menit yang lalu

Raja Batu Bara Rajin Borong Saham BYAN, Seberapa Murah?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

IHSG Sesi I Menguat ke 7.745 Dekati All Time High, Saham PPRE, DKHH & IMPC Top Gainers

IHSG Sesi I Menguat ke 7.745 Dekati All Time High, Saham PPRE, DKHH & IMPC Top Gainers

PP Presisi (PPRE) Kantongi Nilai Kontrak Baru Rp3,2 Triliun per Semester I/2025

PP Presisi (PPRE) Kantongi Nilai Kontrak Baru Rp3,2 Triliun per Semester I/2025

PP Presisi (PPRE) Himpun Kontrak Baru Rp3 Triliun Semester I/2025

PP Presisi (PPRE) Himpun Kontrak Baru Rp3 Triliun Semester I/2025

Lunasi Obligasi Rp107 Miliar, PP Presisi (PPRE) Siap Ekspansi

Lunasi Obligasi Rp107 Miliar, PP Presisi (PPRE) Siap Ekspansi

Saham GOTO Tancap Gas Jelang Rilis Kinerja Keuangan Besok (13/8)

Saham GOTO Tancap Gas Jelang Rilis Kinerja Keuangan Besok (13/8)

Saham Kongsi Anthoni Salim & Toto Sugiri (DCII) Boyong IHSG ke Zona Hijau

Saham Kongsi Anthoni Salim & Toto Sugiri (DCII) Boyong IHSG ke Zona Hijau

Saham Emiten Sri Prakash Lohia Indo-Rama (INDR) Melejit 15,38%

Saham Emiten Sri Prakash Lohia Indo-Rama (INDR) Melejit 15,38%

Raja Batu Bara Rajin Borong Saham BYAN, Seberapa Murah?

Raja Batu Bara Rajin Borong Saham BYAN, Seberapa Murah?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Saham Emiten Sri Prakash Lohia Indo-Rama (INDR) Melejit 15,38%
Bursa & Saham
7 menit yang lalu

Saham Emiten Sri Prakash Lohia Indo-Rama (INDR) Melejit 15,38%

Saham GOTO Tancap Gas Jelang Rilis Kinerja Keuangan Besok (13/8)
Korporasi
11 menit yang lalu

Saham GOTO Tancap Gas Jelang Rilis Kinerja Keuangan Besok (13/8)

Harga Emas Menguat Tipis Jelang Rilis Inflasi AS, Begini Proyeksi Gerak Lanjutannya
Emas
16 menit yang lalu

Harga Emas Menguat Tipis Jelang Rilis Inflasi AS, Begini Proyeksi Gerak Lanjutannya

Saham Kongsi Anthoni Salim & Toto Sugiri (DCII) Boyong IHSG ke Zona Hijau
Bursa & Saham
22 menit yang lalu

Saham Kongsi Anthoni Salim & Toto Sugiri (DCII) Boyong IHSG ke Zona Hijau

Saham PP Presisi (PPRE) Sentuh ARA Usai Kontrak Baru Tumbuh 60%
Bursa & Saham
26 menit yang lalu

Saham PP Presisi (PPRE) Sentuh ARA Usai Kontrak Baru Tumbuh 60%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

2

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

4

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

Perusahaan yang Diawasi Agung Laksono (CBRE) Umumkan Beli Kapal Offshore Rp1,6 Triliun

Perusahaan yang Diawasi Agung Laksono (CBRE) Umumkan Beli Kapal Offshore Rp1,6 Triliun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Harga Beras Premium dan Medium Naik Secara Nasional
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

2

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

4

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025