Raihan Cuan Boy Thohir & TP Rachmat dari Dividen ESSA Rp172,26 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA — Dua konglomerat Indonesia yakni Garibaldi 'Boy' Thohir dan TP Rachmat akan turut merasakan guyuran dividen tahun buku 2024 dari PT Essa Industries Indonesia Tbk. (ESSA).

Rangkaian pembagian dividen ESSA akan memasuki periode cum date pada hari ini, Jumat (25/4/2025). Untuk diketahui, RUPST Essa Industries Indonesia menyepakati adanya pembagian dividen tunai sebesar Rp172,26 miliar, atau senilai Rp10 per saham.

Boy Thohir, yang juga merupakan Presiden Direktur ADRO, menjadi salah satu pemegang saham individu terbesar ESSA. Per akhir Februari 2025, kakak kandung Erick Thohir tersebut memegang saham ESSA sebanyak 2,50 miliar lembar (2.505.856.634) atau setara 14,55% kepemilikan. Dengan jumlah kepemilikan tersebut, Boy Thohir ditaksir akan mendapat guyuran dividen ESSA senilai Rp25,05 miliar.

Sementara itu, Theodore Permadi Rachmat atau TP Rachmat memegang 7,15% atau 1.232.431.256 (1,23 miliar) saham ESSA. Bila kepemilikannya masih sama, maka Bos Grup Triputra tersebut diperkirakan akan menerima dividen ESSA senilai Rp12,32 miliar.

Manajemen ESSA menyebut, keputusan pembagian dividen tahun buku 2024 senilai Rp10 per saham ditopang oleh upaya deleveraging yang signifikan dan posisi kas sebesar US$63 juta, setelah seluruh kewajiban keuangan terselesaikan. Nilai dividen per saham ESSA itu naik dua kali lipat dibandingkan tebaran dividen untuk tahun buku 2023 sebesar Rp5 per lembar.

"Pembagian dividen ini menegaskan kembali komitmen kami untuk terus memberikan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham," kata Presiden Direktur & CEO ESSA Kanishk Laroya dalam keterangan tertulis pada Kamis (17/4/2025).

Ia mengatakan kombinasi antara peningkatan margin dan langkah deleveraging yang signifikan telah memungkinkan ESSA untuk membagikan imbal hasil yang lebih tinggi kepada pemegang sahamnya dalam bentuk dividen. ESSA pun tetap menjaga operasi yang stabil dan efisien.

"ESSA juga memulai rencana pertumbuhan sejalan dengan upaya untuk menjadi pelaku utama dalam transisi menuju keberlanjutan," kata Kanishk.

Jadwal Pembagian Dividen Essa Industries Indonesia (ESSA):

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

• Pasar Reguler dan Negosiasi: 25 April 2025

• Pasar Tunai: 29 April 2025 Awal Periode



Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

• Pasar Reguler dan Negosiasi: 28 April 2025

• Pasar Tunai: 30 April 2025

Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date): 29 April 2025

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024: 16 Mei 2025

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.