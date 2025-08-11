Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

TP Rachmat Kipas-Kipas Terima Kucuran Dividen Triputra Agro (TAPG) Rp40 Miliar

TP Rachmat akan menerima dividen Rp40 miliar dari Triputra Agro Persada (TAPG) pada 29 Agustus 2025, berkat kepemilikan 5,20% saham TAPG.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 14:02
Share
TP Rachmat (kiri) dan Arif P. Rachmat/Istimewa
TP Rachmat (kiri) dan Arif P. Rachmat/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu konglomerat Indonesia yakni Theodore Permadi Rachmat atau TP Rachmat akan turut merasakan guyuran dividen interim tahun buku 2025 dari PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG).

Rangkaian pembagian dividen interim TAPG akan memasuki periode cum date pada hari ini, Senin (11/8/2025). Untuk diketahui, manajemen TAPG mengumumkan akan membagikan dividen kepada para pemegang saham senilai total Rp774,24 miliar atau setara Rp39 per saham.

TP Rachmat, yang juga merupakan pendiri Triputra Agro Persada, menjadi salah satu pemegang saham individu terbesar TAPG. Berdasarkan laporan registrasi pemegang efek per akhir Juli 2025, pria kelahiran Majalengka tersebut memegang saham TAPG sebanyak 1,03 miliar lembar (1.034.048.300) atau setara 5,20% kepemilikan. Dengan asumsi jumlah kepemilikan tersebut tidak berubah, TP Rachmat ditaksir akan mendapat guyuran dividen TAPG senilai Rp40,32 miliar.

Manajemen TAPG menyebut, buku keuangan yang digunakan untuk membagikan dividen ini adalah laporan keuangan per 30 Juni 2025. Perseroan mencatat laba bersih pada semester I/2025 mencapai Rp1,69 triliun atau melejit 75,36% year-on-year (YoY) dari Rp966,34 miliar pada enam bulan pertama 2024.

Laba bersih yang tumbuh subur sejalan dengan pendapatan Triputra Agro yang meningkat. Tercatat, pendapatan TAPG dari kontrak dengan pelanggan naik 35,13% YoY dari Rp4,07 triliun pada semester I/2024 menjadi Rp5,5 triliun per semester I/2025.

Pada semester I/2025, TAPG mencatat total beban pokok penjualan Rp3,47 triliun, beban penjualan dan pemasaran Rp143,19 miliar, beban umum dan administrasi Rp267,5 miliar, beban keuangan Rp36,96 miliar, serta beban pajak penghasilan Rp344,64 miliar.

Baca Juga

Sejalan dengan kenaikan laba bersih, laba per saham TAPG menggemuk dari Rp49 menjadi Rp85.

Berikut jadwal pembagian dividen TAPG:

Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 11 Agustus 2025

Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 12 Agustus 2025

Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai: 13 Agustus 2025

Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai: 14 Agustus 2025

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai: 13 Agustus 2025 

Tanggal Pembayaran Dividen: 29 Agustus 2025

Triputra Agro Persada Tbk. - TradingView

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

The Role of OJK in Maintaining a Healthy Loan Industry
Premium
3 menit yang lalu

The Role of OJK in Maintaining a Healthy Loan Industry

Icip-Icip Saham Blue Chip
Premium
33 menit yang lalu

Icip-Icip Saham Blue Chip

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

TP Rachmat’s Moves in the Midst of Triputra Agro (TAPG) Performance

TP Rachmat’s Moves in the Midst of Triputra Agro (TAPG) Performance

Aksi TP Rachmat di Tengah Kinerja Rimbun Triputra Agro (TAPG)

Aksi TP Rachmat di Tengah Kinerja Rimbun Triputra Agro (TAPG)

Royal 20 Tahun, Intip Nilai & Hilal Dividen Interim BCA (BBCA)

Royal 20 Tahun, Intip Nilai & Hilal Dividen Interim BCA (BBCA)

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba

Harga Saham Emiten Royal Dividen Lagi Diskon, Ini Saran Buat Investor

Harga Saham Emiten Royal Dividen Lagi Diskon, Ini Saran Buat Investor

Saham Royal Dividen Masih Murah, Cek Daftar Emiten Mercy Harga Bajaj

Saham Royal Dividen Masih Murah, Cek Daftar Emiten Mercy Harga Bajaj

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pengelola Monsieur Spoon (ENAK) Akan Buyback Saham Rp7 Miliar
Korporasi
1 menit yang lalu

Pengelola Monsieur Spoon (ENAK) Akan Buyback Saham Rp7 Miliar

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 11 Agustus Turun ke Rp1,79 Juta
Emas
2 menit yang lalu

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 11 Agustus Turun ke Rp1,79 Juta

Rupiah Ditutup Perkasa, Sentuh Level Rp16.279,50 per Dolar AS
Kurs
3 menit yang lalu

Rupiah Ditutup Perkasa, Sentuh Level Rp16.279,50 per Dolar AS

Pemerintah Incar Rp27 Triliun dari Lelang Besok (12/8) Saat Yield SUN Turun ke Level 6,53%
Obligasi & Reksadana
16 menit yang lalu

Pemerintah Incar Rp27 Triliun dari Lelang Besok (12/8) Saat Yield SUN Turun ke Level 6,53%

Danantara Waspadai Praktik 'Goreng Saham' Bermodal Rumor Investasi
Bursa & Saham
19 menit yang lalu

Danantara Waspadai Praktik 'Goreng Saham' Bermodal Rumor Investasi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

4

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

5

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Optimalisasi Pengurangan volume Sampah di TPA Jatibarang
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

4

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

5

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI