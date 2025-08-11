TP Rachmat Kipas-Kipas Terima Kucuran Dividen Triputra Agro (TAPG) Rp40 Miliar

TP Rachmat akan menerima dividen Rp40 miliar dari Triputra Agro Persada (TAPG) pada 29 Agustus 2025, berkat kepemilikan 5,20% saham TAPG.

Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu konglomerat Indonesia yakni Theodore Permadi Rachmat atau TP Rachmat akan turut merasakan guyuran dividen interim tahun buku 2025 dari PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG).

Rangkaian pembagian dividen interim TAPG akan memasuki periode cum date pada hari ini, Senin (11/8/2025). Untuk diketahui, manajemen TAPG mengumumkan akan membagikan dividen kepada para pemegang saham senilai total Rp774,24 miliar atau setara Rp39 per saham.

TP Rachmat, yang juga merupakan pendiri Triputra Agro Persada, menjadi salah satu pemegang saham individu terbesar TAPG. Berdasarkan laporan registrasi pemegang efek per akhir Juli 2025, pria kelahiran Majalengka tersebut memegang saham TAPG sebanyak 1,03 miliar lembar (1.034.048.300) atau setara 5,20% kepemilikan. Dengan asumsi jumlah kepemilikan tersebut tidak berubah, TP Rachmat ditaksir akan mendapat guyuran dividen TAPG senilai Rp40,32 miliar.

Manajemen TAPG menyebut, buku keuangan yang digunakan untuk membagikan dividen ini adalah laporan keuangan per 30 Juni 2025. Perseroan mencatat laba bersih pada semester I/2025 mencapai Rp1,69 triliun atau melejit 75,36% year-on-year (YoY) dari Rp966,34 miliar pada enam bulan pertama 2024.

Laba bersih yang tumbuh subur sejalan dengan pendapatan Triputra Agro yang meningkat. Tercatat, pendapatan TAPG dari kontrak dengan pelanggan naik 35,13% YoY dari Rp4,07 triliun pada semester I/2024 menjadi Rp5,5 triliun per semester I/2025.

Pada semester I/2025, TAPG mencatat total beban pokok penjualan Rp3,47 triliun, beban penjualan dan pemasaran Rp143,19 miliar, beban umum dan administrasi Rp267,5 miliar, beban keuangan Rp36,96 miliar, serta beban pajak penghasilan Rp344,64 miliar.

Sejalan dengan kenaikan laba bersih, laba per saham TAPG menggemuk dari Rp49 menjadi Rp85.

Berikut jadwal pembagian dividen TAPG:

Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 11 Agustus 2025

Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 12 Agustus 2025

Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai: 13 Agustus 2025

Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai: 14 Agustus 2025

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai: 13 Agustus 2025

Tanggal Pembayaran Dividen: 29 Agustus 2025

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.