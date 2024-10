Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat: Saham MYOR, ASII, hingga BRPT Naik ke Zona Hijau

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Bisnis-27 dibuka menguat seiring dengan penguatan IHSG. Indeks Bisnis-27 dibuka menguat terdorong saham-saham seperti MYOR, ASII, hingga BRPT.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (1/10/2024), indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini dibuka pada level 597,51. Indeks bergerak di kisaran 596,94 hingga 599,10.

Dari 27 konstituen, terdapat 23 saham yang dibuka di zona hijau, 1 saham stagnan, dan 3 saham lainnya dibuka di zona merah.

PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) memimpin penguatan indeks dengan naik 3,52% atau 100 poin ke level Rp2.940 per saham. Selanjutnya, saham PT Astra International Tbk. (ASII) naik 1,98% ke level Rp5.150 per saham.

Emiten lainnya yang menguat dalam indeks ini adalah BRPT yang naik 1,90% ke level Rp1.070, BBNI naik 1,40% ke level Rp5.425, KLBF naik 1,16% ke level Rp1.745, dan saham INKP naik 1,16% ke level Rp8.750 per saham.

Sementara itu, saham-saham yang melemah dialami oleh ADRO yang turun 0,79% ke level Rp3.780 per saham, ICBP turun 0,81% ke level Rp12.225 per saham, serta MAPI yang melemah 2,27% ke level Rp1.720 per saham.

Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada Selasa (1/10/2024) ke level 7.528. IHSG bergerak pada rentang 7.547-7.555 sesaat setelah pembukaan.

Sebanyak 230 juta saham ditransaksikan di awal perdagangan, dengan nilai Rp230 miliar.

Tercatat, 112 saham menguat, 67 saham melemah, dan 187 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau pada posisi Rp12.618 triliun.