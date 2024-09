Komut Soechi Lines (SOCI) Paulus Utomo Lego 120 Juta Saham, Cuan Rp21 Miliar

Komisaris Utama PT Soechi Lines Tbk. (SOCI) Paulus Utomo melego 120 juta saham SOCI pada harga Rp175 per lembar.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Komisaris Utama PT Soechi Lines Tbk. (SOCI) Paulus Utomo melego 120 juta saham SOCI pada 23 September 2024 pada harga Rp175 per lembar.

Dalam laporan transaksi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Paulus menyampaikan penjualan 120 juta saham SOCI dilakukan pada level harga Rp175 per saham. Dengan demikian, Paulus mengantongi dana segar Rp21 miliar dari transaksi tersebut.

“Tujuan dari transaksi adalah untuk divestasi,” tulisnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (24/9/2024).

Setelah transaksi tersebut, kepemilikan langsung Paulus dalam saham SOCI menjadi nihil atau 0 dari sebelumnya 120.000.000 lembar saham. Jumlah itu merepresentasikan persentase hak suara sebesar 0% dari sebelumnya 1,70%.

Berdasarkan data RTI Business per 31 Agustus 2024, Selain Paulus Utomo, pemegang saham SOCI adalah, PT Soechi Grup yang menggenggam 66,70% saham. Selain itu, saham SOCI juga dikuasai oleh Go Darmadi sebesar 1,70%, sementara sisanya dikempit oleh masyarakat warkat 15,82% dan non Warkat 14,08%.

Di lantai bursa, saham SOCI ditutup di level Rp177 per lembar pada perdagangan Selasa (24/9/2024). Sepanjang tahun berjalan 2024, SOCI telah terkoreksi 3,28%.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, PT Soechi Lines Tbk. (SOCI) mengumumkan pendirian anak usaha baru yakni Glory Shippig Maritime Pte. Ltd yang berkedudukan di Singapura pada Selasa (16/7/2024).

Sekretaris Perusahaan Soechi Lines Paula Marlina mengungkapkan Glory Shippig Maritime (GSM) akan bergerak di bidang pelayaran dan penyewaan kapal, dimana komposisi kepemilikan saham SOCI pada GSM adalah sebanyak 100%.

"Pendirian perusahaan tersebut telah disetujui oleh badan otoritas Singapuran melalui Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) dengan nomor 202428937R tertanggal 16 Juli 2024," kata Paula dalam keterbukaan informasi, Rabu (17/7/2024).

Paula menambahkan, tujuan dari pembentukan anak usaha baru tersebut adalah untuk mendukung kegiatan usaha perseroan dalam skala global.

"Dengan dibentuknya entitas perseroan baru diharapkan dapat meningkatkan dan membantu kegiatan operasional perseroan," tambahnya.

Adapun, aksi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan perseroan. Lebih dari itu, dengan adanya pembentukan anak usaha baru tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan konsolidasi SOCI.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.