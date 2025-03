Soechi Lines (SOCI) Catat Laba Bersih Lompat 92% per 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Soechi Lines Tbk. (SOCI) mencatatkan laba bersih sebesar US$17,1 juta atau sekitar Rp276,83 miliar (asumsi kurs Rp16.160 per dolar AS) sepanjang 2024.

Torehan laba bersih itu naik 92% dari posisi laba tahun sebelumnya di angka US$8,9 juta atau sekitar Rp137,53 miliar (asumsi kurs Rp15.412 per dolar AS).

Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat senilai US$0,0024 pada 2024, atau setara dengan Rp38 per saham menggunakan kurs pada akhir tahun 2024 sebesar Rp16.162 per dolar AS.

Manajemen menerangkan pertumbuhan laba bersih itu ditopang oleh pendapatan dari segmen pelayaran dan galangan kapal.

Sepanjang 2024, perseroan mencatat pendapatan segmen pelayaran senilai US$144,2 juta, pendapatan segmen galangan kapal senilai US$21,2 juta dan pendapatan lain-lain sebesar US$114.000.

Adapun, marjin usaha pada tahun buku 2024 berada di level 18,5%, bergerak naik dari posisi yang sama tahun sebelumnya di angka 16%.

Di sisi lain, SOCI turut mencatat penurunan beban keuangan yang signifikan pada 2024.

Beban keuangan menurun 17,2% pada 2024, seiring dengan pembayaran pinjaman kepada kreditur yang dibayarkan tepat waktu.

Secara keseluruhan, perseroan mencatat total liabilitas menurun 8,8% pada tanggal 31 Desember 2024, dibandingkan dengan periode yang berakhir Desember 2023.

Perseroan mencatat rasio total liabilitas terhadap total ekuitas berada pada posisi 0,51 kali sampai akhir 2024.

Akuisisi Kapal Tanker Medium Range

Pada tahun 2024, perseroan merealisasikan akuisisi 1 unit kapal tanker ukuran medium range. Kapal tanker tersebut memiliki kapasitas sekitar 50.000 Dead Weight Tonnage (DWT) dan kapal telah memperoleh kontrak penyewaan dari pelanggan.

Pada saat ini, Perseroan mengoperasikan sebanyak 31 unit kapal tanker dengan total kapasitas armada mencapai sekitar 1,65 juta DWT.

Armada tanker Perseroan mencakup berbagai variasi ukuran, mulai dari tanker VLCC (Very Large Crude Carrier) berkapasitas ±300.000 DWT, tanker aframax berkapasitas sekitar 100.000 DWT, tanker medium range berkapasitas sekitar 50.000 DWT, tanker general purpose berkapasitas sampai dengan kurang lebih 10.000 DWT, dan tanker ukuran kecil dengan kapasitas di bawah 10.000 DWT.

Ditopang oleh kontrak time charter, Perseroan mencatat utilisasi armada kapalnya berada pada tingkat rata-rata 86% untuk tahun buku 2024.

Perseroan berupaya menjaga utilisasi armada untuk tetap berada di atas level 80% untuk setiap periodenya.