10 Top Gainers Sepekan, Saham NIKL, SSIA hingga TINS Masuk Daftar

Bisnis.com, JAKARTA — Saham emiten timah, PT Timah Nusantara Tbk. (NIKL) hingga PT Timah Tbk. (TINS) melesat hingga masuk dalam jajaran top gainers alias saham tercuan selama sepekan periode 13-15 Maret 2024.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini mengalami penurunan sebesar 0,73% ke level 7.328,05 pada Jumat (15/3/2024), dari posisi 7.381,90 pada penutupan pekan lalu.

Di lain sisi, kenaikan tertinggi pekan ini terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian sebesar 63,45% menjadi Rp17,12 triliun dari Rp10,47 triliun pada penutupan pekan sebelumnya.

Adapun, rata-rata volume transaksi harian selama sepekan mengalami penurunan sebesar 4,94% menjadi 18,68 miliar lembar saham dari 19,65 miliar lembar saham dari penutupan pekan lalu.

"Kapitalisasi pasar bursa selama sepekan mengalami perubahan 1,19% menjadi Rp11,69 triliun dari Rp11,82 triliun pada penutupan pekan lalu," ujar Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad, dikutip Minggu (17/4/2024).

Dari jajaran saham top gainers, posisi teratas diduduki oleh PT Timah Nusantara Tbk. (NIKL) yang melesat 88,41% atau 244 poin ke level Rp520 per saham. Disusul PT Surya Semestra Internusa Tbk. (SSIA) yang terbang 50% ke posisi Rp930 per saham.

Selanjutnya, PT Kedaung Indah Can Tbk. (KICI) naik 48,61 % ke posisi Rp214 per saham. Diikuti PT Mitra Investindo Tbk. (MITI) yang menguat 32,90% ke posisi Rp206 per saham.

Berikutnya, PT Duta Intidaya Tbk. (DAYA) terapresiasi 23,03% ke level Rp406 per saham. Disusul emiten farmasi PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk. (DGNS) yang naik 21,88% ke posisi Rp390 per saham. Dan selanjutnya ada PT Timah Tbk. (TINS) yang menguat 21,23% atau 155 poin ke level harga Rp885 per saham.

Berturut-turut, posisi top gainers selanjutnya, yaitu SMBR naik 21,19%, IMJS menguat 19,05% dan TRJA meguat 34 poin atau 17,89% ke posisi Rp224 per saham.

Berikut Daftar 10 Saham Paling Cuan Sepekan:



1. NIKL: Rp520 (88,41%)

2. SSIA: Rp930 (50%)

3. KICI: Rp214 (48,61)

4. MITI: Rp206 (32,90%)

5. DAYA: Rp406 (23,03%)

6. DGNS: Rp390 (21,88%)

7. TINS: Rp885 (21,23%)

8. SMBR: Rp286 (21,19%)

9. IMJS: Rp300 (19,05%)

10. TRJA: Rp224 (-17,89%)

