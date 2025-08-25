Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Turun ke Rp1.929.000 per gram

Harga emas Antam turun pada Senin, 25 Agustus 2025, menjadi Rp1.929.000/gram. Buyback emas juga turun Rp4.000 ke Rp1.775.000/gram.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 09:08
Share
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada awal pekan ini, Senin (25/8/2025), terpantau melemah menjadi sebesar Rp1.929.000 per gram.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp1.014.500 berukuran 0,5 gram. Harga ini turun Rp2.000 dibandingkan dengan perdagangan kemarin, Minggu (24/8/2025) Rp1.016.500.

Sementara, harga emas berukuran 0,5 gram hari ini dibandingkan perdagangan sepekan sebelumnya (18/8/2025) masih naik Rp17.500 atau dari Rp997.000.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.929.000 pada hari ini, turun Rp4.000 dibandingkan dengan harga kemarin Rp1.933.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.420.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp18.785.000.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp46.837.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp93.595.000. Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp187.112.000.

Baca Juga

Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp934.820.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.869.600.000.

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.775.000 per gram, turun Rp4.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut adalah daftar harga emas Antam hari ini, Senin 25 Agustus 2025:

0,5 gram: Rp1.014.500 

1 gram: Rp1.929.000 

2 gram: Rp3.798.000 

3 gram: Rp5.672.000 

5 gram: Rp9.420.000 

10 gram: Rp18.785.000 

25 gram: Rp46.837.000 

50 gram: Rp93.595.000 

100 gram: Rp187.112.000 

250 gram: Rp467.515.000 

500 gram: Rp934.820.000 

1.000 gram: Rp1.869.600.000   

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Katalis Kuat Harga CPO Angkat Prospek Saham Indoofood (INDF)
Premium
46 menit yang lalu

Katalis Kuat Harga CPO Angkat Prospek Saham Indoofood (INDF)

Prospek Manis Margin Profit Produsen Beng-Beng (Mayora Indah/MYOR)
Premium
2 jam yang lalu

Prospek Manis Margin Profit Produsen Beng-Beng (Mayora Indah/MYOR)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 24 Agustus 2025 Naik

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 24 Agustus 2025 Naik

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Harga Buyback Emas Antam Naik 30,32% hingga Sabtu (23/8)

Harga Buyback Emas Antam Naik 30,32% hingga Sabtu (23/8)

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025 Naik

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025 Naik

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025
Kurs
5 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Turun ke Rp1.929.000 per gram
Emas
7 menit yang lalu

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Turun ke Rp1.929.000 per gram

BEI Mulai Buka Data Kode Domisili Investor Akhir Sesi I Perdagangan Saham
Bursa & Saham
8 menit yang lalu

BEI Mulai Buka Data Kode Domisili Investor Akhir Sesi I Perdagangan Saham

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi
Korporasi
24 Agt 2025 | 09:13 WIB

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi

Ukraina Serang Infrastruktur Energi Rusia, Harga Minyak Dunia Memanas
Komoditas
8 menit yang lalu

Ukraina Serang Infrastruktur Energi Rusia, Harga Minyak Dunia Memanas

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan
Korporasi
21 jam yang lalu

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025
Rekomendasi
13 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 24 Agustus 2025 Naik

2

Target Saham ACES di Tengah Daya Beli Lesu hingga Persaingan Ketat

3

IHSG Bidik Level 8.000 Lagi: Cermati Saham EXCL, KLBF hingga NCKL

4

Alasan BRI Danareksa Revisi Target Harga Saham Siloam (SILO) usai Laba Bersih Melesat

5

AZKO (ACES) Bicara Prospek Kinerja 2026, Asumsi Makro Jadi Acuan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 24 Agustus 2025 Naik

2

Target Saham ACES di Tengah Daya Beli Lesu hingga Persaingan Ketat

3

IHSG Bidik Level 8.000 Lagi: Cermati Saham EXCL, KLBF hingga NCKL

4

Alasan BRI Danareksa Revisi Target Harga Saham Siloam (SILO) usai Laba Bersih Melesat

5

AZKO (ACES) Bicara Prospek Kinerja 2026, Asumsi Makro Jadi Acuan