Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Aliran Dana Asing Guyur IHSG, Waspada Risiko Sell on News di September

IHSG berisiko koreksi di September 2025 meski aliran dana asing kuat. Sell on news mungkin terjadi, namun prospek kuartal III/2025 tetap positif.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 22:00
Share
Warga melintasi kantor PT Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Minggu (3/8/2025). JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Warga melintasi kantor PT Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Minggu (3/8/2025). JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berisiko mengalami koreksi pada September 2025 seiring tren pelemahan historis, meskipun arus modal asing masih deras masuk ke pasar saham Indonesia.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), investor asing mencatatkan beli bersih atau net buy senilai Rp731,36 miliar. Sejak awal tahun, nilai jual bersih atau net sell investor asing kian berkurang menjadi Rp51,71 triliun.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo mengatakan pelaku pasar sudah melakukan priced-in sejak Agustus, sehingga peluang terjadinya aksi jual saham setelah pengumuman penting atau sell on news pada September terbuka lebar.

“Secara historis, pergerakan IHSG pada bulan September cenderung melemah. Kami lebih antisipasi adanya sell on news mengingat pelaku pasar sudah melakukan priced in pada Agustus,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (25/8/2025).

Baca Juga : Sinyal The Fed Pompa IHSG Hari Ini, Potensi Masuk Dana Asing Makin Terbuka

Kendati begitu, prospek pergerakan indeks pada kuartal III/2025 tetap dinilai positif. IHSG tercatat naik sebesar 8,04% pada Juli 2025 dan 6,16% per Agustus 2025.

Dengan capaian tersebut, Audi menyampaikan bahwa ruang penguatan indeks komposit masih terbuka lebar, terutama apabila arus modal asing terus berlanjut

“Aliran modal asing yang masih terus masuk bisa mendorong IHSG. Mengingat adanya potensi pemangkasan suku bunga The Fed 25 basis poin pada September 2025, sehingga asing masih berpeluang melakukan priced in,” tuturnya.

Sementara itu, sejumlah sektor masih dianggap menarik di tengah tren pemangkasan suku bunga. Di antaranya adalah sektor perbankan, properti, dan semen.

Menurut Azis sektor properti khususnya berpeluang terdorong karena penurunan suku bunga dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk perumahan.

Dengan kombinasi arus modal asing, ekspektasi suku bunga global, serta prospek sektor unggulan, indeks komposit dinilai masih memiliki ruang penguatan pada kuartal III/2025 meskipun volatilitas September perlu diwaspadai.

Di sisi lain, IHSG menguat 0,87% ke level 7.926,90 pada perdagangan hari ini. Total saham yang diperdagangkan mencapai 47,04 miliar lembar dengan nilai Rp19,46 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dari rerata transaksi pekan lalu senilai Rp17,92 triliun.

Retail Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Indri Liftiany Travelin Yunus, menyampaikan kenaikan IHSG didukung oleh berbagai faktor, mulai dari sentimen pemangkasan suku bunga Bank Indonesia (BI), rebalancing indeks FTSE dan MSCI, serta proyeksi adanya pemangkasan suku bunga acuan oleh The Fed.

“Proyeksi adanya pemangkasan suku bunga acuan oleh The Fed berpotensi besar membuat aliran dana asing masuk ke pasar saham Indonesia, mengingat pada sepekan lalu juga terjadi inflow di pasar reguler sebesar Rp2,6 triliun,” tutur Indri.

Secara garis besar, mayoritas bursa negara berkembang saat ini tengah mengalami penguatan yang sama kuatnya, tak terkecuali Indonesia. Untuk itu, dia menilai bahwa pasar saham Indonesia masih cukup menarik dimata asing.

Menurutnya, sektor yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga dapat menjadi pilihan, seperti sektor perbankan, properti, infrastruktur dan juga telekomunikasi.

Seperti yang diketahui, sektor perbankan terdampak positif jika adanya pemangkasan suku bunga sebab dapat meringankan beban perusahaan dari sisi pencadangan dana.

“Sementara sektor properti, infrastruktur dan telekomunikasi juga turut diuntungkan karena dapat menurunkan beban bunga perusahaan sehingga berpotensi mempertebal margin perusahaan,” pungkas Indri.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha
Premium
1 jam yang lalu

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi
Premium
1 jam yang lalu

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Investor Asing Serbu Saham BBRI, TLKM, ASII Cs

Investor Asing Serbu Saham BBRI, TLKM, ASII Cs

Ekspansi Moncer, CLEO Hermanto Tanoko Tembus Indeks Global FTSE & MSCI

Ekspansi Moncer, CLEO Hermanto Tanoko Tembus Indeks Global FTSE & MSCI

Hubungan Bilateral RI-China Masuk Umur 75 Tahun, Kerja Sama Saling Menguntungkan

Hubungan Bilateral RI-China Masuk Umur 75 Tahun, Kerja Sama Saling Menguntungkan

IHSG Diproyeksikan Loyo Akhir Pekan, Pantau Saham JPFA, ELSA, hingga SMDR

IHSG Diproyeksikan Loyo Akhir Pekan, Pantau Saham JPFA, ELSA, hingga SMDR

Pasar Nantikan Hasil Pertemuan Trump dan Zelenskiy, Aset Emerging Market Menguat

Pasar Nantikan Hasil Pertemuan Trump dan Zelenskiy, Aset Emerging Market Menguat

Investor Asing Guyur Pasar Saham RI, Tren Bullish IHSG Dikonfirmasi

Investor Asing Guyur Pasar Saham RI, Tren Bullish IHSG Dikonfirmasi

BI: Modal Asing Rp910 Miliar Masuk ke RI Pekan Ini via Pasar Saham

BI: Modal Asing Rp910 Miliar Masuk ke RI Pekan Ini via Pasar Saham

Investor Asing Kembali Masuk, Seberapa Kuat Topang IHSG?

Investor Asing Kembali Masuk, Seberapa Kuat Topang IHSG?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Aliran Dana Asing Guyur IHSG, Waspada Risiko Sell on News di September
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Aliran Dana Asing Guyur IHSG, Waspada Risiko Sell on News di September

Memilah Emiten Bahan Bangunan saat Pemerintah Berencana Jalankan Program Renovasi Rumah
Korporasi
2 jam yang lalu

Memilah Emiten Bahan Bangunan saat Pemerintah Berencana Jalankan Program Renovasi Rumah

Perusahaan Pengelola Aset Milik Sandi & Rosan (RCAM) Incar AUM Reksa Dana Rp4 Triliun
Obligasi & Reksadana
2 jam yang lalu

Perusahaan Pengelola Aset Milik Sandi & Rosan (RCAM) Incar AUM Reksa Dana Rp4 Triliun

Saham Antam (ANTM) Kokoh di Indeks Utama, Incar Prospek Hilirisasi & Transisi Energi
Korporasi
3 jam yang lalu

Saham Antam (ANTM) Kokoh di Indeks Utama, Incar Prospek Hilirisasi & Transisi Energi

Sandiaga Uno Beri Sinyal ZAP, Misoa Story hingga Bobobox Bakal IPO
Bursa & Saham
3 jam yang lalu

Sandiaga Uno Beri Sinyal ZAP, Misoa Story hingga Bobobox Bakal IPO

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

3

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

4

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Turun ke Rp1.929.000 per gram

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Sandiaga Uno Beri Sinyal ZAP, Misoa Story hingga Bobobox Bakal IPO

Sandiaga Uno Beri Sinyal ZAP, Misoa Story hingga Bobobox Bakal IPO

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

Pemegang MTN Entitas Waskita (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Pemegang MTN Entitas Waskita (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

DPR dan Pemerintah Sepakat Terapkan Cukai Minuman Berpemanis Dalam APBN 2026
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

3

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

4

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Turun ke Rp1.929.000 per gram

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025