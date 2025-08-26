Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Meramu Resep Tekan Yield SBN agar APBN tak Jebol Menahan Utang

Pemerintah memiliki PR untuk menekan yield SBN supaya mengurangi beban APBN.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 00:00
Share
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (keempat kanan), Wakil Menteri Anggito Abimanyu (dari kanan), Wakil Menteri Suahasil Nazara, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama, Wakil Menteri Thomas Djiwandono, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto Sastrosuwito, dan Dirjen Anggaran Luky Alfirman berbincang sebelum konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). / Bisnis-Arief Hermawan P.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (keempat kanan), Wakil Menteri Anggito Abimanyu (dari kanan), Wakil Menteri Suahasil Nazara, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama, Wakil Menteri Thomas Djiwandono, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto Sastrosuwito, dan Dirjen Anggaran Luky Alfirman berbincang sebelum konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). / Bisnis-Arief Hermawan P.

Bisnis.com, JAKARTA – Pekerjaan rumah pemerintah untuk menekan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) masih banyak. Hal ini diperlukan agar pemerintah bisa menarik utang dengan biaya lebih murah sehingga tidak menjadi tekanan berat APBN.

Apalagi, dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026, pembiayaan utang yang ditargetkan mencapai Rp781,9 triliun, terdiri dari SBN senilai Rp749,2 triliun dan pinjaman senilai Rp 32,7 triliun.

Pembiayaan utang tahun depan lebih besar dibanding tahun ini. Dalam APBN 2025, penarikan utang melalui SBN ditetapkan sebesar Rp585,1 triliun sedangkan pinjaman mencapai Rp130,4 triliun.

Head of Fixed Income Research PT Mandiri Sekuritas Handy Yunianto menilai kenaikan penarikan utang ini menjadi variabel tantangan baru dalam kondisi yang dia potret dalam lima tahun terakhir.

"Sejak Desember 2017, rating Indonesia stagnan di BBB, dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun masih bertahan di kisaran 6–7%," kata Handy dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).

Baca Juga : Suku Bunga BI Makin Rendah, Mana yang Lebih Cuan: SBN Ritel SR023 atau Deposito Bank BUMN?

Menurutnya, ada tiga kunci utama untuk menurunkan yield SBN. Pertama, dengan menekan faktor risiko eksternal dengan memperbaiki neraca transaksi berjalan, mulai dari diversifikasi ekspor bernilai tambah, memperluas pasar non-tradisional, memperkuat rantai pasok global, hingga mengurangi ketergantungan impor lewat substitusi dan konektivitas industri.

Kedua, menjaga dan meningkatkan sovereign rating dengan disiplin fiskal, stabilitas makro, dan pertumbuhan berkelanjutan. Dalam hal ini, Handy menilai salah satu pekerjaan rumah terbesar adalah menaikkan penerimaan negara agar ketergantungan pada utang berkurang. 

Ketiga, memperdalam pasar keuangan domestik dengan memperluas basis investor dan memberi insentif fiskal, misalnya lewat penurunan pajak atas investasi di SBN.

"Lima tahun berlalu, sebagian resep kebijakan itu sudah dijalankan. Hilirisasi industri menopang surplus perdagangan, sementara basis investor domestik melebar dari institusi non-bank hingga gelombang baru investor ritel," ungkap Handy.

Meskipun datang tantangan baru kala target penarikan utang melalui SBN digenjot, Handy melihat kondisi saat ini sudah membaik. Indikatornya adalah selisih imbal hasil atau yield spread obligasi Indonesia terhadap US Treasury kini berada di titik terendah sepanjang sejarah. Kondisi ini mencerminkan persepsi risiko Indonesia yang terus membaik. 

Indikasi serupa juga terlihat dari Credit Default Swap (CDS) lima tahun Indonesia yang kian menurun, mendekati rekor terendah di level 60. Namun, dia menegaskan bila dibandingkan dengan negara tetangga, jaraknya masih lebar. 

Handy mengurutkan, yield obligasi 10 tahun Thailand hanya 1,3%, sedangkan Malaysia 3,4%. keduanya bahkan lebih rendah dari US Treasury di 4,2. Sementara Indonesia masih tertahan di kisaran 6,4%. 

"Pertanyaan pun muncul, mengapa kesenjangan ini belum juga menyempit?" tulis Handy.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha
Premium
2 jam yang lalu

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi
Premium
3 jam yang lalu

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kemenkeu Gelar Lelang SUN Besok (26/8), Incar Dana Rp27 Triliun

Kemenkeu Gelar Lelang SUN Besok (26/8), Incar Dana Rp27 Triliun

Suku Bunga BI Makin Rendah, Mana yang Lebih Cuan: SBN Ritel SR023 atau Deposito Bank BUMN?

Suku Bunga BI Makin Rendah, Mana yang Lebih Cuan: SBN Ritel SR023 atau Deposito Bank BUMN?

Saham KB Bank (BBKP) Lari Kencang, Intip Kinerja Keuangan Terbarunya

Saham KB Bank (BBKP) Lari Kencang, Intip Kinerja Keuangan Terbarunya

Entitas Keluarga BUMN Gagal Bayar MTN, Punya Kupon hingga 13%

Entitas Keluarga BUMN Gagal Bayar MTN, Punya Kupon hingga 13%

Sukuk Ritel SR023 Mulai Ditawarkan Hari Ini (22/8), Cek Prediksi Kuponnya

Sukuk Ritel SR023 Mulai Ditawarkan Hari Ini (22/8), Cek Prediksi Kuponnya

Minat Investor dalam Lelang Sukuk Capai Rp33,11 Triliun

Minat Investor dalam Lelang Sukuk Capai Rp33,11 Triliun

Cek Cara Pesan Sukuk Ritel SR023 Lewat Growin' Mandiri Sekuritas

Cek Cara Pesan Sukuk Ritel SR023 Lewat Growin' Mandiri Sekuritas

Merdeka Battery (MBMA) Punya Obligasi Beredar Rp10,8 Triliun, Begini Potret Total Utangnya

Merdeka Battery (MBMA) Punya Obligasi Beredar Rp10,8 Triliun, Begini Potret Total Utangnya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Meramu Resep Tekan Yield SBN agar APBN tak Jebol Menahan Utang
Obligasi & Reksadana
54 menit yang lalu

Meramu Resep Tekan Yield SBN agar APBN tak Jebol Menahan Utang

Aliran Dana Asing Guyur IHSG, Waspada Risiko Sell on News di September
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

Aliran Dana Asing Guyur IHSG, Waspada Risiko Sell on News di September

Memilah Emiten Bahan Bangunan saat Pemerintah Berencana Jalankan Program Renovasi Rumah
Korporasi
3 jam yang lalu

Memilah Emiten Bahan Bangunan saat Pemerintah Berencana Jalankan Program Renovasi Rumah

Perusahaan Pengelola Aset Milik Sandi & Rosan (RCAM) Incar AUM Reksa Dana Rp4 Triliun
Obligasi & Reksadana
4 jam yang lalu

Perusahaan Pengelola Aset Milik Sandi & Rosan (RCAM) Incar AUM Reksa Dana Rp4 Triliun

Saham Antam (ANTM) Kokoh di Indeks Utama, Incar Prospek Hilirisasi & Transisi Energi
Korporasi
4 jam yang lalu

Saham Antam (ANTM) Kokoh di Indeks Utama, Incar Prospek Hilirisasi & Transisi Energi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

3

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

4

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Turun ke Rp1.929.000 per gram

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Sandiaga Uno Beri Sinyal ZAP, Misoa Story hingga Bobobox Bakal IPO

Sandiaga Uno Beri Sinyal ZAP, Misoa Story hingga Bobobox Bakal IPO

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

Pemegang MTN Entitas Waskita (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Pemegang MTN Entitas Waskita (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Menuju Transportasi Ramah Lingkungan, Bali Uji Coba Bus Listrik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

3

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

4

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Turun ke Rp1.929.000 per gram

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025