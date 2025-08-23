Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Harga buyback emas Antam hari ini, 23 Agustus 2025, naik Rp17.000 menjadi Rp1.779.000 per gram. Transaksi di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 10:31
Share
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Harga buyback emas Antam pada Sabtu, 23 Agustus 2025, naik Rp17.000 menjadi Rp1.779.000 per gram.
  • Emas Antam bersertifikat LBMA diakui secara global, dan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia.
  • Penjualan emas batangan ke Antam di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22, dengan tarif 1,5% untuk pemegang NPWP dan 3% untuk non-NPWP.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Harga buyback emas PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada perdagangan hari ini, Sabtu (23/8/2025), tercatat sebesar Rp1.779.000 per gram. Angka tersebut melejit Rp17.000 dibandingkan posisi kemarin.

Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam yang dapat dibeli kembali memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) yang diterbitkan perusahaan. Emas batangan ANTAM LM diakui secara global dengan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga jual kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi.

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan.

Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu. Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Ketentuan Kelengkapan Dokumen Identitas Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berfungsi sebagai NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, pelanggan wajib memastikan kelengkapan dan kesesuaian data identitas, khususnya NIK, dalam setiap transaksi.

Baca Juga

Simulasi Buyback Emas Antam Hari Ini, Sabtu, 23 Agustus 2025 di Galeri Resmi Antam Logam Mulia

Berat (gram) Taksiran Buyback (Rp) PPh 22 Meterai Hasil Penjualan Emas Antam Setelah Pajak
0,5 Rp889.500 0 0 Rp889.500
1 Rp1.779.000 0 0 Rp1.779.000
2 Rp3.558.000 0 0 Rp3.558.000
5 Rp8.895.000 0 Rp10.000 Rp8.885.000
10 Rp17.790.000 Rp267.000 Rp10.000 Rp17.513.000
50 Rp88.950.000 Rp1.334.000 Rp10.000 Rp87.606.000
100 Rp177.900.000  Rp2.669.000 Rp10.000 Rp175.221.000
500  Rp889.500.000 Rp13.343.000 Rp10.000 Rp876.147.000
1.000 Rp1.779.000.000 Rp26.685.000 Rp10.000 1.752.305.000

Sumber: Logam Mulia, Diolah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)
Premium
15 menit yang lalu

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares
Premium
2 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Buyback Emas Antam Naik 30,32% hingga Sabtu (23/8)

Harga Buyback Emas Antam Naik 30,32% hingga Sabtu (23/8)

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus Tembus Rp1,93 Juta per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus Tembus Rp1,93 Juta per Gram

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025 Naik

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025 Naik

Para Pembeli Emas Antam Lebaran 10 Tahun yang Cuan & Boncos Akhir Agustus 2025

Para Pembeli Emas Antam Lebaran 10 Tahun yang Cuan & Boncos Akhir Agustus 2025

Harga Emas Hari Ini di Pasar Spot Naik Tajam Setelah Pidato Bos The Fed Jerome Powell

Harga Emas Hari Ini di Pasar Spot Naik Tajam Setelah Pidato Bos The Fed Jerome Powell

Arah Jalan Emas hingga Aset Kripto Bitcoin Cs, Investor Cari Isyarat di Jackson Hole

Arah Jalan Emas hingga Aset Kripto Bitcoin Cs, Investor Cari Isyarat di Jackson Hole

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kode Powell Dongkrak Rapor Kinerja Wall Street Akhir Pekan
Bursa & Saham
1 menit yang lalu

Kode Powell Dongkrak Rapor Kinerja Wall Street Akhir Pekan

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya
Emas
32 menit yang lalu

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Harga Buyback Emas Antam Naik 30,32% hingga Sabtu (23/8)
Emas
42 menit yang lalu

Harga Buyback Emas Antam Naik 30,32% hingga Sabtu (23/8)

Aksi Net Buy Investor Asing di BEI Sepekan Menyusut jadi Rp2,73 Triliun, IHSG Masuk Zona Merah
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Aksi Net Buy Investor Asing di BEI Sepekan Menyusut jadi Rp2,73 Triliun, IHSG Masuk Zona Merah

IHSG Pekan Ini: Saham DSSA Milik Sinarmas, IMJS Grup Salim, hingga RAJA Milik Happy Hapsoro Paling Boncos
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

IHSG Pekan Ini: Saham DSSA Milik Sinarmas, IMJS Grup Salim, hingga RAJA Milik Happy Hapsoro Paling Boncos

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

2

HUMI Milik Tommy Soeharto Tambah Armada, Bangun Dua Kapal SPHB

3

Ada Isu Bakal Diakuisisi Perusahaan Global, Diamond Citra (DADA) Buka Suara

4

Agoes Projosasmito Tepis Rumor Grup Salim Bakal Akuisisi Mitrabahtera (MBSS)

5

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025 Naik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Aksi Net Buy Investor Asing di BEI Sepekan Menyusut jadi Rp2,73 Triliun, IHSG Masuk Zona Merah

Aksi Net Buy Investor Asing di BEI Sepekan Menyusut jadi Rp2,73 Triliun, IHSG Masuk Zona Merah

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus Tembus Rp1,93 Juta per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus Tembus Rp1,93 Juta per Gram

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Penyaluran Kredit Alsintan Rp30,73 Miliar ke 43 Debitur
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

2

HUMI Milik Tommy Soeharto Tambah Armada, Bangun Dua Kapal SPHB

3

Ada Isu Bakal Diakuisisi Perusahaan Global, Diamond Citra (DADA) Buka Suara

4

Agoes Projosasmito Tepis Rumor Grup Salim Bakal Akuisisi Mitrabahtera (MBSS)

5

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025 Naik