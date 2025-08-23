Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Harga buyback emas Antam hari ini, 23 Agustus 2025, naik Rp17.000 menjadi Rp1.779.000 per gram. Transaksi di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga buyback emas PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada perdagangan hari ini, Sabtu (23/8/2025), tercatat sebesar Rp1.779.000 per gram. Angka tersebut melejit Rp17.000 dibandingkan posisi kemarin.

Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam yang dapat dibeli kembali memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) yang diterbitkan perusahaan. Emas batangan ANTAM LM diakui secara global dengan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga jual kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi.

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan.

Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu. Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Ketentuan Kelengkapan Dokumen Identitas Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berfungsi sebagai NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, pelanggan wajib memastikan kelengkapan dan kesesuaian data identitas, khususnya NIK, dalam setiap transaksi.

Simulasi Buyback Emas Antam Hari Ini, Sabtu, 23 Agustus 2025 di Galeri Resmi Antam Logam Mulia

Berat (gram) Taksiran Buyback (Rp) PPh 22 Meterai Hasil Penjualan Emas Antam Setelah Pajak 0,5 Rp889.500 0 0 Rp 889.500 1 Rp 1.779.000 0 0 Rp 1.779.000 2 Rp 3.558.000 0 0 Rp 3.558.000 5 Rp8.895.000 0 Rp10.000 Rp8.885.000 10 Rp17.790.000 Rp267.000 Rp10.000 Rp17.513.000 50 Rp 88.950.000 Rp 1.334.000 Rp10.000 Rp87.606.000 100 Rp 177.900.000 Rp2.669.000 Rp10.000 Rp 175.221.000 500 Rp889.500.000 Rp13.343.000 Rp10.000 Rp 876.147.000 1.000 Rp 1.779.000.000 Rp26.685.000 Rp10.000 1.752.305.000

Sumber: Logam Mulia, Diolah.