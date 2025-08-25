Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

Harga emas Antam di Pegadaian pada hari ini, Senin, 25 Agustus 2025, stagnan. Emas 1 gram dijual Rp2.001.000. Harga emas lainnya juga tidak berubah.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 07:18
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Harga emas Antam di Pegadaian pada 25 Agustus 2025 tidak mengalami perubahan, dengan harga jual 1 gram tetap Rp2.001.000 dan harga buyback Rp1.783.000.
  • Harga emas ukuran lainnya juga stagnan, seperti 0,5 gram dijual Rp1.053.000 dan buyback Rp891.000, serta 100 gram dijual Rp194.075.000 dengan buyback Rp177.456.000.
  • Emas berukuran besar, seperti 1.000 gram, dijual Rp1.939.176.000 dengan harga buyback Rp1.765.823.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan Antam di Pegadaian hari ini, Senin, 25 Agustus 2025 tercatat stagnan. Berdasarkan data terbaru dari Galeri 24, harga emas ukuran 1 gram dijual Rp2.001.000, masih sama dengan harga kemarin. Sementara harga buyback atau pembelian kembali berada di level Rp1.783.000 per gram.

Mandeknya harga emas di Pegadaian juga terlihat pada harga emas ukuran lainnya. Untuk pecahan 0,5 gram, harga jual ditetapkan Rp1.053.000, masih sama dibandingkan kemarin, dengan buyback Rp891.000. Sementara itu, untuk emas ukuran 100 gram dijual Rp194.075.000 dengan buyback Rp177.456.000.

Adapun emas Antam berukuran besar, seperti 1.000 gram, dipasarkan Rp1.939.176.000 per batang dengan harga buyback Rp1.765.823.000.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Senin, 25 Agustus 2025 di Pegadaian:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 gr Rp1.053.000 Rp891.000
1 gr Rp2.001.000 Rp1.783.000
2 gr Rp3.940.000 Rp3.566.000
3 gr Rp5.883.000 Rp5.349.000
5 gr Rp9.771.000 Rp8.916.000
10 gr Rp19.484.000 Rp17.833.000
25 gr Rp48.580.000 Rp44.364.000
50 gr Rp97.078.000 Rp88.728.000
100 gr Rp194.075.000 Rp177.456.000
250 gr Rp484.914.000 Rp441.455.000
500 gr Rp969.609.000 Rp882.911.000
1.000 gr Rp1.939.176.000 Rp1.765.823.000
 

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

