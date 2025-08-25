Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

Harga emas Antam di Pegadaian pada hari ini, Senin, 25 Agustus 2025, stagnan. Emas 1 gram dijual Rp2.001.000. Harga emas lainnya juga tidak berubah.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan Antam di Pegadaian hari ini, Senin, 25 Agustus 2025 tercatat stagnan. Berdasarkan data terbaru dari Galeri 24, harga emas ukuran 1 gram dijual Rp2.001.000, masih sama dengan harga kemarin. Sementara harga buyback atau pembelian kembali berada di level Rp1.783.000 per gram.

Mandeknya harga emas di Pegadaian juga terlihat pada harga emas ukuran lainnya. Untuk pecahan 0,5 gram, harga jual ditetapkan Rp1.053.000, masih sama dibandingkan kemarin, dengan buyback Rp891.000. Sementara itu, untuk emas ukuran 100 gram dijual Rp194.075.000 dengan buyback Rp177.456.000.

Adapun emas Antam berukuran besar, seperti 1.000 gram, dipasarkan Rp1.939.176.000 per batang dengan harga buyback Rp1.765.823.000.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Senin, 25 Agustus 2025 di Pegadaian: