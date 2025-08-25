Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian pada 25 Agustus 2025 stagnan. Emas Antam 1 gram Rp2.001.000, UBS Rp1.935.000. Pembelian bisa di outlet atau online.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 07:28
Share
Pegawai menunjukan emas batangan di kantor cabang Pegadaian di Depok, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai menunjukan emas batangan di kantor cabang Pegadaian di Depok, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian pada Senin, 25 Agustus 2025, terpantau stagnan dengan emas Antam 1 gram seharga Rp2.001.000 dan UBS 1 gram seharga Rp1.935.000.
  • Harga emas Antam dan UBS untuk berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, tidak mengalami perubahan dari perdagangan sebelumnya.
  • Pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau melalui aplikasi Pegadaian Digital dengan pilihan cetak emas batangan dari berbagai merek dan ukuran.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Senin (25/8/2025) terpantau kompak stagnan. Emas batangan Antam dan UBS ukuran 1 gram masih dibanderol masing-masing seharga Rp2.001.000 dan Rp1.935.000.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, Senin (25/8/2025), harga emas Antam ukuran 0,5 gram dijual Rp1.053.000 atau tidak berubah dibandingkan perdagangan kemarin. Sementara itu, harga emas UBS ukuran 0,5 gram masih dijual seharga Rp1.046.000.

Sementara itu, untuk emas Antam berukuran 1 gram, Pegadaian membanderol seharga Rp2.001.000, juga tidak berubah dari perdagangan kemarin. Emas UBS berukuran 1 gram, juga masih dibanderol seharga Rp1.935.000.

Selanjutnya, emas Antam ukuran 2 gram dilego seharga Rp3.940.000 dan emas UBS ukuran yang sama dilego seharga Rp3.839.000.

Emas Antam ukuran 5 gram dibanderol seharga Rp9.771.000. Adapun, emas UBS dihargai seharga Rp9.486.000.  

Untuk emas cetakan Antam dan UBS ukuran 50 gram masing-masing dijual Rp97.078.000, sedangkan emas UBS seharga Rp93.970.000.

Baca Juga

Untuk ukuran 100 gram, emas Antam di level Rp194.075.000, sedangkan emas UBS senilai Rp187.866.000.

Ukuran terbesar, yakni 1.000 gram, UBS belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini. Namun, emas Antam dijual seharga Rp1.939.176.000.

Untuk diketahui, pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore.

Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Antam, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Tabel Harga Emas Antam dan Buyback di Pegadaian Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 gr Rp1.053.000 Rp891.000
1 gr Rp2.001.000 Rp1.783.000
2 gr Rp3.940.000 Rp3.566.000
3 gr Rp5.883.000 Rp5.349.000
5 gr Rp9.771.000 Rp8.916.000
10 gr Rp19.484.000 Rp17.833.000
25 gr Rp48.580.000 Rp44.364.000
50 gr Rp97.078.000 Rp88.728.000
100 gr Rp194.075.000 Rp177.456.000
250 gr Rp484.914.000 Rp441.455.000
500 gr Rp969.609.000 Rp882.911.000
1.000 gr Rp1.939.176.000 Rp1.765.823.000

Tabel Harga Emas UBS dan Buyback di Pegadaian Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 gr Rp1.046.000 Rp891.000
1 gr Rp1.935.000 Rp1.783.000
2 gr Rp3.839.000 Rp3.566.000
5 gr Rp9.486.000 Rp8.916.000
10 gr Rp18.871.000 Rp17.833.000
25 gr Rp47.082.000 Rp44.364.000
50 gr Rp93.970.000 Rp88.728.000
100 gr Rp187.866.000 Rp177.456.000
250 gr Rp469.524.000 Rp441.455.000
500 gr Rp937.943.000 Rp882.911.000
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Manis Margin Profit Produsen Beng-Beng (Mayora Indah/MYOR)
Premium
57 menit yang lalu

Prospek Manis Margin Profit Produsen Beng-Beng (Mayora Indah/MYOR)

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit
Premium
1 hari yang lalu

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 24 Agustus 2025 Naik

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 24 Agustus 2025 Naik

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Harga Buyback Emas Antam Naik 30,32% hingga Sabtu (23/8)

Harga Buyback Emas Antam Naik 30,32% hingga Sabtu (23/8)

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025 Naik

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025 Naik

Para Pembeli Emas Antam Lebaran 10 Tahun yang Cuan & Boncos Akhir Agustus 2025

Para Pembeli Emas Antam Lebaran 10 Tahun yang Cuan & Boncos Akhir Agustus 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IHSG Diproyeksi Uji Support 7.800–7.850, Saham NCKL, MEDC hingga KLBF Masuk Radar
Rekomendasi
2 menit yang lalu

IHSG Diproyeksi Uji Support 7.800–7.850, Saham NCKL, MEDC hingga KLBF Masuk Radar

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025
Emas
14 menit yang lalu

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek
Emas
24 menit yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi
Korporasi
22 jam yang lalu

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi

Bursa Asia Diproyeksi Menguat Merespons Pidato Dovish Powell di Jackson Hole
Bursa & Saham
31 menit yang lalu

Bursa Asia Diproyeksi Menguat Merespons Pidato Dovish Powell di Jackson Hole

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan
Korporasi
19 jam yang lalu

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

Cikarang Listrindo (POWR) Dirikan Anak Usaha Baru di Sektor Energi Terbarukan
Korporasi
37 menit yang lalu

Cikarang Listrindo (POWR) Dirikan Anak Usaha Baru di Sektor Energi Terbarukan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 24 Agustus 2025 Naik

2

Target Saham ACES di Tengah Daya Beli Lesu hingga Persaingan Ketat

3

IHSG Bidik Level 8.000 Lagi: Cermati Saham EXCL, KLBF hingga NCKL

4

Alasan BRI Danareksa Revisi Target Harga Saham Siloam (SILO) usai Laba Bersih Melesat

5

AZKO (ACES) Bicara Prospek Kinerja 2026, Asumsi Makro Jadi Acuan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 24 Agustus 2025 Naik

2

Target Saham ACES di Tengah Daya Beli Lesu hingga Persaingan Ketat

3

IHSG Bidik Level 8.000 Lagi: Cermati Saham EXCL, KLBF hingga NCKL

4

Alasan BRI Danareksa Revisi Target Harga Saham Siloam (SILO) usai Laba Bersih Melesat

5

AZKO (ACES) Bicara Prospek Kinerja 2026, Asumsi Makro Jadi Acuan