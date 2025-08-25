Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian pada 25 Agustus 2025 stagnan. Emas Antam 1 gram Rp2.001.000, UBS Rp1.935.000. Pembelian bisa di outlet atau online.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Senin (25/8/2025) terpantau kompak stagnan. Emas batangan Antam dan UBS ukuran 1 gram masih dibanderol masing-masing seharga Rp2.001.000 dan Rp1.935.000.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, Senin (25/8/2025), harga emas Antam ukuran 0,5 gram dijual Rp1.053.000 atau tidak berubah dibandingkan perdagangan kemarin. Sementara itu, harga emas UBS ukuran 0,5 gram masih dijual seharga Rp1.046.000.

Sementara itu, untuk emas Antam berukuran 1 gram, Pegadaian membanderol seharga Rp2.001.000, juga tidak berubah dari perdagangan kemarin. Emas UBS berukuran 1 gram, juga masih dibanderol seharga Rp1.935.000.

Selanjutnya, emas Antam ukuran 2 gram dilego seharga Rp3.940.000 dan emas UBS ukuran yang sama dilego seharga Rp3.839.000.

Emas Antam ukuran 5 gram dibanderol seharga Rp9.771.000. Adapun, emas UBS dihargai seharga Rp9.486.000.

Untuk emas cetakan Antam dan UBS ukuran 50 gram masing-masing dijual Rp97.078.000, sedangkan emas UBS seharga Rp93.970.000.

Untuk ukuran 100 gram, emas Antam di level Rp194.075.000, sedangkan emas UBS senilai Rp187.866.000.

Ukuran terbesar, yakni 1.000 gram, UBS belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini. Namun, emas Antam dijual seharga Rp1.939.176.000.

Untuk diketahui, pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore.

Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Antam, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Tabel Harga Emas Antam dan Buyback di Pegadaian Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback 0,5 gr Rp1.053.000 Rp891.000 1 gr Rp2.001.000 Rp1.783.000 2 gr Rp3.940.000 Rp3.566.000 3 gr Rp5.883.000 Rp5.349.000 5 gr Rp9.771.000 Rp8.916.000 10 gr Rp19.484.000 Rp17.833.000 25 gr Rp48.580.000 Rp44.364.000 50 gr Rp97.078.000 Rp88.728.000 100 gr Rp194.075.000 Rp177.456.000 250 gr Rp484.914.000 Rp441.455.000 500 gr Rp969.609.000 Rp882.911.000 1.000 gr Rp1.939.176.000 Rp1.765.823.000

Tabel Harga Emas UBS dan Buyback di Pegadaian Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025: