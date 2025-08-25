Bisnis Indonesia Premium
10 Saham Paling Cuan Hari Ini (25/8): BBKP, LPKR, COIN Tancap Gas

IHSG menguat 0,87% ke 7.926,90 pada 25/8/2025. Saham BBKP, LPKR, dan COIN memimpin kenaikan, masing-masing naik 34,92%, 34,34%, dan 24,61%.
Ana Noviani
Ana Noviani - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 17:26
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah saham melaju kencang pada awal pekan ini bersamaan dengan laju indeks harga saham gabungan (IHSG) yang ditutup menguat pada perdagangan Senin (25/8/2025).

Berdasarkan data RTI pada pukul 16.00 WIB, IHSG ditutup menguat ke level 7.926,90 atau naik 0,87% pada perdagangan hari ini. Sepanjang hari, indeks komposit bergerak di kisaran 7.915,05–7.951,97. Banyak 449 saham menguat, 215 melemah, dan 143 stagnan.

Penguatan IHSG didorong oleh kenaikan harga saham sejumlah emiten berkapitalisasi jumbo, a.l. saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) naik 4,69% ke Rp8.925, PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) naik 3,03% ke Rp1.530, dan PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) juga naik 0,89% ke Rp2.270.

Selain itu, saham big banks juga kompak menguat, yaitu saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang naik 2,68% ke Rp4.210, saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang naik 1,37% ke Rp4.450, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menguat 1,23% ke Rp4.950, dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menguat 0,30% ke Rp8.475.

Pada saat yang sama, sejumlah saham melaju kencang dan masu jajaran 10 top gainers hari ini. Posisi puncak ditempati oleh saham PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP) yang meroket 34,92% ke level Rp85.

Di belakang BBKP, saham emiten properti Grup Lippo, PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) melonjak 34,34% ke level Rp133. Sementara itu, saham PT Bank Victoria Tbk. (BVIC) naik 29,81% ke level Rp135, saham PT Sunson Textile Manufacturer Tbk. (SSTM) naik 25% ke level Rp350, dan saham PT Jembo Cable Company Tbk. (JECC) melejit 24,88% ke level Rp1.330 per saham.

Lima saham lain yang masuk dalam jajaran saham paling cuan hari ini ialah saham PT Reliance Sekuritas Tbk. (RELI) melonjak 24,77% ke posisi Rp680, PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) melesat 24,61% ke level Rp2.380, PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) terapresiasi 24,07% ke level Rp134, saham PT Remala Abadi Tbk. (DATA) naik 23,86% ke level Rp3.790, dan PT Kedaung Indah Can Tbk. (KICI) menguat 21,88% ke level Rp156 per saham.

Sebelumnya, Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto menyampaikan masih ada peluang bagi IHSG untuk menguat pada awal pekan ini, mengikuti penguatan signifikan di bursa saham AS.

Penguatan bursa AS sejalan dengan pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell dalam pidatonya pada symposium Jackson Hole, pada Jumat (22/08/2025). Di luar perkiraan, Powell memberi pernyataan yang cenderung dovish, memberikan sinyal perlunya pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat.

Terpisah, PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) memproyeksi IHSG pekan ini (25-29 Agustus 2025) berpotensi menguat ke level 8.000.

Retail Equity Analyst IPOT Indri Liftiany Travelin Yunus mengatakan penguatan tersebut didorong oleh optimisme pasar pasca pemangkasan suku bunga Bank Indonesia dan kemungkinan penurunan suku bunga The Fed pada September.

Di tengah potensi penguatan IHSG menuju 8.000, Indo Premier Sekuritas menjagokan saham PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA), PT Astra Otoparts Tbk. (AUTO), dan PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) untuk dicermati investor pada pekan ini.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Ana Noviani
Editor : Ana Noviani

Share
