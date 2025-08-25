Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

Nilai tukar rupiah terhadap dolar terhadap dolar AS diperkirakan melanjutkan tren pelemahan pada perdagangan awal pekan hari ini, Jumat (22/8/2025).
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 06:35
Share
Pegawai menunjukan mata uang rupiah dan dolar AS dan rupiah di salah satu tempat penukaran uang di Jakarta, Selasa (15/7/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai menunjukan mata uang rupiah dan dolar AS dan rupiah di salah satu tempat penukaran uang di Jakarta, Selasa (15/7/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan melanjutkan tren pelemahan pada perdagangan awal pekan hari ini, Jumat (22/8/2025).

Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 62,50 poin atau 0,38% ke level Rp16.350,5 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS menguat 0,11% ke 98,73.

Pelemahan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang Asia lain.

Yen Jepang, semisal, terdepresiasi 0,14% bersama rupee India sebesar 0,38%. Ringgit Malaysia dan baht Thailand juga melemah masing-masing 0,08% dan 0,04%. 

Penurunan ini memperpanjang tren pelemahan rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Pada perdagangan Kamis (21/8), rupiah juga ditutup melemah 0,11% ke level Rp16.289,5 per dolar AS, sementara indeks dolar AS naik 0,02% ke 98,23.

Menurut laporan Reuters, sentimen negatif di pasar Asia juga menyeret pergerakan rupiah. Yuan China, misalnya, terdepresiasi setelah data penjualan ritel per Juli 2025 hanya tumbuh 3,7% year to date, di bawah ekspektasi 5,9%. 

Baca Juga

“Sentimen terhadap rupiah Indonesia berbalik negatif setelah sebelumnya positif, sementara posisi short pada dolar Taiwan dipangkas. Bank Indonesia secara mengejutkan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada Rabu,” tulis Reuters, akhir pekan lalu.

Secara teknikal, rupiah masih mencatat penguatan tipis 0,51% dalam sebulan terakhir. Namun, dalam horizon 12 bulan, rupiah terdepresiasi 4,81% dan sempat menyentuh rekor terendah Rp17.107 per dolar AS pada April 2025. 

Trading Economics memperkirakan rupiah akan berada di Rp16.300,2 per dolar AS pada akhir kuartal ini, dan Rp16.595,1 dalam satu tahun ke depan. 

Dari sisi domestik, pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menyoroti kebijakan fiskal pemerintah sebagai faktor penekan. Dalam RAPBN 2026, pemerintah berencana menarik utang baru Rp781,87 triliun melalui penerbitan SBN senilai Rp749,19 triliun dan penarikan pinjaman neto Rp32,67 triliun. 

“Pembiayaan utang yang tinggi ini bisa menambah tekanan pada rupiah, meski pembiayaan pinjaman neto turun dibanding outlook 2025,” ujar Ibrahim. 

Dari sisi global, perkembangan konflik Rusia–Ukraina masih membayangi. Presiden AS Donald Trump berjanji menjamin keamanan Ukraina sebagai bagian dari skema penyelesaian damai, tetapi kebijakan tarif tambahan AS terhadap India atas pembelian minyak Rusia menciptakan ketidakpastian baru.

INDONESIAN RUPIAH / U.S. DOLLAR - TradingView

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Manis Margin Profit Produsen Beng-Beng (Mayora Indah/MYOR)
Premium
58 menit yang lalu

Prospek Manis Margin Profit Produsen Beng-Beng (Mayora Indah/MYOR)

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit
Premium
1 hari yang lalu

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rupiah Ditutup Merosot ke Level Rp16.350 saat Dolar AS Perkasa

Rupiah Ditutup Merosot ke Level Rp16.350 saat Dolar AS Perkasa

Rupiah Dibuka Terdepresiasi ke Level Rp16.345,5 per Dolar AS Jelang Akhir Pekan (22/8)

Rupiah Dibuka Terdepresiasi ke Level Rp16.345,5 per Dolar AS Jelang Akhir Pekan (22/8)

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Cek Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA

Cek Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA

Rupiah Ditutup Melemah di Rp16.289, Dolar AS Perkasa

Rupiah Ditutup Melemah di Rp16.289, Dolar AS Perkasa

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Cek Kurs Dolar AS di Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BRI saat Rupiah Melemah, Kamis (21/8)

Cek Kurs Dolar AS di Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BRI saat Rupiah Melemah, Kamis (21/8)

Dolar AS Menguat Tipis, Rupiah Dibuka Relatif Stabil pada Hari Ini (21/8)

Dolar AS Menguat Tipis, Rupiah Dibuka Relatif Stabil pada Hari Ini (21/8)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IHSG Diproyeksi Uji Support 7.800–7.850, Saham NCKL, MEDC hingga KLBF Masuk Radar
Rekomendasi
3 menit yang lalu

IHSG Diproyeksi Uji Support 7.800–7.850, Saham NCKL, MEDC hingga KLBF Masuk Radar

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025
Emas
14 menit yang lalu

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek
Emas
24 menit yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi
Korporasi
22 jam yang lalu

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi

Bursa Asia Diproyeksi Menguat Merespons Pidato Dovish Powell di Jackson Hole
Bursa & Saham
31 menit yang lalu

Bursa Asia Diproyeksi Menguat Merespons Pidato Dovish Powell di Jackson Hole

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan
Korporasi
19 jam yang lalu

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

Cikarang Listrindo (POWR) Dirikan Anak Usaha Baru di Sektor Energi Terbarukan
Korporasi
37 menit yang lalu

Cikarang Listrindo (POWR) Dirikan Anak Usaha Baru di Sektor Energi Terbarukan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 24 Agustus 2025 Naik

2

Target Saham ACES di Tengah Daya Beli Lesu hingga Persaingan Ketat

3

IHSG Bidik Level 8.000 Lagi: Cermati Saham EXCL, KLBF hingga NCKL

4

Alasan BRI Danareksa Revisi Target Harga Saham Siloam (SILO) usai Laba Bersih Melesat

5

AZKO (ACES) Bicara Prospek Kinerja 2026, Asumsi Makro Jadi Acuan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 24 Agustus 2025 Naik

2

Target Saham ACES di Tengah Daya Beli Lesu hingga Persaingan Ketat

3

IHSG Bidik Level 8.000 Lagi: Cermati Saham EXCL, KLBF hingga NCKL

4

Alasan BRI Danareksa Revisi Target Harga Saham Siloam (SILO) usai Laba Bersih Melesat

5

AZKO (ACES) Bicara Prospek Kinerja 2026, Asumsi Makro Jadi Acuan