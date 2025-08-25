Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

IHSG diprediksi tembus 8.000 pekan ini didorong pemangkasan suku bunga. IPOT rekomendasikan saham TOBA, AUTO, MEDC, dan obligasi PBS038.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 12:57
Share
Aerial foto gedung Menara Astra yang ada di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Bisnis/Himawan L Nugraha
Aerial foto gedung Menara Astra yang ada di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) memproyeksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini (25-29 Agustus 2025) berpotensi menguat ke level 8.000.

Retail Equity Analyst IPOT Indri Liftiany Travelin Yunus mengatakan penguatan tersebut didorong oleh optimisme pasar pasca pemangkasan suku bunga Bank Indonesia dan kemungkinan penurunan suku bunga The Fed pada September.

Dalam sepekan yang lalu, IHSG melemah 0,50% atau 39,52 poin ke 7.858,85. Dalam pelemahan ini dana asing menopang IHSG dengan net buy mencapai Rp2,73 triliun.

"Indo Premier Sekuritas (IPOT) menilai IHSG masih sehat karena berada dekat level All Time High," tulis Indri dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).

Di tengah potensi penguatan IHSG menuju 8.000, sejumlah saham menjadi pertimbangan oleh IPOT.

Sekuritas dengan kode broker PD menilai PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) layak beli dengan target harga di Rp1.150. Level ini mencerminkan return 9,5% dari harga terakhir Rp1.050 per saham. Sedangkan stop loss di bawah Rp1.015, mencerminkan penurunan 3,3%. Dengan kata lain, risk to reward ratio berada di level 1 banding 2,9.

Baca Juga

Secara teknikal, TOBA pada perdagangan terakhir ditutup menguat diikuti kenaikan volume transaksi dan terlihat candlesticknya mampu bertahan diatas garis EMA 5 dan 20 serta berdasarkan fibonaccinya, TOBA berpotensi untuk melanjutkan penguatan hingga level Rp1.150.

Lainnya, IPOT mengincar saham PT Astra Otoparts Tbk. (AUTO) dengan target harga Rp2.600, mencerminkan return 5,7% dari harga terakhirnya di Rp2.460. Stop loss di bawah Rp2.400 atau koreksi 2,4%, dengan risk to reward ratio 1 banding 2,3.

Pada perdagangan terakhir, AUTO ditutup membentuk candlestick marubozu diiringi volume spike dan terlihat level Rp2.400 sebagai resistance telah berhasil di breakout. Jika AUTO mampu bertahan di atas Rp2.500 maka berpotensi mampu ke level Rp2.600.

IPOT juga melihat saham PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) dengan target harga Rp1.340 per saham, mencerminkan return 8,1% dari harga terakhir Rp1.240. Stop loss di bawah Rp1.200 atau koreksi 3,2%, dengan risk to reward ratio sebesar 1 banding 2,5.

"MEDC tengah berusaha untuk breakout garis EMA 20 dan 50 dan Stochastic oscillator MEDC sudah terjadi goldencross dan masih berada di bawah area overboughtnya. Jika MEDC berhasil breakout dari level Rp1.270 maka MEDC akan menguat hingga level Rp1.340," kata Indri.

Dari pasar surat utang, IPOT juga merekomendasikan buy untuk obligasi PBS038. Setelah Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuannya menjadi 5%, ditambah lagi dengan adanya prospek pemangkasan suku bunga lanjutan oleh Amerika Serikat, IPOT merekomendasikan obligasi PBS038 yang sensitif dengan suku bunga karena memiliki harga yang cukup menarik, yakni di level 100,65. Apalagi, jatuh tempo obligasi ini masih cukup panjang.

Dalam perdagangan pekan ini, Indri menilai pelaku pasar akan menaruh perhatian pada tiga data utama, yaitu consumer confidence AS bulan Agustus yang diperkirakan akan naik tipis ke level 98 dari sebelumnya di level 97,2. 

Kemudian, initial jobless claims AS pada minggu ke-3 bulan Agustus yang akan naik tipis ke level 236.000 dari sebelumnya di level 235.000. Terakhir, data core PCE price index AS pada bulan Juli yang berpotensi tetap berada di level 0,3%.

Indri melanjutkan, dalam perdagangan sepekan yang lalu hanya terdapat dua sektor yang mengalami pelemahan. Sektor Infrastruktur menjadi sektor terlemah sepanjang pekan lalu dengan mencatatkan penurunan sebesar 1,79%. Sebaliknya, sektor industri menjadi penopang utama laju IHSG dengan penguatan 4,68%. 

Sektor industri ini ditopang oleh kenaikan saham PT Astra International Tbk. (ASII) sebagai saham yang memiliki bobot paling besar.

"Kenaikan saham ASII disebabkan oleh adanya optimisme pasar atas rencana strategic review yang mencakup strategi akuisisi dan divestasi aset yang berpotensi besar berimbas pada pembagian dividen yang besar," terangnya.

Astra International Tbk. - TradingView
--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025
Premium
2 jam yang lalu

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air
Premium
3 jam yang lalu

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

BEI Resmi Buka Kode Domisili, Intip Dampaknya ke Transaksi Saham

BEI Resmi Buka Kode Domisili, Intip Dampaknya ke Transaksi Saham

Indeks Bisnis-27 Dibuka Kinclong, Saham SCMA, CTRA hingga BBRI Kompak Melaju

Indeks Bisnis-27 Dibuka Kinclong, Saham SCMA, CTRA hingga BBRI Kompak Melaju

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air

IHSG Dibayangi Sikap Dovish The Fed, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Dibayangi Sikap Dovish The Fed, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Ramalan JP Morgan Saat Grup Astra Topang LQ45 Pekan Ini, Saham BBCA-TLKM jadi Penekan

Ramalan JP Morgan Saat Grup Astra Topang LQ45 Pekan Ini, Saham BBCA-TLKM jadi Penekan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prospek Pendapatan MEDC dan PGAS Dibayangi Dinamika Pasokan Gas
Korporasi
19 menit yang lalu

Prospek Pendapatan MEDC dan PGAS Dibayangi Dinamika Pasokan Gas

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT
Rekomendasi
1 jam yang lalu

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

Pemegang MTN Anak Usaha Waskita Karya (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun
Obligasi & Reksadana
1 jam yang lalu

Pemegang MTN Anak Usaha Waskita Karya (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

BEI Buka Data Kode Domisili, Pasar Saham RI Kian Terdongkrak?
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

BEI Buka Data Kode Domisili, Pasar Saham RI Kian Terdongkrak?

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025
Kurs
1 jam yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

3

Target Saham ACES di Tengah Daya Beli Lesu hingga Persaingan Ketat

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Turun ke Rp1.929.000 per gram

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

Pemegang MTN Anak Usaha Waskita Karya (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Pemegang MTN Anak Usaha Waskita Karya (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pendidikan Demokrasi Dengan E-voting Bagi Pelajar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

3

Target Saham ACES di Tengah Daya Beli Lesu hingga Persaingan Ketat

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Turun ke Rp1.929.000 per gram