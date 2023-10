IHSG Lesu, Analis Jagokan Saham Prajogo (BRPT) dan Aguan-Salim (PANI)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan pelemahan hari ini, Rabu, (4/10/2023), setelah ditutup lesu di level 6.940 kemarin. Analis merekomendasikan saham konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) dan kongsi Aguan-Salim, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) hari ini.

Tim Analis Bahana Sekuritas mengatakan pada perdagangan kemarin, Selasa, (3/10/2023), IHSG turun 0,30 persen atau -20,57 poin di level 6.940,88. Indeks penekan IHSG kemarin yaitu IDXENER yang terkoreksi 1,91 persen, IDXINDUS turun 1,34 persen, dan IDXFIN turun 0,99 persen. Investor asing mencatat net buy Rp170 miliar.

"Diperkirakan IHSG hari ini berpotensi melemah dengan range 6.850-7.050, sektoral yang dapat diperhatikan renewable energy, media, properti, dan konstruksi," ujar Tim Analis Bahana Sekuritas dalam riset pada Rabu, (4/10/2023).

Adapun, pada perdagangan kemarin bursa Wallstreet ditutup melemah seiring naiknya imbal hasil US Treasury Yield dan kekhawatiran kenaikan suku bunga AS. Imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) tenor 10 tahun terakselerasi di level 4,79 persen dan menjadi yang tertinggi sejak 2007 pada Selasa, (3/10/23).

Selain itu, bursa saham Asia mayoritas melemah kekhawatiran sikap hawkish The Fed akan berlangsung lebih lama menekan indeks regional.

Dari sisi komoditas, harga minyak mentah ditutup menguat menjelang pertemuan menteri OPEC+ terkait rencana pemangkasan pasokan minyak. Selain itu rilis laporan cadangan mentah minyak AS yang anjlok 4 juta barel turut mendorong penguatan harga minyak.

Berikut 5 Rekomendasi Saham Bahana Sekuritas Hari Ini:

BRPT (ACCUMULATIVE BUY)

Closing Price: Rp1.370, Target Price: Rp1.530, Potential Upside 11,68 persen.

Saham BRPT terbentuk three inside up berpotensi terjadi penguatan

Area beli terbaik pada range Rp1.350-Rp1.400

Stoploss jika tutup di bawah level Rp1.300.

PANI (ACCUMULATIVE BUY)

Closing Price: Rp5.075, Target Price: Rp5.650, Potential Upside 11,33 persen.

Saham PANI dalam fase riding berpotensi melanjutkan penguatan

Area beli terbaik pada range Rp5.000-Rp5.200

Stoploss jika tutup di bawah level Rp4.900

TCPI (BUY)

Closing Price: Rp8.375, Target Price: Rp11.025, Potential Upside 31,64 persen.

Saham TCPI berhasil rebound dari bottoming area berpotensi terjadi penguatan

Area beli terbaik pada range Rp8.250-Rp8.500

Stoploss jika parkir di bawah level Rp7.700.

ACST (BUY)

Closing Price: Rp240, Target Price: Rp290, Potential Upside 20,83 persen

Saham ACST dalam fase riding berpotensi melanjutkan penguatan

Area beli terbaik pada range Rp230-Rp250

Stoploss jika tutup di bawah level Rp220

FILM (BUY)

Closing Price: Rp3.140, Target Price: Rp3.750, Potential Upside 19,43 persen.

Saham FILM dalam fase riding berpotensi melanjutkan penguatan

Area beli terbaik pada range Rp3.100-Rp3.200

Stoploss jika parkir di bawah level Rp2.950.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

