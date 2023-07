Wall Street Pesta Pora, Nasdaq Catat Kinerja Semester I Terkuat dalam 40 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga indeks utama Wall Street menguat pada penutupan perdagangan Jumat (30/6/2023), dengan Nasdaq yang padat teknologi mencatat kenaikan paruh pertama terbesarnya dalam 40 tahun. Sementara saham Apple ditutup dengan valuasi pasar 3 triliun dolar AS untuk pertama kalinya.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 285,18 poin atau 0,84 persen, menjadi menetap di 34.407,60. Indeks S&P 500 menguat 53,94 poin atau 1,23 persen, menjadi berakhir di 4.450,38. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 196,59 poin atau 1,45 persen, menjadi ditutup pada 13.787,92.

Semua 11 sektor industri utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor teknologi memimpin, naik 1,8 persen. Sektor Real Estat adalah yang terlemah, hanya naik 0,5 persen.

Untuk minggu ini, indeks S&P 500 bertambah 2,35 persen sementara Nasdaq bertambah 2,20 persen dan Dow naik 2,02 persen. Untuk kuartal tersebut, S&P 500 bertambah 8,3 persen sementara Nasdaq naik 12,8 persen dan Dow naik 3,4 persen.

Nasdaq mencatatkan kinerja paruh pertama terkuatnya dalam 40 tahun dengan kenaikan lebih dari 31 persen. Indeks Nasdaq 100 dari saham-saham teknologi terkemuka membual rekor kenaikan paruh pertama terbesarnya, menambahkan sekitar 39 persen.

Apple Inc menembus angka kapitalisasi pasar 3 triliun dolar AS untuk pertama kalinya sejak Januari 2022, naik 2,3 persen menjadi ditutup pada 193,97 dolar AS per saham setelah mencapai rekor 194,48 dolar AS. Itu terangkat oleh meningkatnya selera terhadap saham pertumbuhan serta taruhan pembuat iPhone akan berhasil di pasar baru.

Investor bersemangat untuk hari terakhir kuartal kedua di tengah tanda-tanda pendinginan inflasi AS dari langkah-langkah yang diawasi ketat oleh Federal Reserve.

Laporan Departemen Perdagangan menunjukkan indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) naik 3,8 persen dibandingkan 4,3 persen pada April. Tidak termasuk makanan dan energi yang mudah berubah, indeks PCE inti naik 0,3 persen, turun dari 0,4 persen di bulan sebelumnya.

Data memicu harapan The Fed bisa mendekati akhir siklus kenaikan suku bunga. Itu membantu penurunan imbal hasil obligasi pemerintah sebagai respons terhadap pendinginan inflasi, kata Burns McKinney, manajer portofolio di NFJ Investment Group di Dallas, Texas.

"Semuanya naik karena Anda melihat ekonomi mendingin tetapi tidak terlalu banyak. The Fed mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik dari yang kita pikirkan untuk memasukkan jarum dan mendinginkan inflasi tanpa membunuh ekonomi dalam prosesnya," kata McKinney sebagaimana dikutip Antara.

Manajer investasi mengatakan dia masih berpikir Fed tidak dapat meredam inflasi tanpa menyebabkan resesi, tetapi "kemungkinan akan naik."

Namun, para pedagang memperkirakan peluang 84,3 persen bahwa Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi kisaran 5,25-5,50 persen dalam pertemuan Juli, menurut alat Fedwatch CMEGroup, turun sedikit dari peluang 89,3 persen pada Kamis (29/6/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News