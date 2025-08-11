Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

BEI akan membuka kode domisili pada September dan meluncurkan ETF Emas pada November 2025 untuk meningkatkan likuiditas pasar modal.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 12:43
Share
Pegawai memotret layar info pergerakan saham pada pembukaan perdagangan bursa pada perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia di Jakarta, Senin (11/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai memotret layar info pergerakan saham pada pembukaan perdagangan bursa pada perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia di Jakarta, Senin (11/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan kode domisili dapat dibuka pada September, sedangkan produk ETF Emas dapat diluncurkan pada akhir tahun sekitar November atau Desember. 

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan untuk meningkatkan likuiditas di pasar modal, Bursa menargetkan sejumlah langkah strategis, seperti kembali memberlakukan short sell, membuka kode domisili, hingga meluncurkan produk baru hingga akhir tahun ini.

“Untuk meningkatkan likuiditas dari sisi ekuitas, contohnya short selling target kami mungkin September dapat kami buka,” ujar Iman, dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Senin (11/8/2025). 

Baca Juga : BEI Targetkan Market Cap Tembus Rp20.000 Triliun pada 2029

Selain membuka short sell, Iman juga menuturkan pembukaan kode domisili investor menjadi salah satu target Bursa tahun ini. Kode domisili ini juga ditargetkan Bursa agar dapat dibuka pada September mendatang. 

Sebelumnya, Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, mengatakan BEI telah menyampaikan kepada OJK rencana pembukaan kode domisili dalam rangka peningkatan likuiditas perdagangan.  

Rencana tersebut dinilai sebagai upaya penyempurnaan distribusi data kode domisili investor berikut dengan aktivitas transaksi pada akhir sesi I dan akhir sesi II perdagangan saham. Sebelumnya, data kode domisili investor hanya didistribusikan pada sesi akhir perdagangan. 

Menurut Inarno, pada prinsipnya OJK mendukung upaya meningkatkan transparansi tata kelola dan juga integritas pasar.

Sementara itu, produk baru yaitu exchange traded fund (ETF) emas ditargetkan Bursa dapat meluncur pada akhir tahun, yaitu pada November mendatang. 

“Insya Allah November akhir tahun ini bisa kami launching, tergantung rancangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kami masih menunggu RPOJK, sehingga target kami mungkin November—Desember ini kami bisa launching ETF Emas,” ucap Iman.

Baca Juga : Ini Bocoran Rancangan Peraturan OJK tentang ETF Emas

Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi efek & Pemeriksaan Khusus OJK IB Aditya Jayaantara menuturkan OJK tengah mengatur secara detail mekanisme mengenai ETF emas. Hal tersebut seperti mekanisme struktur yang menjadi underlying emas, keberadaan emas, termasuk pihak-pihak yang menjadi penyimpan emas.

“Kami terus berkoordinasi dengan teman-teman di Bursa, Bappebti, semoga di kuartal III/2025 bisa dikeluarkan peraturan tersebut,” ujar Aditya dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, Bursa juga menargetkan dapat meluncurkan non-cancellation period. Sebagai informasi, dengan penerapan ini, pelaku pasar tidak dapat membatalkan atau mengubah open order pada sesi pre-opening dan pre-closing. Akan tetapi, investor masih tetap dapat melakukan entry order baru.

“Jadi itu hal yang kami targetkan selesai pada 2025,” ujar Iman. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Vanguard and Peers Poised to Gain from ANTM Shares Through August 2025
Premium
12 menit yang lalu

Vanguard and Peers Poised to Gain from ANTM Shares Through August 2025

Shopee Balap Amazon hingga TikTok Shop Usai Andalkan SPX Express, Bagaimana Posisi di Indonesia?
Premium
1 jam yang lalu

Shopee Balap Amazon hingga TikTok Shop Usai Andalkan SPX Express, Bagaimana Posisi di Indonesia?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

PP Presisi (PPRE) Kantongi Nilai Kontrak Baru Rp3,2 Triliun per Semester I/2025

PP Presisi (PPRE) Kantongi Nilai Kontrak Baru Rp3,2 Triliun per Semester I/2025

Umumkan Pengendali Baru, Saham Aviana Sinar Abadi (IRSX) Disuspensi Bursa

Umumkan Pengendali Baru, Saham Aviana Sinar Abadi (IRSX) Disuspensi Bursa

BEI Targetkan Market Cap Tembus Rp20.000 Triliun pada 2029

BEI Targetkan Market Cap Tembus Rp20.000 Triliun pada 2029

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Ini Kata Bos Danantara

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Ini Kata Bos Danantara

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

48 Tahun Reaktivasi Pasar Modal Indonesia, Bos OJK: Ada 13 Perusahaan Antre dalam Pipeline IPO

48 Tahun Reaktivasi Pasar Modal Indonesia, Bos OJK: Ada 13 Perusahaan Antre dalam Pipeline IPO

Perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia

Perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia

HUT Ke-48 Reaktivasi Pasar Modal Indonesia, Jumlah Emiten Sentuh 954 Perusahaan

HUT Ke-48 Reaktivasi Pasar Modal Indonesia, Jumlah Emiten Sentuh 954 Perusahaan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

PP Presisi (PPRE) Kantongi Nilai Kontrak Baru Rp3,2 Triliun per Semester I/2025
Korporasi
7 menit yang lalu

PP Presisi (PPRE) Kantongi Nilai Kontrak Baru Rp3,2 Triliun per Semester I/2025

Umumkan Pengendali Baru, Saham Aviana Sinar Abadi (IRSX) Disuspensi Bursa
Bursa & Saham
25 menit yang lalu

Umumkan Pengendali Baru, Saham Aviana Sinar Abadi (IRSX) Disuspensi Bursa

Happy Hapsoro Umumkan Suntik Minna Padi (PADI), Siapkan Rights Issue 2,26 Miliar Saham
Korporasi
25 menit yang lalu

Happy Hapsoro Umumkan Suntik Minna Padi (PADI), Siapkan Rights Issue 2,26 Miliar Saham

Elnusa (ELSA) Lunasi Sukuk Ijarah Rp715,75 Miliar dari Kas Internal
Korporasi
59 menit yang lalu

Elnusa (ELSA) Lunasi Sukuk Ijarah Rp715,75 Miliar dari Kas Internal

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

4

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

5

KRYA Akuisisi ECGO, Pacu Penjualan 1 Juta Motor Listrik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Latihan Gabungan Terakhir Paskibraka Nasional 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

4

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

5

KRYA Akuisisi ECGO, Pacu Penjualan 1 Juta Motor Listrik