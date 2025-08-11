Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

Pengaruh CDIA di pasar modal, strategi perbankan korporasi, aksi Grup Djarum, hingga lonjakan AADI menjadi berita pilihan Bisnis Indonesia Premium.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 09:00
Share
Karyawan beraktivitas didepan layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Rabu (16/7/2025). Pengaruh CDIA di pasar modal, strategi perbankan korporasi, aksi Grup Djarum, hingga lonjakan AADI menjadi berita pilihan Bisnis Indonesia Premium. /Bisnis-Eusebio Chrysnamurti
Karyawan beraktivitas didepan layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Rabu (16/7/2025). Pengaruh CDIA di pasar modal, strategi perbankan korporasi, aksi Grup Djarum, hingga lonjakan AADI menjadi berita pilihan Bisnis Indonesia Premium. /Bisnis-Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) menjadi emiten baru yang signifikan di pasar modal, membuntuti DCII dan DSSA sebagai pengangkat IHSG.
  • Citibank Indonesia dan Standard Chartered Indonesia bersaing ketat di pasar perbankan korporasi dengan strategi berbasis institutional banking dan pembiayaan ESG.
  • PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) mendapatkan dorongan positif setelah masuk ke dalam indeks LQ45 dan MSCI Small Cap Index.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium edisi Senin (11/8/2025) mulai dari pengaruh PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) di pasar modal hingga bara panas PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI)

 

1.      Pengaruh Chandra Daya (CDIA) di Pasar Modal, Emiten Baru Membuntuti DCII dan DSSA

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) yang merupakan emiten baru di pasar modal mampu membuntuti DCII dan DSSA sebagai top leaders atau pengangkat indeks harga saham gabungan/IHSG sepanjang tahun berjalan.

CDIA resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebulan yang lalu, tepatnya Rabu (9/7/2025) dengan harga Rp190 per lembar.

 

2.    Bahu Prajogo Pangestu Ditepuk saat Penataran P4 Khusus Pengusaha

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

Sebanyak 252 pengusaha nasional berkumpul di Hotel Indonesia Sheraton untuk mengikuti Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada Senin, 25 Februari 1980.

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto atau semasa Orde Baru.

 

3.    Adu Jurus Citi & Standard Chartered Rebut Pasar Korporasi Indonesia

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

Persaingan bank asing di pasar perbankan korporasi Indonesia semakin ketat. Citibank N.A. Indonesia (Citi Indonesia) tancap gas dengan strategi institutional banking berbasis jaringan global, sementara Standard Chartered Indonesia mengandalkan pembiayaan berbasis ESG dan fokus sektor strategis nasional untuk menggaet klien besar maupun pelaku usaha mikro.

Sebagaimana diketahui, Citibank Indonesia memusatkan fokus pada institutional banking usai melepas bisnis consumer banking pada 2023. CEO Citi Indonesia Batara Sianturi menyampaikan, Citi memfasilitasi kebutuhan perbankan institusi asing yang masuk dan berbisnis di Indonesia, maupun institusi lokal yang beroperasi di mancanegara. 

 

4.    Pantang Mundur Bos Djarum Hartono Bersaudara Borong Saham SSIA

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

Grup Djarum melalui PT Dwimuria Investama Andalan terpantau kian getol memborong saham PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA).

Dalam beberapa waktu terakhir, saham emiten pengembangan kawasan industri, properti, jasa konstruksi, dan perhotelan itu terus menjadi incaran koleksi taipan Hartono bersaudara, pemilik Grup Djarum.

 

5.    Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) kembali mendapatkan angin segar pada awal Agustus 2025. 

Setelah masuk ke dalam indeks LQ45 periode Agustus–Oktober 2025, emiten yang bergerak di bidang pertambangan batu bara itu meraih katalis dari penetapannya sebagai konstituen baru MSCI Small Cap Index.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Jaffry Prabu Prakoso
Editor : Jaffry Prabu Prakoso

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba
Premium
27 menit yang lalu

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba

Pengaruh Chandra Daya (CDIA) di Pasar Modal, Emiten Baru Membuntuti DCII dan DSSA
Premium
2 jam yang lalu

Pengaruh Chandra Daya (CDIA) di Pasar Modal, Emiten Baru Membuntuti DCII dan DSSA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

IHSG Hari Ini (11/8) Naik 0,84%, OJK Janjikan Total Football

IHSG Hari Ini (11/8) Naik 0,84%, OJK Janjikan Total Football

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

Pengaruh Chandra Daya (CDIA) di Pasar Modal, Emiten Baru Membuntuti DCII dan DSSA

Pengaruh Chandra Daya (CDIA) di Pasar Modal, Emiten Baru Membuntuti DCII dan DSSA

Prospek Saham yang Masuk MSCI Sebelum Efektif di Akhir Agustus 2025

Prospek Saham yang Masuk MSCI Sebelum Efektif di Akhir Agustus 2025

IHSG Siap Tancap Gas Pekan Ini, Intip Faktor Pendorongnya

IHSG Siap Tancap Gas Pekan Ini, Intip Faktor Pendorongnya

Ikuti CDIA hingga COIN, 7 Perusahaan

Ikuti CDIA hingga COIN, 7 Perusahaan "Uji Nyali" Mau IPO Kala Syarat Kian Ketat

Pengendali BOBA Terus Tambah Kepemilikan, Aksi Borong Terbaru Floating Loss

Pengendali BOBA Terus Tambah Kepemilikan, Aksi Borong Terbaru Floating Loss

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Lithium Melonjak usai Raksasa Baterai CATL Setop Produksi di Tambang China
Komoditas
2 menit yang lalu

Harga Lithium Melonjak usai Raksasa Baterai CATL Setop Produksi di Tambang China

IHSG Hari Ini (11/8) Naik 0,84%, OJK Janjikan Total Football
Bursa & Saham
8 menit yang lalu

IHSG Hari Ini (11/8) Naik 0,84%, OJK Janjikan Total Football

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 11 Agustus: Ukuran 1 Gram Rp1,94 Juta, Ada Diskon
Emas
17 menit yang lalu

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 11 Agustus: Ukuran 1 Gram Rp1,94 Juta, Ada Diskon

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI
Bursa & Saham
17 menit yang lalu

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025
Kurs
19 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Minggu, 10 Agustus Turun ke Rp1,78 Juta

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

4

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

5

IHSG Pekan Ini: Masuk MSCI Global, CUAN Pimpin Top 10 Saham dengan Nilai Transaksi Terbesar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Adu Sehat Emiten Farmasi Paruh Pertama 2025

Adu Sehat Emiten Farmasi Paruh Pertama 2025

Bos Sariguna (CLEO) Jelaskan Penyebab Laba Bersih Semester I/2025 Susut

Bos Sariguna (CLEO) Jelaskan Penyebab Laba Bersih Semester I/2025 Susut

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Waskita Karya Membukukan Rugi Sebesar Rp2,14 Triliun Hingga Semester I/2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Minggu, 10 Agustus Turun ke Rp1,78 Juta

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

4

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

5

IHSG Pekan Ini: Masuk MSCI Global, CUAN Pimpin Top 10 Saham dengan Nilai Transaksi Terbesar