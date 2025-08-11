IHSG Hari Ini (11/8) Naik 0,84%, OJK Janjikan Total Football

IHSG naik 0,84% ke 7.596,39 pada 11 Agustus 2025. OJK dorong aktivitas pasar modal dengan strategi "total football" untuk kemajuan BEI.

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini, Senin, 11 Agustus 2025 melompat kuat sebesar 0,84%. Indeks meningkat ke level 7.596,39.

Dikutip dari laman Bursa Efek Indonesia, tiga saham dengan nilai traksasi terbesar yakni Bank Central Asia (BBCA), Indokripto (COIN), serta Solusi Sinergi Digital (WIFI). Selanjutnya menyusul dengan transaksi terbesar saat pembukaan adalah AMMN, DSSA, BBNI, dan BKSL.

Sementara itu, dalam momentum rangkaian perayaan 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut mengerahkan seluruh jajaran komisionernya untuk mendorong peningkatan aktivitas di pasar modal.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut langkah ini bukan sekadar hadir dalam perayaan atau peringatan, tetapi menggunakan strategi total football yang menyentuh semua lini.

“Kalau tidak percaya, hari ini Pak Mirza dan tim Danantara melakukan non-deal roadshow di luar negeri,” ujar Mahendra, Senin (11/8).

Ia menambahkan, di sektor perbankan, kajian mengenai kemungkinan penerapan universal banking tengah dilakukan.

Menurut Mahendra, langkah serupa juga terlihat di sektor keuangan lainnya. “Pak Ogi mendorong institusional investor bergerak maju dan semakin kuat dengan mengandalkan asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan. Begitu juga Pak Agusman dan Pak Hasan, termasuk peluncuran ETF emas oleh Pak Hasan,” tuturnya. Ia menegaskan, seluruh upaya ini dilakukan OJK di semua bidang demi kemajuan Bursa Efek Indonesia.