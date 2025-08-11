Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PP Presisi (PPRE) Kantongi Nilai Kontrak Baru Rp3,2 Triliun per Semester I/2025

PP Presisi (PPRE) raih kontrak baru Rp3,2 triliun di Semester I/2025, naik 60% yoy. Dominasi sektor pertambangan dan konstruksi, laba bersih naik 13,64%.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 13:52
Share
Pekerja menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha
Pekerja menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – PT PP Presisi Tbk. (PPRE) mengantongi nilai kontrak baru mencapai Rp3,2 triliun hingga akhir kuartal II/2025. Realisasi itu meningkat 60% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy) yang senilai Rp2 triliun.

Rizki Dianugrah, Direktur Utama PT PP Presisi Tbk., mengatakan kontrak baru yang diperoleh perseroan didominasi segmen jasa pertambangan dan konstruksi dengan kontribusi 89,58%. Perolehan itu disebut menegaskan posisi strategis PPRE di sektor tersebut.

"Perseroan juga terus menjajaki peluang kemitraan strategis guna memperluas cakupan bisnis, khususnya di sektor pertambangan," kata Rizki dalam keterbukaan informasi, Senin (11/8/2025).

Seiring dengan kenaikan nilai kontrak baru, kinerja keuangan PPRE disebut makin kokoh. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, PPRE mencatat pendapatan sebesar Rp1,6 triliun. Di dalam top line tersebut, segmen pertambangan dan konstruksi memberikan kontribusi terbesar 97,6%.

Baca Juga : Terjepit Arus Kas Negatif, BUMN Karya Menanti Penyelamatan Danantara

Adapun, pendapatan PPRE itu terkikis sebesar 10,36% yoy dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,81 triliun.

Namun, perseroan dapat mengerek laba bersih tahun berjalan sebesar 13,64% yoy menjadi Rp75 miliar dari tahun sebelumnya Rp66 miliar.

Dari sisi profitabilitas, gross margin meningkat menjadi 19,50% pada kuartal II/2025, dibandingkan dengan 18,05% pada kuartal II/2024.

"Peningkatan margin ini menjadi indikator membaiknya kinerja operasional dan kontrol biaya yang semakin optimal," ujar Rizki.

Adapun, rasio leverage PPRE mengalami perbaikan yang tercermin lewat Debt to Equity Ratio (DER) menurun menjadi 1,12x, dibandingkan 1,17x pada periode sebelumnya.

Penurunan ini disebut menunjukkan keberhasilan PPRE dalam menjaga struktur permodalan yang sehat dan tetap berada dalam batas covenant yang ditetapkan oleh pihak perbankan.

Sementara itu, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik menjadi Rp4,62 miliar dari periode yang sama tahun lalu Rp1,06 miliar.

“Kami terus mendorong peningkatan pendapatan dan kontrak baru melalui strategi yang adaptif dan fokus pada efisiensi operasional. Di tengah dinamika industri yang terus berkembang, PPRE berkomitmen untuk menghadirkan solusi inovatif dan menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan. Kami optimistis terhadap prospek sektor pertambangan ke depan,” pungkas Rizki.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dwi Nicken Tari
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Vanguard and Peers Poised to Gain from ANTM Shares Through August 2025
Premium
12 menit yang lalu

Vanguard and Peers Poised to Gain from ANTM Shares Through August 2025

Shopee Balap Amazon hingga TikTok Shop Usai Andalkan SPX Express, Bagaimana Posisi di Indonesia?
Premium
1 jam yang lalu

Shopee Balap Amazon hingga TikTok Shop Usai Andalkan SPX Express, Bagaimana Posisi di Indonesia?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

PP Presisi (PPRE) Himpun Kontrak Baru Rp3 Triliun Semester I/2025

PP Presisi (PPRE) Himpun Kontrak Baru Rp3 Triliun Semester I/2025

Lunasi Obligasi Rp107 Miliar, PP Presisi (PPRE) Siap Ekspansi

Lunasi Obligasi Rp107 Miliar, PP Presisi (PPRE) Siap Ekspansi

PP Presisi (PPRE) Lunasi Pembayaran Obligasi Rp107 Miliar

PP Presisi (PPRE) Lunasi Pembayaran Obligasi Rp107 Miliar

PP Presisi (PPRE) Rombak Susunan Direksi dan Komisaris, Ini Susunan Terbarunya

PP Presisi (PPRE) Rombak Susunan Direksi dan Komisaris, Ini Susunan Terbarunya

Umumkan Pengendali Baru, Saham Aviana Sinar Abadi (IRSX) Disuspensi Bursa

Umumkan Pengendali Baru, Saham Aviana Sinar Abadi (IRSX) Disuspensi Bursa

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

BEI Targetkan Market Cap Tembus Rp20.000 Triliun pada 2029

BEI Targetkan Market Cap Tembus Rp20.000 Triliun pada 2029

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Ini Kata Bos Danantara

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Ini Kata Bos Danantara

Berita Lainnya

Berita Terbaru

PP Presisi (PPRE) Kantongi Nilai Kontrak Baru Rp3,2 Triliun per Semester I/2025
Korporasi
7 menit yang lalu

PP Presisi (PPRE) Kantongi Nilai Kontrak Baru Rp3,2 Triliun per Semester I/2025

Umumkan Pengendali Baru, Saham Aviana Sinar Abadi (IRSX) Disuspensi Bursa
Bursa & Saham
24 menit yang lalu

Umumkan Pengendali Baru, Saham Aviana Sinar Abadi (IRSX) Disuspensi Bursa

Happy Hapsoro Umumkan Suntik Minna Padi (PADI), Siapkan Rights Issue 2,26 Miliar Saham
Korporasi
25 menit yang lalu

Happy Hapsoro Umumkan Suntik Minna Padi (PADI), Siapkan Rights Issue 2,26 Miliar Saham

Elnusa (ELSA) Lunasi Sukuk Ijarah Rp715,75 Miliar dari Kas Internal
Korporasi
59 menit yang lalu

Elnusa (ELSA) Lunasi Sukuk Ijarah Rp715,75 Miliar dari Kas Internal

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

4

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

5

KRYA Akuisisi ECGO, Pacu Penjualan 1 Juta Motor Listrik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Latihan Gabungan Terakhir Paskibraka Nasional 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

4

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

5

KRYA Akuisisi ECGO, Pacu Penjualan 1 Juta Motor Listrik