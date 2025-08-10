Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

IHSG diprediksi rawan koreksi pada 11/8/2025. Analis MNC Sekuritas rekomendasikan saham BBTN, BREN, INCO, dan TLKM dengan strategi buy on weakness.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 17:16
Share
Karyawan melihat layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Senin (21/7/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan melihat layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Senin (21/7/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • IHSG diprediksi rawan koreksi pada perdagangan besok meski sebelumnya menguat 0,58% ke level 7.533, dengan area support di 7.415 dan 7.344 serta resistance di 7.579 dan 7.675.
  • Analis MNC Sekuritas merekomendasikan buy on weakness untuk saham BBTN, BREN, INCO, dan TLKM dengan target harga dan cut loss yang telah ditentukan.
  • Selama sepekan, IHSG mencatatkan pelemahan 0,06%, meski terjadi peningkatan pada rata-rata frekuensi dan nilai transaksi harian di BEI.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) diprediksi rawan koreksi pada perdagangan besok, Senin (11/8/2025). Sejumlah saham seperti BREN, BBTN, INCO, hingga TLKM direkomendasikan analis.

Tim Analis MNC Sekuritas menerangkan, pada perdagangan Jumat (8/8/2025), kendati IHSG menguat 0,58% ke level 7.533, tetapi masih didominasi oleh tekanan jual. Dengan begitu, pada perdagangan besok, IHSG diprediksi akan rawan mengalami koreksi.

“Kami masih memperkirakan, posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [c], sehingga IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji 7.259–7.415 sekaligus menguji area support terdekatnya,” katanya dalam riset, Minggu (10/8/2025).

Para analis memprediksi, area support IHSG berada pada level 7.415 dan 7.344, dengan resistance pada area 7.579 dan 7.675.

Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) direkomendasikan analis pada perdagangan besok. Pasalnya, pada perdagangan terakhir, BBTN diperdagangkan hingga menguat ke level Rp1.115 per lembar, dengan disertai volume pembelian.

Para analis merekomendasikan buy on weakness pada saham BBTN di area Rp1.040–Rp1.095 per lembar, dengan target harga Rp1.145 dan Rp1.180, dan stop loss pada area kurang dari Rp1.030 per lembar. “Kami perkirakan, posisi BBTN saat ini sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [c] dari wave 2,” katanya.

Baca Juga

Selain itu, para analis merekomendasikan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dengan menyematkan buy on weakness pada area Rp7.425–Rp7.800. Adapun target harga saham BREN berada di Rp8.200 dan Rp8.525, dengan cut loss pada area kurang dari Rp7.025.

Selanjutnya, para analis merekomendasikan saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) dengan buy on weakness di level Rp3.600–Rp3.880. Target harga dari saham INCO pada level Rp4.270 dan Rp4.450, dengan cut loss pada area kurang dari Rp3.450.

Adapun pada perdagangan terakhir, INCO terkoreksi 2,20% ke level Rp4.010 per lembar dan disertai dengan tekanan jual.

Terakhir, para analis merekomendasikan buy on weakness pada saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan target harga Rp3.050 dan Rp3.150. Adapun para analis merekomendasikan entry saham ini pada level Rp2.830–Rp2.940 dan cut loss pada area kurang dari Rp2.780 per lembar.

“TLKM terkoreksi 0,34% ke Rp2.940 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami perkirakan, posisi TLKM sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [c],” katanya.

Adapun selama sepekan lalu, IHSG mencatatkan kinerja yang lesu. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG berada di level 7.533,38 pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (8/8/2025) menguat 0,58%.  

Namun, IHSG telah mencatatkan pelemahan 0,06% dalam sepekan perdagangan atau selama periode perdagangan 4 - 8 Agustus 2025, dibandingkan level 7.537,76 pada pekan lalu.

Meski begitu, BEI mencatat terjadi peningkatan pada rata-rata frekuensi transaksi harian selama pekan ini yaitu sebesar 10,92%, menjadi 1,04 juta kali transaksi dari 978 ribu kali transaksi pada pekan lalu.  

Kemudian peningkatan turut dialami oleh rata-rata nilai transaksi harian BEI, yaitu sebesar 6,41% menjadi Rp17,07 triliun dari Rp16,05 triliun pada pekan sebelumnya.  

"Kapitalisasi pasar BEI mengalami perubahan sebesar 0,33% menjadi Rp13.555 triliun dari Rp13.599 triliun pada sepekan sebelumnya," tulis Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad pada Sabtu (9/8/2025). 

Rata-rata volume transaksi harian Bursa pekan ini juga mengalami perubahan yaitu sebesar 7,79% menjadi 30,01 miliar lembar saham dari 32,55 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya. 

Adapun investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp510,92 miliar pada perdagangan akhir pekan ini. Sepanjang 2025 ini, investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp61,85 triliun.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Asteria Desi Kartika Sari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge
Premium
1 jam yang lalu

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring
Premium
8 jam yang lalu

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

IHSG Sepekan Lesu, Saham TOBA hingga MBMA Ikut Ambles

IHSG Sepekan Lesu, Saham TOBA hingga MBMA Ikut Ambles

HUT ke-48 Pasar Modal dan Ambisi IHSG Tembus 8.000

HUT ke-48 Pasar Modal dan Ambisi IHSG Tembus 8.000

Pertumbuhan Ekonomi 5,12% Belum Sepenuhnya Menjalar ke Pasar Modal

Pertumbuhan Ekonomi 5,12% Belum Sepenuhnya Menjalar ke Pasar Modal

Pilah-pilih Sektor Saham Penopang IHSG di Paruh Kedua 2025

Pilah-pilih Sektor Saham Penopang IHSG di Paruh Kedua 2025

IHSG Masuk Zona Hijau Asean Jelang HUT ke-48 Pasar Modal

IHSG Masuk Zona Hijau Asean Jelang HUT ke-48 Pasar Modal

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas
Bursa & Saham
25 menit yang lalu

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

Adu Sehat Emiten Farmasi Paruh Pertama 2025
Korporasi
1 jam yang lalu

Adu Sehat Emiten Farmasi Paruh Pertama 2025

Ekspansi BLOG Tambah Gudang & Armada, Potensi Laba Ngebut
Korporasi
3 jam yang lalu

Ekspansi BLOG Tambah Gudang & Armada, Potensi Laba Ngebut

Bos Sariguna (CLEO) Jelaskan Penyebab Laba Bersih Semester I/2025 Susut
Korporasi
4 jam yang lalu

Bos Sariguna (CLEO) Jelaskan Penyebab Laba Bersih Semester I/2025 Susut

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025
Korporasi
4 jam yang lalu

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000

2

Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%

3

Buana Lintas (BULL) Rancang Private Placement, Investor Hong Kong Masuk Harga Premium

4

Kejar Proyek PLTA Baru, Arkora Hydro (ARKO) Cetak Laba Rp36,9 Miliar per Semester I/2025

5

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Adu Sehat Emiten Farmasi Paruh Pertama 2025

Adu Sehat Emiten Farmasi Paruh Pertama 2025

Bos Sariguna (CLEO) Jelaskan Penyebab Laba Bersih Semester I/2025 Susut

Bos Sariguna (CLEO) Jelaskan Penyebab Laba Bersih Semester I/2025 Susut

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Semarakan HUT ke-80 RI, Siswa SMK di Temanggung Lakukan Kirab Bendera Merah Putih Raksasa
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000

2

Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%

3

Buana Lintas (BULL) Rancang Private Placement, Investor Hong Kong Masuk Harga Premium

4

Kejar Proyek PLTA Baru, Arkora Hydro (ARKO) Cetak Laba Rp36,9 Miliar per Semester I/2025

5

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri