Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

Harga emas Antam di Pegadaian pada 11 Agustus 2025 stabil, 1 gram dijual Rp2.020.000, buyback Rp1.798.000. Tersedia ukuran 0,5-1.000 gram.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 07:32
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Harga emas Antam di Pegadaian pada 11 Agustus 2025 pagi hari stabil dengan harga jual 1 gram Rp2.020.000 dan buyback Rp1.798.000 per gram.
  • Harga emas ukuran 0,5 gram dijual Rp1.062.000 dan buyback Rp899.000, sedangkan ukuran 1 kilogram dijual Rp1.957.806.000 dan buyback Rp1.780.821.000.
  • Harga emas di Pegadaian dapat berubah mengikuti pergerakan harga emas global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) di Pegadaian yang dipantau pagi ini Senin, 11 Agustus 2025 pukul 7.24 WIB terpantau stabil di berbagai ukuran. Untuk ukuran 1 gram harga jual tercatat Rp2.020.000 sementara harga buyback atau pembelian kembali oleh Antam berada di level Rp1.798.000 per gram. 

Untuk ukuran terkecil 0,5 gram, harga jual dibanderol Rp1.062.000 dengan harga buyback Rp899.000.

Sementara untuk ukuran terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram, harga jual dipatok Rp1.957.806.000 dan harga buyback Rp1.780.821.000.

Selisih antara harga jual dan harga buyback ini menjadi perhatian investor untuk menghitung potensi keuntungan atau kerugian saat melakukan transaksi emas fisik.

Pegadaian melalui Galeri24 menyediakan berbagai ukuran emas mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram, yang dapat menjadi pilihan sesuai kebutuhan investasi.

Harga emas di Pegadaian ini dapat diperbarui sewaktu-waktu mengikuti pergerakan harga emas global dan kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. 

Sementara itu, buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan. Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu. Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, harga emas di pasar spot sempat menyentuh level tertinggi sejak 23 Juli di awal sesi di level US$3.453,70 per troy ounce.

Tabel Harga Emas Antam, 11 Agustus 2025 di Galeri24 Pegadaian

Berat (gram) Harga Jual (Rp) Harga Buyback (Rp)
0,5 1.062.000 899.000
1 2.020.000 1.798.000
2 3.977.000 3.596.000
3 5.939.000 5.395.000
5 9.864.000 8.992.000
10 19.671.000 17.984.000
25 49.046.000 44.740.000
50 98.010.000 89.481.000
100 195.938.000 178.963.000
250 489.571.000 445.205.000
500 978.924.000 890.410.000
1.000 1.957.806.000 1.780.821.000
 

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

