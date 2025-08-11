Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) di Pegadaian yang dipantau pagi ini Senin, 11 Agustus 2025 pukul 7.24 WIB terpantau stabil di berbagai ukuran. Untuk ukuran 1 gram harga jual tercatat Rp2.020.000 sementara harga buyback atau pembelian kembali oleh Antam berada di level Rp1.798.000 per gram.

Untuk ukuran terkecil 0,5 gram, harga jual dibanderol Rp1.062.000 dengan harga buyback Rp899.000.

Sementara untuk ukuran terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram, harga jual dipatok Rp1.957.806.000 dan harga buyback Rp1.780.821.000.

Selisih antara harga jual dan harga buyback ini menjadi perhatian investor untuk menghitung potensi keuntungan atau kerugian saat melakukan transaksi emas fisik.

Pegadaian melalui Galeri24 menyediakan berbagai ukuran emas mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram, yang dapat menjadi pilihan sesuai kebutuhan investasi.

Harga emas di Pegadaian ini dapat diperbarui sewaktu-waktu mengikuti pergerakan harga emas global dan kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Sementara itu, buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan. Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu. Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, harga emas di pasar spot sempat menyentuh level tertinggi sejak 23 Juli di awal sesi di level US$3.453,70 per troy ounce.

Tabel Harga Emas Antam, 11 Agustus 2025 di Galeri24 Pegadaian