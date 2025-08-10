Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Harga Bitcoin naik 0,34% ke US$117.198,25 pada perdagangan pagi ini, Minggu (10/8/2025) pukul 9.50 WIB.

Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA - Harga Bitcoin pada perdagangan pagi ini, Minggu (10/8/2025) pukul 9.50 WIB terpantau menguat 0,34% ke level US$117.198,25 per keping.

Harga bitcoin ini sejak pergantian hari mengalami tren kenaikan. Pada pukul 00.00 WIB tengah malam, harga Bitcoin terpantau pada level US$116.406,90 per keping.

Saat yang sama, di tengah perburuan aset safe haven seiring kebijakan pajak Amerika Serikat, Kepala Dewan Penasihat Presiden Gedung Putih untuk Aset Digital Bo Hines mengumumkan pengunduran diri dan kembali ke sektor swasta.

Hines menyebut perannya sebagai penasehat aset kripto di Gedung Putih sebagai kehormatan seumur hidup. "Bersama-sama, kita telah memposisikan Amerika sebagai ibu kota kripto dunia. Saya sangat berterima kasih kepada industri ini atas dukungannya yang tak henti-hentinya — saya mencintai komunitas ini dan semua yang telah kita bangun bersama," kata Hines dikutip dari Bloomberg, Minggu (10/8/2025).

Hines adalah atlet sepak bola perguruan tinggi yang dua kali mencalonkan diri sebagai anggota Kongres dari Carolina Utara namun gagal. Namanya mendapat perhatian setelah menggemakan klaim palsu Presiden Donald Trump bahwa ia memenangkan pemilu 2020, yang membuatnya mendapat perhatian dari sosok pengusaha itu. Trump kemudian memenangkan pemilu 2024.

Ketika dinominasikan, Hines relatif tidak dikenal oleh para pemain kripto berpengaruh dan pelobi Washington. Namun dalam masa jabatannya yang singkat, bekerja sama dengan David Sacks, yang dinobatkan sebagai raja kripto dan kecerdasan buatan mereka melaksanakan pertemuan puncak kripto pertama di Gedung Putih, pengesahan Undang-Undang Genius untuk mengatur stablecoin, dan penerbitan Laporan Aset Digital.

Sacks mengisyaratkan dukungannya terhadap Hines dalam sebuah postingan di X, dengan mengatakan, “Selagi Anda menjalani babak baru, saya berharap dapat memanfaatkan keahlian dan saran Anda.”