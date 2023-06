Harga Emas Hari Ini Berisiko Melemah Tertekan Keperkasaan Dolar AS

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas hari ini, Selasa (20/6/2023), berisiko melemah dipicu oleh sentimen menguatnya dolar AS dibalik laporan terbaru The Fed yang cenderung hawkish terkait kebijakan moneter.

Mengutip riset Monex Investindo Futures, Harga emas global ditutup turun US$7,34 ke level US$1950,23 pada perdagangan Senin (19/6/2023).

Dolar AS menguat dibalik pasar yang mempertimbangkan laporan kebijakan moneter terbaru The Fed kepada Kongres AS yang dipandang cenderung hawkish. Laporan tersebut mengatakan bahwa inflasi AS masih jauh di atas target dan pasar tenaga kerja masih tetap ketat.

"Laporan tersebut memperkuat ekspektasi pasar untuk adanya kenaikan suku bunga oleh The Fed pada pertemuan mereka di bulan Juli nanti dengan berdasarkan alat CME FedWatch menunjukkan peluangnya 72% untuk adanya kenaikan suku bunga sebesar 25 bps oleh The Fed," jelas Monex

Untuk perdagangan hari ini, Monex Investindo memperkirakan harga emas berpeluang bergerak turun dibalik outlook menguatnya dolar AS karena prospek kenaikan suku bunga oleh The Fed di bulan Juli nanti.

Sementara itu di pasar lokal, harga emas 24 karat di Pegadaian untuk cetakan Antam dan cetakan UBS terpantau bergerak bervariasi pada hari ini, Selasa (20/6/2023). Harga paling murah dibanderol Rp554.000 untuk cetakan UBS.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas Antam 24 karat ukuran terkecil yakni 0,5 gram dibanderol seharga Rp597.000, masih sama dengan harga kemarin, Senin (19/6/2023).

Sementara itu, emas cetakan UBS 24 karat dengan ukuran yang sama dibanderol Rp554.000, harga tersebut stagnan dengan harga kemarin.

Selanjutnya, untuk emas cetakan Antam 24 karat ukuran 1 gram Pegadaian menjual dengan harga Rp1.090.000 masih sama dengan harga kemarin. Sementara emas UBS ukuran sama dibanderol seharga Rp1.039.000 jalan di tempat dari harga hari sebelumnya.

Kemudian untuk emas Antam 24 karat ukuran 5 gram dibanderol Rp5.218.000. Sementara itu cetakan UBS dengan ukuran sama dibanderol seharga Rp5.090.000, turun Rp1.000 dibandingkan dengan harga kemarin.

Harga emas batangan cetakan Antam ukuran 10 gram hari ini dihargai Rp10.379.000, sedangkan emas cetakan UBS dengan ukuran sama dihargai Rp10.125.000, turun Rp2.000.

Simak pergerakan harga emas hari ini secara live.