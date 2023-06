Wall Street Ditutup Ambruk, Ada Anomali Mirip Krisis 2008

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat di Wall Street, New York jatuh pada akhir perdagangan Jumat (16/6/2023) waktu setempat. Saat ini obsesi Wall Street terhadap saham-saham teknologi yang berkaitan dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mulai meredup.

Berdasarkan data Bloomberg, Sabtu (17/6/2023), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,32 persen atau 108,94 poin ke 34.299,12, S&P 500 turun 0,37 persen atau 16,25 poin ke 4.409,59, dan Nasdaq tergelincir 0,68 persen atau 93,25 ke 13.689,57.

Nasdaq 100 berkinerja buruk, dipimpin oleh pelemahan saham Microsoft Corp. dan Apple Inc., yang baru-baru ini ditutup pada level tertinggi sepanjang masa. Peringatan mengkhawatirkan dari Micron Technology Inc. membebani produsen chip, sementara Adobe Inc. naik karena perkiraan bullish. Sementara itu, S&P 500 menghentikan lonjakan beruntun enam hari, tetapi masih mencatatkan minggu terbaiknya sejak Maret 2023.

Investor saham terjebak di antara ketakutan kehilangan reli tahun ini dan meningkatnya kekhawatiran tentang pasar yang overbought. Selain itu ada hal lain yang harus dihadapi minggu ini: penentuan posisi.

Terdapat perkiraan kontrak opsi (berjangka) senilai US$4,2 triliun yang terkait dengan saham dan indeks yang dijadwalkan untuk jatuh tempo. Dalam kondisi seperti ini, trader biasanya perlu melepas posisi atau memulai yang baru. Dampak transaksi derivatif pada perdagangan minggu ini sangat signifikan sehingga pengukur volatilitas pasar naik.

"Pasar dapat melihat beberapa ayunan liar di kedua arah tanpa alasan fundamental [atau bahkan teknis] sama sekali,” tulis Matt Maley, kepala strategi pasar Miller Tabak + Co. pergerakan.

Inflasi, Putin, dan The Fed

Pasar tampaknya mengabaikan beberapa perkembangan yang seharusnya dianggap sebagai katalis untuk perdagangan. Itulah yang terjadi dengan data yang menunjukkan penurunan ekspektasi inflasi tahun depan dan berita geopolitik terbaru.

Presiden Vladimir Putin mengatakan Rusia telah mengirimkan senjata nuklir taktis pertamanya ke Belarusia, tiga bulan setelah mengumumkan rencana yang mengancam akan meningkatkan ketegangan dengan AS dan sekutunya atas perang di Ukraina.

Bahkan Fedspeak yang bernada hawkish tidak memiliki banyak dampak sekali dalam perdagangan hari Jumat.

"Pasar menangkap tawaran baru dari pedagang yang menderita FOMO dan mengejar pasar lebih tinggi," kata Tom Essaye, mantan pedagang Merrill Lynch yang mendirikan buletin The Sevens Report.

Analis Citigroup Inc. yang dipimpin oleh Scott Chronert menegaskan kembali prediksi mereka untuk S&P 500 turun menjadi 4.000 pada akhir tahun, dan memulai target baru 4.400 pada pertengahan 2024, atau tepat di bawah penutupan hari Jumat pada level 4.410.

Michael Hartnett dari Bank of America Corp. mengatakan bahwa pihaknya tidak yakin ini adalah awal dari pasar bull baru yang bersinar. Pasar saat ini lebih mirip tahun 2000 atau 2008, dengan reli besar sebelum keruntuhan besar.

Pasar saham mencatat sekitar US$22 miliar arus masuk dalam seminggu hingga 14 Juni, sementara obligasi memiliki tambahan US$6,7 miliar. Hal tersebut berdasarkan pernyataan BofA dalam sebuah catatan, mengutip data EPFR Global.

Dalam berita korporat, saham iRobot Corp. melonjak setelah Amazon.com Inc. mengusulkan kesepakatan senilai US$1,7 miliar untuk membeli perusahaan penyedot debu robot tersebut, dan diberikan izin sepenuhnya oleh badan antimonopoli Inggris.

Saham Virgin Galactic Holdings Inc., usaha wisata ruang angkasa milik Richard Branson, melonjak setelah mengumumkan bahwa misi penumpang komersial pertamanya yang telah lama ditunggu-tunggu akan lepas landas paling cepat 27 Juni 2023.

