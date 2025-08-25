Bisnis Indonesia Premium
Perusahaan Pengelola Aset Milik Sandi & Rosan (RCAM) Incar AUM Reksa Dana Rp4 Triliun

PT Recapital Asset Management, bagian dari Recapital Group milik Sandiaga Uno dan Rosan Perkasa, menargetkan AUM Rp4 triliun dengan meluncurkan dua reksa dana baru.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 20:32
Warga mengakses informasi tentang reksa dana di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha
Warga mengakses informasi tentang reksa dana di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – PT Recapital Asset Management (RCAM) yang jadi bagian dari Recapital Group milik konglomerat Sandiaga Uno dan Rosan Perkasa bermeluncurkan dua produk reksa dana terbaru, yaitu Recapital Money Market Liquid dan Recapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang.

Direktur Utama PT Recapital Asset Management Alvin Pattisahusiwa mengatakan kedua produk baru ini melengkapi rangkaian reksa dana Recapital yang telah ada sebelumnya, yaitu Recapital Equity Fund dan Recapital Balanced Fund.

Dengan kehadiran empat produk ini, Recapital menargetkan pertumbuhan dana kelolaan atau asset under management (AUM) menjadi Rp4 triliun di akhir tahun ini.

"Per Juli total AUM Recapital sekitar hampir Rp250 miliar. Jadi kita targetkan di tahun ini kita bisa mengelola AUM sekitar Rp4 triliun. Ini terutama didorong dari kita juga meluncurkan produk reksa dana terproteksi. Ini yang akan menyumbangkan AUM yang cukup besar karena target kita adalah institusi, terutama lembaga keuangan," kata Alvin usai peluncuran produk baru di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (25/8/2025).

Alvin menjelaskan, reksa dana terproteksi bersifat close-end yang khusus menyasar institusi. Ini adalah jenis reksa dana di mana jumlah unit penyertaan yang diterbitkan terbatas dan tidak dapat dijual kembali ke manajer investasi kapan saja seperti reksa dana open-end.

Sementara itu, dua produk reksa dana yang baru dirilis Recapital hari ini adalah produk open-end yang bisa menyasar nasabah ritel maupun institusi.

"Kehadiran produk ini menjadi bagian dari strategi revitalisasi PT Recapital Asset Management dalam memperluas akses investasi sekaligus mendukung pengembangan pasar modal Indonesia," ujarnya.

Recapital Money Market Liquid merupakan reksa dana pasar uang yang menawarkan likuiditas tinggi dengan risiko relatif rendah. Alvin bilang, produk ini cocok untuk investor yang membutuhkan fleksibilitas dalam mengelola dana jangka pendek.

Sementara itu, Recapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang adalah reksa dana pendapatan tetap yang berfokus pada instrumen obligasi berkualitas, dengan potensi imbal hasil stabil jangka menengah hingga panjang. Produk ini juga memiliki fitur pembagian hasil investasi secara berkala, sehingga investor dapat menikmati arus kas (cash flow) tambahan secara rutin.

"Dengan kehadiran empat produk ini, Recapital kini memiliki portofolio reksa dana yang lebih lengkap, mencakup semua kebutuhan investor dari konservatif hingga agresif," pungkasnya.

 

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Anggara Pernando

