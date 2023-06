Pergerakan Harga Emas Hari Ini saat Pasar Menanti Sabda Baru The Fed

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas hari ini berpeluang melemah menjelang pengumuman kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve pada pekan ini.

Tim analis Monex Investindo Futures menjelaskan emas tercatat bergerak melemah ke level US$1.960,75 pada perdagangan Jumat (12/6), tertekan oleh naiknya dolar AS dan nilai imbal hasil surat berharga pemerintah AS.

“The Fed diekspektasikan tidak akan mengubah kebijakan moneter untuk pertemuan Juni ini yang akan diumumkan pada 15 Juni waktu setempat,” tulis analis Monex, Senin (12/6/2023).

Analis Monex menambahkan, fokus pasar juga akan tertuju pada laporan inflasi AS esok hari, yang dapat mengubah sentimen kebijakan moneter The Fed untuk bulan Juli. Saat ini ekspektasi suku bunga The Fed tidak akan berubah untuk bulan Juni sebesar 71 persen.

Pada perdagangan sesi Asia hari ini, emas berpotensi bergerak turun untuk jangka pendek bila dolar AS masih menguat.

Berikut referensi teknikal untuk mengambil posisi jual emas:

Entry Price: US$1.957-US$1.959

Level Support 1: US$1.956

Level Support 2: US$1.954

Level Resistance 1: US$1.960

Level Resistance 2: US$1.962

Mengutip Bloomberg, Senin (12/6/2203), di pasar global ada juga kekhawatiran bahwa sepuluh kenaikan Fed telah memberikan tekan, yang membuat manajer obligasi termasuk Fidelity International hingga Allianz Global Investors memperkirakan penurunan ekonomi.

Sementara itu, kenaikan suku bunga secara tak terduga minggu lalu dari Bank of Canada dan Reserve Bank of Australia telah menambah unsur ketidakpastian tambahan di pasar global.

Simak pergerakan harga emas hari ini secara live.

11:09 WIB Emas spot turun 0,17 persen Harga emas spot turun 0,17 persen atau 3,27 poin ke US$1.957,92 per troy ounce pada 11.10 WIB. Sementara itu, harga emas Comex melemah 0,22 persen atau 4,40 poin ke US$1.972,80 per troy ounce. 09:31 WIB Emas Comex dan spot kompak turun Harga emas Comex melemah 0,40 persen atau 7,90 poin ke US$1.969,30 per troy ounce pada 09.20 WIB. Sementara itu emas spot juga turun 0,27 persen atau 5,35 poin ke US$1.955,84 per troy ounce.

Sumber : Bloomberg