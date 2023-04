Naik 1.000 Persen sejak IPO, Siapa Motor di Balik Naiknya Saham CHIP?

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten produsen sim card PT Pelita Teknologi Global Tbk. (CHIP) mencatatkan peningkatan saham hingga 1.012 persen sejak IPO hingga saat ini. Saham CHIP tercatat dikendalikan oleh PT Karya Permata Berkat Jaya (KPBJ).

Berdasarkan prospektusnya, pemegang saham pengendali CHIP adalah Andrew Seliang dan Calvin Seliang melalui PT Karya Permata Berkat Jaya (KPBJ) dengan jumlah kepemilikan 48.048 saham atau sebesar 79,28 persen dari seluruh modal disetor dan ditempatkan perseroan.

Dari penelusuran Bisnis, Andrew Seliang diketahui merupakan Direktur di PT Peak Sekuritas Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Peak Sekuritas Indonesia aktif melakukan perdagangan produk bonds.

Andrew Seliang memiliki gelar master yang didapatkannya dari jurusan Internastional Business dari University of New England, Australia pada 2004, dan memiliki gelar sarjana dari jurusan Banking and Finance dari Queensland University of Technology, Australia pada 2003.

Andrew Seliang memulai karirnya di PT Peak Sekuritas Indonesia pada 2005 sebagai fixed income dealer. Andrew memiliki lisensi OJK sebagai broker dealer dan investment manager.

Sementara itu, Calvin Seliang merupakan Ketua Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Kepulauan Sangihe. Sema seperti Andrew, jenjang pendidikan terakhir Calvin adalah Master.

Calvin mendapatkan gelar masternya di University of Technology Sydney di bidang structural engineering pada 2017. Begitu pula gelar sarjananya yang didapatkan di universitas yang sama di bidang engineering science pada 2014-2016.

Calvin merupakan anak bungsu dari pengusaha asal Sangihe, Hendra Seliang.

Hingga penutupan perdagangan sesi I hari ini, Senin (17/4/2023), saham CHIP tercatat naik ke level 1.780, atau 6,27 persen. Dengan harga tersebut, saham CHIP telah naik 1.012,5 persen sejak listing perdana di harga Rp160 per saham.

Saham CHIP diperdagangkan pada level 1.700-1.830 hari ini. Kapitalisasi pasar saham CHIP mencapai Rp1,43 triliun, dengan PER 72,04 kali, dan PBV 72,30 kali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News