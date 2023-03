Pergerakan Harga Emas Hari Ini saat The Fed Investigasi Silicon Valley Bank

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas global berpeluang menguat pada perdagangan hari ini (29/3/2023) di tengah outlook melemahnya dolar AS.

Tim riset Monex Investindo Futures menilai volatilitas dolar AS terdampak oleh prospek bahwa The Fed akan mengambil kebijakan moneter stabil di tengah perbankan AS yang saat ini menghadapai tantangan besar.

“Emas berpeluang dibeli selama bergerak di atas level support di US$1.966 per troy ounce, karena berpotensi bergerak naik membidik resistance terdekat di US$1.978 per troy ounce,” jelas riset Monex, Kamis (29/3/2023).

Kendati demikian, jika emas bergerak turun hingga menembus ke bawah level US$1.966, maka emas berpeluang dijual karena berpotensi turun lebih lanjut menguji support selanjutnya di US$1.958 per troy ounce.

Adapun, pengawas internal Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) telah meluncurkan investigasinya sendiri atas kasus kolapsnya Silicon Valley Bank. Hal ini dilakukan terpisah dari penyelidikan pejabat The Fed.

Investigasi dipimpin oleh inspektur jenderal (IG) Fed, yang dimulai 14 Maret, akan menilai pengawasan SVB oleh Dewan Gubernur Fed di Washington dan pemeriksa di Fed San Francisco.

Mengutip Bloomberg, IG berencana menyelesaikan peninjauan dalam waktu enam bulan.

Pada bagian lain, The Fed sebelumnya mengumumkan bulan ini bahwa mereka akan melakukan tinjauan sendiri perihal apa yang salah di SVB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Fed Michael Barr. Hasil investigasi akan dirilis pada 1 Mei 2023.