IPO Rp38,8 Miliar, Techno9 (NINE) Kembangkan Aplikasi Kesehatan

Bisnis.com, JAKARTA - PT Techno9 Indonesia Tbk. (NINE) menyampaikan telah mendapatkan izin publikasi (pre-efektif) dalam rangka penawaran awal (bookbuilding) IPO dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

NINE akan menawarkan sebanyak-banyaknya 432 juta saham baru atau sebanyak-banyaknya 20,03 persen dari total modal disetor dan ditempatkan dengan nilai nominal Rp10. NINE akan menawarkan sahamnya ke masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp70-Rp90 setiap saham.

NINE diperkirakan dapat memperoleh dana segar sebanyak-banyaknya sebesar Rp30,2 miliar sampai Rp38,8 miliar.

Masa Penawaran Awal Perseroan dilakukan dimulai pada tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022, dimana pemesanan dapat dilakukan pada website www.e-ipo.co.id.

Direktur Utama NINE Heddy Kandou mengatakan pihaknya yakni NINE akan membukukan pertumbuhan yang baik di masa yang akan datang dengan IPO ini.

"Perusahaan memiliki manajemen yang berpengalaman di bidang industri teknologi informasi lebih dari 15 tahun, dan memiliki pengalaman dalam merencanakan dan mengeksekusi strategi-strategi usaha serta memahami seluk beluk pasar serta perilaku konsumen," kata Heddy dalam keterangan resminya, Kamis (20/10/2022).

Dengan demikian, lanjutnya, NINE dapat menyusun strategi penjualan dan pemasaran produk dan jasa yang tepat, efektif dan efisien.

PT Victoria Sekuritas Indonesia bertindak selaku penjamin pelaksana emisi dalam IPO ini. Direktur PT Victoria Sekuritas Indonesia, R.A. Wisnu Widodo menyatakan keyakinannya terhadap pertumbuhan dan prospek usaha Perseroan ke depan.

"Mengingat NINE saat ini terus melakukan proses pengembangan managed service, aplikasi kesehatan Hospital Information System, aplikasi pendidikan, dan juga terus memperkuat layanan aplikasi custom," ujar dia.

Adapun Heddy menjelaskan dalam waktu dekat, NINE akan segera memasarkan segmen usaha baru yaitu aplikasi kesehatan Hospital Information System (HIS). Salah satu keunggulan dari aplikasi HIS ini adalah terintegrasi secara keseluruhan antara data medik dan non-medik seperti akuntansi, gudang, dan lain-lain.

NINE berharap dengan telah dirilisnya aplikasi HIS tersebut ke publik, maka masyarakat maupun rumah sakit yang menjadi pelanggan NINE dapat merasakan kemudahan dalam sistem pembayaran.

Aplikasi kesehatan tersebut tidak hanya terbatas dapat diaplikasikan pada rumah sakit, tetapi juga dapat digunakan oleh klinik-klinik kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai informasi, NINE berdiri pada tahun 2010 dengan kegiatan usahanya bergerak dalam bidang perdagangan komputer dan perlengkapannya.

NINE memiliki layanan one stop solution kepada para pelanggan, mulai dari tahap konsultasi produk, pemasangan, sampai dengan perawatan serta perbaikan (maintenance) secara berkala atau rutin kepada pelanggan. Produk dan jasa yang NINE tawarkan kepada pelanggan antara lain IT Managed Service, IT Infrastructure, Cabling solutions dan surveillance solutions.

NINE merupakan distributor resmi (authorized reseller)/business partner dari produk-produk atau servis yang dimiliki oleh nama partner untuk dijual atau dipasarkan di Indonesia oleh perseroan kepada end user yaitu di antaranya Hancom, IBM, Dell, HP, Hewlett Packard Enterprise, NetApp, Lenovo, Fujitsu, Epson, Microsoft, Kaspersky, Cisco, dan lain sebagainya.

